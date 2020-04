Een open brief aan premier Rutte: laat toppers sporten

Geachte heer Rutte,

U bent tegenwoordig een kijkcijferkanon. Dinsdag treedt u weer op voor zeker 7 miljoen tv-kijkers, met uw persconferentie over de inrichting van ons leven na 28 april. U haalt kijkcijfers van een kwartfinale van een WK voetbal met Oranje. Nee, om net zo massaal bekeken te zijn als de finale tegen Spanje moet u het nog wat spannender maken.

Maar u doet het goed, al ben ik persoonlijk nogal afgeleid door doventolk Irma, op haar manier een van de gezichten van de coronacrisis, al is het maar omdat ze geen mondkapje draagt. Bovendien krijg ik niet uit mijn kop dat uw regeringen de zorg op schandelijke wijze hebben uitgekleed. Nu blijkt het moeilijk de naaktheid te bedekken met een maatpak.

Enfin, mijn verzoek als sportverslaggever is als volgt: heropen de topsportaccommodaties. Laat de Epkes, Dafnes, Ranomi’s en al die anderen naar hun werk gaan. Topsport is hun baan. Hoe al die uitblinkers nu trainen, met balken in de huiskamer, zwembadjes of polsstokspringbakken in de tuin, is aardig voor de foto, maar het lijkt nergens op. In de accommodaties kunnen ze veilig en onder begeleiding trainen.

U bent normaliter ongeveer de eerste die sporters feliciteert met een belangrijke titel. Ze zijn nog niet gedoucht of u hangt aan de telefoon. Daarmee geeft u aan welke speciale rol ze spelen in onze samenleving. Van deze zomer hadden ze één orgastisch geluksmoment kunnen maken, voor degenen die in sport zijn geïnteresseerd althans. Gun ze ook nu hun bijzonderheid. Juist nu, nu vrijwel al hun wedstrijden zijn afgelast. En niemand hoeft afgunstig te zijn als de toppers al naar hun sportschool mogen en anderen nog niet. Gelijkheid bestaat niet. Daar weet u alles van.

Laat profvoetballers ook naar hun club gaan. Ze weten daar echt wel hoe ze veilig kunnen trainen, in plaats van dat gefröbel met zoomverbindingen. Mocht het betaald voetbal niet worden hervat, dan kunnen ze fatsoenlijk aftrainen en naar huis. En anders kunnen ze stapsgewijs toewerken naar de hervatting van de competitie, hoe klein die kans ook is.

En dan de kinderen, tja, onze jeugd en toekomst. U heeft zelf geen kinderen, maar heeft u die bleke bekkies gezien? Ook kinderen, zelf nauwelijks vatbaar voor corona, moeten vooral binnenblijven, mede om kwetsbare ouderen niet te infecteren. Ze gedragen zich fantastisch, zeker met dit prachtige weer. Buiten kom je vooral wandelende ouderen tegen en duizenden als wielrenners verklede fietsers.

Onze lieve kinderen mogen zelfs hun opa’s en oma’s in de verpleeghuizen niet meer bezoeken, terwijl ze daar toch bij bosjes sterven. Dat is het meest schrijnende aspect van deze hele crisis, de eenzaamheid van de coronadood.

Menig kind heeft gelukkig zijn telefoon en vergroeit onderhand met zijn spelcomputer. Wat kan het voor kwaad als jeugd, met de vakantie in het verschiet, op al die nu gesloten, eindeloos lege voetbalvelden een balletje trapt? Desnoods onder begeleiding. Heropen de sportvelden. Laat kinderen weer kleur op de wangen krijgen. Laat ze weer een beetje leven.

Groet, Willem Vissers, sportredactie de Volkskrant