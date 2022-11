Een ontroerende ontmoeting in Doha, tussen Oranje en oranje

Frenkie de Jong op de foto met arbeidsmigranten. Er was ook een signeersessie en een partijtje voetbal, en erkenning van hun bestaan en problemen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoe makkelijk het ook is om cynisch te doen over de samenkomst van voetbalmiljonairs met migranten die onder vaak erbarmelijke omstandigheden 250 euro per maand verdienden bij het bouwen van WK-stadions in Qatar; het zijn ontroerende beelden. Virgil van Dijk omhelst arbeiders. Memphis Depay maakt selfies. Frenkie de Jong zet een handtekening op een schoen. De lach is uitbundig, alsof ze elkaar al jaren kennen. De stem van Louis van Gaal draagt over het veld.

Virgil van Dijk: ‘Het lijkt simpel, maar het is speciaal, voor hen en voor ons. Ik had alleen liever gewild dat het achter de schermen was gebeurd. Het was leuk dat ook zij zoveel plezier beleefden. Dat geeft ons energie.’

Frenkie de Jong, over een man die hem nadrukkelijk toesprak, met veel gebaren: ‘Ik wilde hem vragen naar de situatie hier, maar hij was zo enthousiast. Hij probeerde me over te halen naar Liverpool te komen.’ De man, Jimmy Francis uit Oeganda, was opzichter tijdens de bouw. Hij zegt: ‘Ik heb ook tegen meneer Van Gaal gezegd dat Frenkie naar Liverpool moet. Ach, het was één van de mooiste dagen van mijn leven.’

Gekunsteld, oordeelde Van Gaal vooraf over de ontmoeting, omdat het vrijwel nooit voorkomt dat de migrant uit het lageloonland de profvoetballer ontmoet. De kritiek is makkelijk te leveren: pr, een stunt om het geweten te sussen. Maar de belangrijkste vraag aan de KNVB ging, via de vakbonden, over wat spelers zouden kunnen doen: willen jullie de problematiek zichtbaar maken?

De bouwvakkers waren geselecteerd via een voetbaltoernooi, en via het Supreme Committee, de organisatie van het WK. Het kon niet anders. Vakbonden zijn verboden in Qatar. De voormannen in de strijd om betere arbeidsvoorwaarden blijven liever buiten beeld. Dat is de wrange werkelijkheid.

De uitverkorenen juichen op veld 6 van het universiteitscomplex in Doha voor doelpunten van Oranje, voordat ze zelf het veld op mogen. Ze spelen een partijtje met de internationals. ‘Aké, Aké’, roept een man naar Nathan Aké, als hij balbezit wil.

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB beseft dat velen in Nederland de spot zullen drijven met de actie. Het zij zo. ‘We hoeven geen bloemen.’ Slechts vier van de 32 landen organiseren een vergelijkbare actie. Zestien bonden houden het bij een andere vorm van interactie. Twaalf landen doen niets.