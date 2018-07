Bauke Mollema vraagt halverwege de rit tussen het meer van Annecy en het chaletdorp Le Grand-Bornand in de Haute Savoie om paracetamol. Hij kan zich handhaven in een groep met favorieten, aangevoerd door Team Sky, maar het gaat bepaald niet vanzelf.

De rug doet zeer. Die zit vol met blauwe plekken, de erfenis van een val op een kasseienstrook in Noord-Frankrijk, afgelopen zondag. ’s Morgens bij de start steunde zijn hand al op de heupen. Hij hoopte dat het zou meevallen.

Maar het doet zeer als hij gaat staan op de pedalen. Het schrijnt als hij een sprintje moet trekken om de aansluiting te houden. Hij strekt de rug soms. Hij gaat verzitten. Hij zoekt naar verlichting van de pijn. Hij krijgt twee pilletjes aangereikt.

Het is niet afdoende, het is geen wondermiddel zou hij later zeggen. Vlak voor de top van de laatste van de vijf klimmen in de etappe, de Col de la Colombière, moet hij voor het eerst die dag terrein prijsgeven. De Ier Daniel Martin versnelt. Met alleen Ilnoer Zakarin en Rafal Majka in zijn gezelschap kan het gat in de afdaling naar de finish in Le Grand-Bornand niet worden gedicht. Het wordt alleen maar groter.

Na een worsteling van 158 kilometer arriveert Mollema met een grimas bij de bus. Op de gehavende ellebogen – ook al een aandenken aan de rit naar Roubaix – zitten uitgelopen zalfrestanten, op de handschoenen rode spatten; onderweg heeft hij een spontane bloedneus opgelopen.

Julian Alaphilippe in de afdaling van Col de la Colombière op weg naar de winst in de etappe. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het zijn 51 seconden die hij verliest, hij is een van de weinige klassementsrenners die deze etappe schade oploopt. Minutenlang fietst hij de benen los op de rollers. Hij gaat enkele keren uit het zadel voor een dansje op de pedalen. Dan maakt hij de balans op.

‘Het was afzien. Het ging de hele dag niet lekker. Ik probeerde te overleven. Net de laatste 500 meter van de klim moest ik een sprint trekken, toen Martin demarreerde. Dat ging niet. Het is balen. Elke seconde kan belangrijk zijn op het einde. Het is best een groot gat. Ik hoop dat de blessure elke dag verbetert. Normaal gesproken gebeurt dat wel.’

Het vuurwerk bleef achterwege, deze eerste bergetappe. Het was wederom Sky dat goeddeels het tempo voor Chris Froome dicteerde. Ging het te hard of was er de vrees in eigen zwaard te vallen? Nadat de lange aanloop van negen etappes door vooral vlak terrein weinig tekening in het algemeen klassement had gegeven, was rekening gehouden met aanvallen van favorieten. Maar die hielden wederom de kaarten tegen de borst.

Af en toe was er een kleine indicatie van de vorm. Vincenzo Nibali peddelde na een mechanisch probleem met bijna speels gemak weer naar de voorste rijen. Froome reed op Plateau des Glières in zijn eentje na een lekke band op een grindweg zonder problemen weer terug.

Zo verzengend hoog lag de snelheid niet. Zo kon het dat de Belg Greg Van Avermaet, bepaald geen adelaar in het hooggebergte, als geletruidrager zijn voorsprong nog wat kon uitbreiden door mee te gaan in een vroege ontsnapping, waarvan ook Robert Gesink en Tom-Jelte Slagter deel uitmaakten. Zo kon ook Tourdebutant Antwan Tolhoek, 24, bijna tot op het laatst te midden van alle grote namen koersen.

Robert Gesink in de afdaling van Col de la Colombiere. Gesink zat de hele dag in de ontsnapping maar kwam op het laatst te kort. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De winst was voor Julian Alaphilippe, die wegreed uit de groep met Van Avermaet en Gesink. De stuiterbal van Quick-Step reeg nog maar een glanzende kraal aan lange reeks successen van zijn ploeg en bezorgde en passant Frankrijk de eerste zege van deze Tour.

Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk liepen geen averij op en staan nu in de rangschikking op de drempel van de toptien. Ze vertoefden voortdurend in het kielzog van Sky.

Dumoulin had nog overwogen een aanval te plaatsen op de laatste klim, maar toen bleek dat daar de wind pal tegen stond en er nog altijd vijf renners van Sky aan kop sleurden, zag hij er vanaf. ‘Als ik was gegaan, had ik mezelf afgeschoten.’ Over de vorm van zijn concurrenten is hij weinig meer te weten gekomen. ‘Ik zat voorin en heb vooral een paar Sky-konten gezien.’ Zelf wilde hij de anderen ook niets wijzer maken. Toen Froome omdraaide en hem in de ogen keek, sloot hij snel zijn mond. De Brit hoefde niet te zien dat hij ook wel eens naar adem zat te happen.

Kruijswijk arriveerde ogenschijnlijk fris over de finish. ‘Dat mag zo lijken, maar vanzelf ging het niet. Maar dit is niet slecht voor een eerste dag in de bergen. En er komen nog meer zware dagen aan.’

Bauke Mollema verneemt dat het in de etappe van woensdag vrijwel meteen bergop gaat. Zijn antwoord leert dat de pijnlijke rug hem er niet minder stoïcijns op heeft gemaakt. ‘O, oké ja. Dat zien we dan wel weer.’