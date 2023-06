Een schijtwereld met doodsbedreigingen en racistische drek. En een klap

De ophef over de overigens mislukte klap van Ajacied Steven Berghuis bij de Grolsch Veste in Enschede was alweer gaan liggen toen Pierre van Hooijdonk een vrolijke foto op Instagram plaatste. Dat deed hij niet uit ijdelheid. Hij poseerde samen met twee onbekende, jonge mannen. Ze lachten alle drie.

Van Hooijdonk had de foto onderschept die door een van de mannen op sociale media was verspreid. Er was een tekst bij gezet, ‘Pierre kk zwarte homo’. Van Hooijdonk plaatste de foto op Instagram, noteerde de naam van de tekstschrijver en toonde met een forse pijl om wie het ging. ‘Jij ook bedankt voor de foto, lafaard’, schreef hij, in een superieur staaltje ironie.

Het is maar een klein voorbeeld van wat voetballers en andere artiesten in hun circus te verduren hebben. Op sociale media klotst de haat tegen de plinten, voetballers zijn een doelwit geworden van haatzaaiers en ander tuig. Het is net de politiek. Nog even en de eerste fakkeldragers staan voor hun deur.

Wie beweert dat ze daar maar tegen moeten kunnen, dat het er tegenwoordig bij hoort, dat ze voor hun werk vorstelijk worden gehonoreerd en dat het maar woorden zijn, heeft geen idee hoe zwaar ze worden belaagd. Na de laatste competitiewedstrijd van PSV kwam Joey Veerman tot de conclusie dat de voetbalwereld een ‘schijtwereld’ is.

De onderbouwing van zijn stelling was overtuigend. Na de vlucht van Ruud van Nistelrooij bij PSV werd Veerman genoemd als een van de aanjagers. Hij zou deel uitmaken van de Eindhovense rebellengroep, een half dozijn ontevreden voetballers. Het gevolg was, zei Veerman, dat er talloze bedreigingen, ook doodsbedreigingen, binnenkwamen bij zijn ‘hele familie’, terwijl hij naar eigen mening part noch deel had aan de kleine muiterij.

Ook zijn zaakwaarnemer. Fulco van Kooperen, werd bedreigd. Hij zou de onvrede van de spelers hebben gelekt naar de media. Een foto van een echo die de zwangere vriendin van Veerman op Instagram postte, leverde talloze haatreacties op. Veerman sprak over een ‘kutweek’ en noemde de voetbalwereld een schijtwereld, iets waar gezien de gebeurtenissen in Eindhoven (en vooral online) iets voor te zeggen is.

En er was dus een klap van Steven Berghuis, een voetballer die vooral door Feyenoord-aanhangers intens wordt gehaat omdat hij, een tijd geleden alweer, overstapte naar een andere club, Ajax. Hij moest het bekopen met tientallen doodsbedreigingen. Zijn vrouw en kinderen werden ook genoemd. Bij zijn aangifte waren negentien A4’tjes met beledigingen en bedreigingen inbegrepen.

Na de wedstrijd tegen FC Twente probeerde Berghuis bij de spelersbus een supporter te lijf te gaan. Het filmpje verscheen op Twitter. De lokale krant, Tubantia, sprak een anonieme getuige – zijn naam was bij de redactie bekend – die verklaarde dat Berghuis was getriggerd door een man die een ploeggenoot van Berghuis, Brian Brobbey, had uitgescholden voor ‘kanker zwarte’.

Een paar dagen later sprak Tubantia met een andere man. Hij bekende schuld, maar zei dat hij alleen iets ‘provocerends’ had geroepen, niks racistisch. Waarschijnlijk ging het om twee verschillende incidenten. Berghuis kreeg een boete van Ajax, bood zijn excuses aan en gebruikte tijdens zijn openbare knieval het woord ‘voorbeeldfunctie’. Dat was terecht, want voetballers hebben een voorbeeldfunctie, of ze nou willen of niet.

Berghuis zei ook dat Ajacieden na elke uitwedstrijd steevast ‘heel veel verwensingen’ naar hun hoofd geslingerd krijgen, terwijl ze de tijd nemen om handtekeningen uit te delen. Geteisem dat jou en je ploeggenoten tot op het bot beledigt, foto’s voorziet van de tekst ‘kk zwarte homo’ en een echo van je baby op Instagram aangrijpt voor smerige commentaren: in deze schijtwereld is een klap volkomen begrijpelijk en misschien zelfs wel gerechtvaardigd.