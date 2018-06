Een Russische monsterscore in de openingswedstrijd van het WK, wie had dat verwacht?

Artem Dzyuba viert de 3-0. Foto EPA

Voetbal op het podium van het WK, terug naar de basis van creativiteit en vernuft. Leidend tot een doelpunt, zo wonderschoon en passend in het decor.

Rusland won donderdag op de eerste dag van het WK opmerkelijk eenvoudig van het ontluisterende Saoedi-Arabië, met 5-0 liefst. Met name de tweede treffer plezierde de liefhebber, hoewel de doelpunten vier en vijf ook tot de verbeelding spraken. Een Russisch doelpuntenfestijn, wie had dat verwacht tijdens de moeizame aanloop met zeven oefenduels zonder zege?

Artem Dzyuba. Foto EPA

Figurant

Het leek of de pass van Zobnin voor de 2-0 in de 43ste minuut iets te zacht was, maar Denis Tsjerisjev, ingevallen voor de geblesseerde Dzagojev, wipte de bal even subtiel op en schakelde in één keer twee hopeloos glijdende tegenstanders uit. Hij legde de bal nog even met buitenkant links opzij, om opponent Otayf en passant te degraderen tot figurant, en schoot eveneens met links hoog in. Een geweldige treffer die nog een tijdje zal meedoen in de top van dit toernooi. Goed, het was tegen een opponent van belabberd niveau, maar dit is het WK, het podium dat in het schijnsel van mondiale aandacht staat.

Vijf goals in een openingswedstrijd, het is nogal wat. Openingswedstrijden zijn vaak saai door het voorzichtige spel. Maar niet altijd dus. In het verleden openden de wereldkampioenen Argentinië en Frankrijk al eens met spectaculaire nederlagen. De laatste toernooien is de organisator zelf het eerst aan de beurt en dat is best een hachelijke toestand, want als het thuisland verliest, heeft dat meteen gevolgen voor de voetbalsfeer in den lande.

Maar het geldt ook andersom: de Russen wonnen dik, dus zijn ze blij. Ze zullen zich niet opeens favoriet wanen, maar ze kunnen het defaitisme afschudden, nu het perspectief op de achtste finales aardig is, met Egypte en Uruguay als volgende tegenstanders, met drie punten en vijf doelpunten in de tas.

Foto EPA

Wave

De supporters verlieten het stadion zingend, zeker door de twee doelpunten in blessuretijd, met een gulle lach. ‘Rossia, olé olé.’ De wave rolde al door het stadion toen nog niets was gebeurd, een teken ook dat het bij dit soort bijeenkomsten om meer draait dan voetbal. Het is feest, het is de internationale ontmoeting van supporterslegioenen, zeker bij zo’n openingswedstrijd.

Al die kleur buiten stadion Loezjniki, voor de aftrap en daarna, en natuurlijk ook binnen het stadion. Russen, Mexicanen, Peruvianen, Colombianen, Arabieren. Ja, veel Saoedi’s ook. Bijna vijfduizend, zei een Arabier uit een groepje mannen met nette pakken aan. Ze ontrolden hun nationale vlag met de tekst van de islamitische geloofsbelijdenis, dat er geen andere god is dan Allah, en dat Mohammed de boodschapper is van Allah. Ze deelden vlaggen uit. Al die foto’s, de selfies. Het WK is ook één grote ontmoeting van gezindten, rassen en kleuren. Nog een spandoek van Arabische jongens: voetbal verenigt. Ze lieten zich graag fotograferen met het dundoek.

Robbie Williams zingt tijdens de openingsceremonie. Foto Photo News

Onsamenhangend

De Russische president Poetin sprak over de verbinding die sport tot stand brengt. Maar toen begon de dus wedstrijd, waarom het uiteindelijk allemaal was te doen. Het verloop leek op een band die zonder instrumenten te stemmen aan een serie songs van anderhalf uur was begonnen. Vals, onsamenhangend.

De Russen waren beter dan verwacht, de Arabieren slechter. Bert van Marwijk heeft ze naar het WK gebracht alvorens hij onenigheid kreeg en vertrok. Hij heeft te hoog opgegeven van hun capaciteiten, of ze zijn vrijwel alles verleerd dat hij ze bijbracht, want hun voetbal leek nergens op. Ongeïnspireerd, met vele gebaartjes na het talloze balverlies. Het is wat trainers zeggen die in Saoedi-Arabië of andere Golfstaten werken. De spelers daar kunnen best voetballen, maar het heilige moeten ontbreekt een beetje. Met de discipline is het mager gesteld.

De Russen waren geholpen door de snelle openingstreffer van Gazinski, een diagonale kopbal na een fraaie voorzet van Golovin. De 2-0, kort voor rust, was dus dat wonderschone doelpunt van Tsjerisjev. Na rust scoorde nog een invaller, de populaire Dzjoeba, ook met een kopbal. En in blessuretijd vielen twee doelpunten die het ook uitstekend zullen blijven doen in de populariteitspolls. Weer Tsjerisjev, nu met de buitenkant van de voet, met een boog. En daarna Golovin, wiens vrije trap vlak naast de paal insloeg.