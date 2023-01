Een slimme NBA-ploeg negeert de wens van de basketbalfans en geeft zijn sterspelers geregeld rust

Klay Thompson (l) en naast hem Stephen Curry als toeschouwers bij een wedstrijd van Golden State Warriors. Beeld AP

In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA valt het vaak te zien: sterspelers die in hun alledaagse kloffie aan de zijlijn toekijken. Ze krijgen zo nu en dan rust met het oog op de play-offs, wanneer het echt om de prijzen gaat. Load management wordt het genoemd. Het uit voorzorg beperken van de belasting van het lichaam. Die praktijk leidt tot frustratie bij publiek en de competitieleiding.

Geen Stephen Curry. Geen Draymond Green. Geen Klay Thompson. Geen Andrew Wiggins. Het was een bittere pil voor de bezoekers van de recente wedstrijd tussen Cleveland Cavaliers en kampioen Golden State Warriors. De laatst ploeg hield al zijn sterspelers aan de kant. Wie een kaartje had gekocht om ze in actie te zien, had pech.

‘Ik vind het verschrikkelijk voor de fans’, sprak Warriors-coach Steve Kerr verontschuldigend. ‘Dit is een wreed onderdeel van onze industrie.’ In de NBA werd het verlichten van de fysieke werkdruk de afgelopen jaren gemeengoed. In de competitie waar een enkeling het verschil kan maken, wordt voorzichtig omgesprongen met de paradepaardjes. De race naar de NBA-titel wordt voor een groot deel bepaald door fitheid.

Preventief rusten

Teams beroepen zich bij hun aanpak op nieuwe inzichten uit de sportwetenschap. Preventief rusten, zeker bij lichte pijntjes, zou blessures kunnen voorkomen. Met liefst 82 wedstrijden is het speelschema van de NBA propvol. Soms moeten teams op twee opeenvolgende avonden spelen. Vooral dan blijven de sterren aan de kant.

‘We hebben tegenwoordig veel data over de weerbaarheid van spelers’, zei Kerr. Zijn Warriors speelden een avond voor het bezoek aan Cleveland een verlenging tegen Boston Celtics. ‘Het is bewezen dat spelers met pijntjes of overbelasting makkelijker blessures oplopen in een back-to-back. Daarom is iedereen zo voorzichtig.’

Voor de NBA is het een doorn in het oog. Teams die fitte spelers bewust aan de kant houden, kunnen boetes ontvangen. Vooral bij wedstrijden die op nationale televisiezenders worden uitgezonden, is de NBA streng. Het product moet dan zo glanzend mogelijk in de etalage staan, en niet in het magazijn. In de praktijk blijkt het handhaven van de regels moeilijk: een kleine blessure is gauw verzonnen.

Load management leidt tot competitievervalsing, vinden critici, maar vooral het publiek is de dupe. Eerder dit seizoen werd de avond van een jonge basketbalfan verpest, toen bleek dat zijn favoriet Luka Doncic niet zou meedoen bij Dallas Mavericks. De jongen was speciaal voor de Sloveen met zijn vader uit Israël gekomen. (De Mavericks maakten het goed met gratis kaartjes voor een volgende wedstrijd, nu wel met Doncic.)

Supporters kunnen zich bekocht voelen bij het ontbreken van de publiekslievelingen, want kaartjes voor een NBA-wedstrijd zijn peperduur. Prijzen verschillen per team, per stad. Bezoekers van New York Knicks moeten het diepst in de buidel tasten, bleek uit de zogeheten Fan Cost Index. Inclusief eten, drankjes en parkeergeld was een groep van vier mensen vorig seizoen gemiddeld bijna duizend dollar kwijt.

Seizoen inkorten

Het inkorten van het seizoen, naar bijvoorbeeld 72 wedstrijden, wordt geopperd als oplossing, maar de NBA ziet het als een laatste redmiddel. De competitie heeft juist plannen voor een mini-toernooi in het midden van het speelschema, om het soms langdradige reguliere seizoen een opkikker te geven. Minder wedstrijden betekent bovendien minder inkomsten voor de dertig clubeigenaren. ‘Daar ben ik me van bewust’, zei Kerr, een voorstander van inkorting, ‘maar we moeten verstandig zijn. Laten we goed voor onze spelers zorgen. De kwaliteit van het spel zal erop vooruitgaan.’

Sinds de jaren zestig spelen teams in de NBA meer dan tachtig wedstrijden per seizoen. Het huidige aantal van 82 werd ingevoerd in het seizoen 1967-1968. Pas de afgelopen jaren ontstond de discussie over fysieke belasting. Kritiek op de huidige generatie spelers, die verwend zou zijn, komt dan ook vooral van oudgedienden uit de NBA. ‘Je kunt niet vijftig miljoen verdienen en maar de helft van het seizoen spelen’, zei oud-speler en tv-commentator Charles Barkley afgelopen week. ‘Dit wordt belachelijk.’

Maar de NBA van vandaag is niet meer die van weleer. Spelers zijn sneller, sterker en explosiever dan voorheen. Gewrichten worden zwaar beproefd door plotselinge versnellingen of veranderingen van richting. ‘En daar zijn spelers tegenwoordig heel goed in’, zei Marcus Elliot, oprichter van het Peak Performance Project, tegen ESPN. ‘Veel kracht in een kort tijdsbestek; dat is zwaar voor het lichaam.’

Dat de tactiek van rusten kan werken, bewees Kawhi Leonard drie seizoenen geleden. De huidige sterspeler van Los Angeles Clippers werd na een knieblessure met fluwelen handschoenen aangepakt door zijn toenmalige club Toronto Raptors. Vaak zat hij op de bank, tot de play-offs begonnen en een uitgeruste Leonard alle remmen losgooide. Aan de hand van zijn sterspeler werd Toronto kampioen.