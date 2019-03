Een race in Zandvoort: Formule 1 zou het graag willen, maar of dat daadwerkelijk gaat lukken is onduidelijk

Twee jaar geleden kocht het Amerikaanse mediabedrijf Liberty Media de Formule 1 voor zo’n 7 miljard euro van de Brit Bernie Ecclestone. Twee jaar later blijkt de sport voor Liberty nog geen vetpot. Vorige week werd bekend dat de klasse voor het tweede jaar op rij een verlies noteerde.

Daarnaast loopt dit jaar het contract af van liefst 5 van de 21 races: Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Mexico. Het verlengen van die deals heeft prioriteit bij Liberty, omdat het organisatiegeld dat de Formule 1 ontvangt van de circuits – gemiddeld zo’n 25 miljoen euro per race per jaar – de belangrijkste inkomstenbron is voor de sport.

Die onderhandelingen verlopen alleen stroperig. Zo is de kans groot dat de GP van Mexico verdwijnt. De Mexicaanse overheid betaalde de afgelopen vijf jaar bijna 200 miljoen euro voor de race en liet weten bij een nieuw contract dat niet meer te doen.

Kieskeuriger dan Ecclestone

Verder verloopt de introductie van nieuwe races traag. Volgens Carey is er weliswaar ‘vanuit de hele wereld’ interesse in het organiseren van races, maar de Amerikanen blijken kieskeuriger dan Ecclestone. Die verkocht zijn wedstrijden simpelweg aan de hoogste bieder. Liberty wil een afgewogen kalender met circuits met een rijke historie, aangevuld met races in regio’s waar de Formule 1 wil groeien, zoals in de VS en Zuidoost-Azië.

Soepel gaat dat nog niet. Zo is een race in Miami voorlopig uitgesteld vanwege twijfels over de financiën en het circuit. Pas volgend seizoen komt in Vietnam de eerste nieuwe race onder Amerikaanse heerschappij op de kalender. Vanuit dat oogpunt heeft Zandvoort een stevige onderhandelingspositie bij de Amerikanen. Het circuit beschikt over de rijke F1-historie waar de Amerikanen zo naar verlangen, met dertig edities tussen 1952 en 1985. Die onderhandelingspositie wordt alleen maar sterker als bijvoorbeeld de races van Engeland en Italië volgend jaar verdwijnen; wedstrijden die sinds de oprichting van de klasse in 1950 op de kalender staan.

Nederland is door Max Verstappen een interessant land voor de Formule 1. In enkele jaren is de raceklasse uitgegroeid van nichesport tot een van de populairste sporten van het land. Verder beschouwt Carey Verstappen als een van de groeibriljanten van de sport. Hem een thuisrace bieden, is marketingtechnisch interessant.

Op papier ziet het er dus florissant uit voor Zandvoort. Wie de berichten, gevoed door voorzitter Michael van Praag van de Nationale Sportraad, over een mogelijke GP van Nederland volgt, krijgt alleen niet dat idee. De klok tikt. Als het circuit van Zandvoort op 31 maart niet heeft voldaan aan de eisen van de Formule 1, kan Nederland volgend jaar fluiten naar een thuisrace voor Max Verstappen. Want: voor Zandvoort tien anderen.

Brief aan kabinet

Met gelekte brieven van Carey en het nodige lobbywerk is de afgelopen maanden gepoogd de urgentie bij potentiële geldschieters aan te wakkeren. De recente weigering van de overheid om geld te steken in het evenement leidde maandag tot een open brief van Van Praag. Hij riep het kabinet op het standpunt te herzien en als een blok achter Zandvoort te gaan staan, waarmee hij het TT-circuit van Assen, dat ook aast op de Formule 1, buitenspel zette. ‘Mocht de businesscase van Zandvoort niet rondkomen, dan gaat de Formule 1 aan Nederland voorbij’, schreef Van Praag.

Het onderstreept vooral dat de strijd om de GP van Nederland een onderhandelingsspel op hoog niveau is. Carey is namens de Formule 1 de gewiekste zakenman. Hij verdiende zijn sporen in de Amerikaanse mediawereld en weet als geen ander hoe zijn waar voor de hoogste prijs moet verkopen. Namens Zandvoort kent circuiteigenaar en zakenman prins Bernhard de wereld van lobbyisten en bobo’s als geen ander. Op alle mogelijke manieren poogt hij de begroting voor het evenement, geschat op zo’n 40 miljoen euro per jaar, zoveel mogelijk rond te krijgen.

Allebei pogen ze het onderste uit de kan te halen. Daar hoort een beetje geflirt en afhouden bij, als een stel dat op het punt staat verliefd te worden. Om elkaar dan uiteindelijk te vinden in de middenweg, zoals het zakenmannen betaamt.