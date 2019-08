Een scheiding om door een ringetje te halen, maar Tom Dumoulin wenst niets of niemand te verlossen

Een scheiding om door een ringetje te halen. Geen onvertogen woord werd geuit door beide partners. Kortom een droomscheiding: door één deur kunnen we niet meer, maar we blijven voor altijd vrienden! Mooi.

Het was Tom Dumoulin die een paar maanden geleden op een scheiding begon aan te dringen. Team Sunweb was daar eerst nog niet aan toe. Niet tot in de eeuwigheid zou lief en leed met elkaar gedeeld worden, maar in elk geval wel tot het einde van het contract in een verre toekomst: december 2021.

Wederzijdse dankwoorden tuimelden over elkaar heen bij de officiële bekendmaking van de breuk. Tom was nooit de renner geworden die hij is zonder Team Sunweb. Team Sunweb was nooit de ploeg geworden die het nu is zonder Tom.

De eerste dankzegging komt van Tom, de tweede van Iwan Spekenbrink, teammanager van Sunweb. Ik zeg het er maar bij want de dankbetuigingen zijn volstrekt inwisselbaar. Maar toch, een beschaafder uiteengaan kan ik me niet voorstellen.

Goed, Tom wilde het huwelijk ontbonden zien. Kleine irritaties werden grote irritaties. In een gedroomd huwelijk kan, ik noem maar wat, een van de partners van de ene op de andere dag een stopzinnetje van de geliefde niet meer verdragen. Dat stopzinnetje opent vensters naar de rest van de tekortkomingen – en zo dooft een vuur.

Scheiden is geen kunst. Beschaafd scheiden, daar gaat het om. Tom zei dat Sunweb hem niet meer kon motiveren.

Wat zou het stopwoordje zijn geweest waaraan Tom Dumoulin zich in toenemende mate begon te ergeren? Veel is erover geschreven, maar uiteindelijk weten we niks. Waren het de wetenschappelijke protocollen van Sunweb waardoor Tom zich niet meer dan een werkbij voelde in een strooien korf. Waren het de absurdistische praktijken van die ploeg om controle, selectie en kansberekening te baseren op externe dataverzamelaars? Ging het er misschien om dat Dumoulin zichzelf tot statistisch gegeven zag gereduceerd?

Je weet het niet. Als ik de politiek, filosofie en psychologie van het management van Team Sunweb in grove termen zou moeten omschrijven kom ik tot een vreemde mix van orthodox communisme en onbeschaamd kapitalisme. Een onwerkbare mix, maar op een of andere manier kom je er in de topwielrennerij een eind mee weg.

Ik vermoed dat Dumoulin uiteindelijk is stukgelopen op de ideële richtingloosheid van het management.

Bij Jumbo Visma werd hij verwelkomd als de verlosser. In een propagandafilmpje is Tom de man die de Tour voor Nederland moet winnen: ‘We have dream’. Een nogal aanmatigende titel als je het afzet tegen het ‘I have a dream’ uit de wereldgeschiedenis.

Zeker is dat Dumoulin niet blij is met zijn entree in de ploeg als gedroomde verlosser. Tom wenst niets of niemand te verlossen. Wist hij maar hoe zichzelf te verlossen.