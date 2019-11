Een seintje van Promes en Ziyech weet waar de bal moet komen

Ajax is een verzameling koppels van spelers die elkaar en voetbal begrijpen. Ze scheren kriskras over het veld. Het resultaat is totale beweging. Zaterdag was Heracles het slachtoffer: 4-1.

Die ene tandem, Ziyech – Promes, flonkerde in een veld vol fijne duo’s. Want het ging zaterdag vooral over de virtuositeit van aangever Hakim Ziyech en afmaker Quincy Promes. Een kwestie van vriendschap, intuïtie, telepathie en talent.

Kijk alleen naar de 1-0, tussen Ajax en Heracles (4-1), weer zo’n goal van zeldzame schoonheid. Een creatie van uitmuntend samenspel. Het ging zo, bij deze samensmelting van talloze balcontacten, deze georganiseerde wirwar van aanvalskracht: Daley Blind dribbelt in de richting van het middenveld. Hij passt op Ziyech, die net over de middenlijn staat, met een mannetje in de rug. Ziyech kaatst op Donny van de Beek.

Na nog een combinatie tussen die twee trekt Van de Beek naar links, waar hij een eentwee opzet met Dusan Tadic. De linkerflank ligt nu open. Van de Beek passt over de grond naar de flank, waar Nicolas Tagliafico voor de zoveelste keer opstoomt. Sommige ballen kunnen de Ajacieden met de ogen dicht geven, zo zijn de patronen ingeslepen, zo bewust zijn de spelers van elkaar. Hier is training te zien, talent vooral.

Tovenaar

Tagliafico kan kiezen voor een hoge voorzet, maar hij speelt de bal laag terug op de doorgelopen Van de Beek, die weer kaatst op Lisandro Martinez. De Argentijn neemt de bal aan en wisselt met een halfhoge bal van flank, naar rechts dus, waar Ziyech weer is opgedoken. Even dreigt het tempo uit de aanval verloren te gaan, maar Ziyech is een tovenaar. Na de aanname dreigt hij naar rechts, legt de bal dan met links bij de tweede paal, waar Quincy Promes kunstig kopt. Het is een doelpunt van totale beweging. Een totaalvoetbaldoelpunt waarbij de tegenstander gedegradeerd is tot toeschouwer, hoe goed Heracles tot de rust ook partij biedt.

Quincy Promes scoort de 3-0 voor Ajax. Beeld ANP Sport

Dus als het na afloop vooral gaat over de tandem Ziyech – Promes, die de grandioze aanval tot doelpunt verhief en op soortgelijke wijze 3-0 maakte (voorzet Ziyech, Promes ineens op linkerschoen bij de tweede paal), noemt trainer Erik ten Hag ook andere succesvolle koppels in zijn elftal. Van de Beek – Tadic. Ziyech – Tadic. Enzovoorts. Spelers die elkaar en voetbal begrijpen.

De meeste aandacht trok dus de prachtige tandem Ziyech – Promes. Vrijdag had de Volkskrant met Promes gesproken in de aanloop naar het duel met Lille in de Champions League. Het ging onder meer over de samenwerking tussen hem en Ziyech, die al leidde tot een soortgelijk doelpunt tegen Chelsea. Een bijna onmogelijke, haast nonchalant gegeven pass van Ziyech, die ergens tussen allerlei verdedigers neerplofte, waar Promes opdook om te scoren.

Soms, als tegen Chelsea, geeft Promes voor zo’n voorzet annex pass een teken met de arm. Kom maar met die bal, nu. Over de goal in Londen: ‘Ik moest nog even wachten op die stuit en dus een beetje laag met mijn hoofd.’

Superduo in Alkmaar Bij AZ loopt een duo met vergelijkbare telepathische connectie: Boadu en Stengs.

Vriendschap

Het succes is ook het gevolg van vriendschap. ‘Hakim en ik zijn buiten het veld ook goede vrienden. Ik ken Hakim al zeker tien jaar. In de jeugd speelden we al tegen elkaar, en met elkaar in jeugdteams van het Nederlands elftal. Hakim kan de bal met zijn linkerbeen neerleggen waar hij wil. Ik weet wat hij wel en niet bezit.

‘Het enige wat ik hoef te doen is die loopactie maken. Een seintje, en hij weet gelijk waar de bal moet komen. Die chemie hebben we. Buiten het veld praten we daar ook over. Waar wil je die bal liever? Zodoende creëer je een band. En die bal tegen Chelsea is geen toeval. Dit is echt wat we bespreken.’

Ze hoeven er niet eens op te trainen. Het is gevoel. Telepathie. Dat het dus geen toeval was, bleek een dag later, bij twee van dergelijke doelpunten. En bijna drie. Ziyech, vaak met een koele blik in het veld, lachte ruimhartig in de slotfase. Zoveel zichtbaar plezier beleefden de twee van de tandem. ‘We hebben heel veel lol. Hakim vroeg: verwachtte je die laatste niet? Maar ik zag de bal niet goed aankomen.’

Zweefvliegtuig

Promes vertelde ook dat het belangrijk is altijd loopacties te blijven maken. Als hij dat doet, als hij zich losmaakt, krijgt Ziyech de bal wel bij hem. De tegenstander weet vaak niet precies waar Promes uithangt, denkt dat de hoek te moeilijk is of dat de bal achter zal vliegen. Maar de passes dalen als een zweefvliegtuig dat een noodlanding maakt. En Promes heeft nu al tien keer gescoord in de competitie. ‘Mijn doel is kampioen worden. En als ik topscorer word, heb ik het goed gedaan.’

De enige tandem waarover Ten Hag mogelijk zorgen heeft, is het centrale duo achterin. Dat stond aardig met Blind en Joël Veltman. Maar ze zijn allebei geschorst woensdag, als Ajax in Lille voetbalt voor de Champions League. Zaterdag was Blind gekoppeld aan Perr Schuurs, die zijn kans hoopt te grijpen. Gelukkig voor Ajax draait de aanvalsmachine volop, met al die tandems die kriskras over het veld scheren.