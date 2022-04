Een paaszalige zondag in de sport

Op de parkeerplaats bij de Kuip, twee uur na de bekerfinale, doolt een man, zoekend naar een taxi of een lift. ‘Waar moet je heen?’, vraag ik. Mark van Nieuwkerk woont in ’s-Gravenzande, een eindje uit de route. Vooruit, wat is een half uur op een mensenleven, en iedereen wil op een gegeven moment naar huis. We praten over de hete finale, over het hoe en waarom van zijn mislukte thuisreis, een verhaal dat te lang is voor dit stukje. Hij is voor Ajax, maar heeft allang vrede gesloten met de nederlaag.

De rit door het Westland is het sluitstuk van een in allerlei opzichten paaszalige zondag van geloof, hoop en liefde, ook in de sport. Kijk naar Dylan van Baarle, met zijn loopbaan bekronende zege in de klassieker Parijs - Roubaix. Had hij vroeger gedacht dit monument in het wielrennen te winnen, toen hij zich vergaapte aan Tom Boonen? Welnee. Hij was een luxe knecht.

Alleen al hoe hij op de fiets zit, is geen houding van een knecht. Hij is een rijzige koning van 1,87 meter. In de Ronde van Vlaanderen zat hij trouwens nog statiger dan tijdens Parijs-Roubaix. Alsof hij een boodschapje deed. Tatiedatieda. Nu pijnigen de kasseien de kloten en deinen de schouders, maar zijn ontsnapping in het stoffige landschap is een meesterstuk.

Hij spreidt de armen voor de finish, legt de handen van ongeloof op de helm en tilt zijn fiets op, als eerbetoon aan het vehikel dat hem perfect door de hitte van de Hel droeg, op weg naar de hemel. Langzaam ging hij geloven in succes, niet alleen voor zijn ploeg, ook voor hemzelf. Het is bijna alsof het vanzelf gaat.

Intussen is de Kuip verhit. Het beeld van de middag van de finale PSV - Ajax is de adembenemende sfeer, van gezang dat tot in de staalblauwe hemel reikt. Hier en daar valt schandalig gedrag op te tekenen. Liedjes over Ihattaren. Ga je schamen, volwassen mensen die zoiets zingen. Er zijn vechtpartijen in gemengde vakken, met mannen met bivakmutsen naast families.

Maar het is vooral de strijd tussen de koning die van zijn voetstuk valt en de kroonprins die de plek inneemt, dankzij onwankelbaar geloof in succes. Trainer Roger Schmidt knielt devoot na het eindsignaal, alsof hij bidt. Erick Gutiérrez legt de lengte van het veld af op zijn knieën, als traditionele Mexicaanse boetedoening. Zo intens kunnen sportieve zondagen zich ontwikkelen, zodat je geen keuze kunt maken wat het mooiste is. Niet eens een keuze wil maken.

In de auto naar ’s-Gravenzande vertelt Mark van Nieuwkerk over zijn vrachtwagenbedrijf, over zijn groeiende wens om meer te doen voor anderen, over zijn afkeer van egoïsme. Hij heeft kussens en slopen vervoerd naar een vluchtelingenkamp voor Oekraïners in Moldavië. Bij een recente rit naar Oekraïne was de auto volgeladen met oliebollenmix van Koopmans en rozijnen, waarvan ze in Oekraïne langer houdbare broden maken voor vluchtelingen die naar huis willen, nog veel liever dan Van Nieuwkerk zelf, Van Baarle met zijn gewonnen kei en PSV met zijn beker.