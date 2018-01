Een rondje extra schaatsen en wie was eigenlijk de winnaar? EK afstanden voelt nog erg onwennig

Op elke afstand waren er enkele wereldtoppers, maar zij stonden tegenover onbekenden uit onbeduidende schaatslandjes

Ook Jan Blokhuijsen, Marrit Leeenstra en Carlijn Achtereekte kwamen niet aan hun niveau van ruim een week eerder. Hadden zij, net als de anderen uit de olympische ploeg, niet beter kunnen trainen? Bjarne Rykkje denkt van niet. De assistent van Jac Orie was zonder Sven Kramer, Kjeld Nuis en Jan Smeekens in Rusland, maar wel met Achtereekte, die in Pyeongchang de 3 kilometer rijdt. 'Het ideale programma is voor iedereen anders, maar als je niet twee weekends achter elkaar kan rijden, kun je beter stoppen met schaatsen', zei Rykkje, die na dit seizoen bondscoach van Noorwegen wordt.



Door de afwezigheid van een flink aantal schaatsers waren de verschillen tussen de deelnemers groot. Op elke afstand waren er enkele wereldtoppers, maar zij stonden tegenover onbekenden uit onbeduidende schaatslandjes. Zo eindigde de Zwitser Oliver Grob op de 1.500 meter van vrijdag maar liefst tien seconden achter winnaar Denis Joeskov uit Rusland. Een eeuwigheid op het koningsnummer.



De ISU had kunnen weten dat het toernooi slecht bezet zou zijn. In olympische seizoenen was het EK allround ook nooit populair. Door juist in een olympische seizoen de nieuwe opzet te introduceren bezorgde de ISU de EK afstanden een valse start.