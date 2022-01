Een ongevaccineerde Djokovic zal nog weinig tennistoernooien spelen

Novak Djokovic (m) bij zijn aankomst op het vliegveld van Belgrado, nadat hij niet toegelaten werd tot Australië om mee te doen aan de Australian Open. Beeld REUTERS

De nummer 1 van de wereld landde maandag in Servië nadat hij, na een soap die ruim een week duurde, Australië werd uitgezet omdat hij niet volledig gevaccineerd is. Daardoor mist hij de Australian Open die maandag begon.

Zijn houding ten opzichte van het coronavaccin kan zijn carrière verder in gevaar brengen. Ook op de masterstoernooien in Indian Wells en Miami, die in maart op de kalender staan, is het onmogelijk te spelen zonder twee prikken. In Amerika geldt nu de regel dat bezoekers volledig gevaccineerd moeten zijn, tenzij ze een hele goede reden hebben om dat niet te zijn.

Djokovic dacht dat hij welkom was in Australië omdat hij recentelijk besmet is geweest met het coronavirus. Daardoor kreeg hij een vrijstelling om zonder vaccinatie te spelen, maar de minister van immigratie stak daar een stokje voor en stuurde hem terug.

Nummer 1-positie in gevaar

Als Djokovic ongevaccineerd blijft, komt zijn positie als nummer 1 van de wereld in gevaar. De 20-voudig grandslamwinnaar heeft dit jaar een hoop punten te verdedigen. De Rus Daniil Medvedev kan hem over twee weken al van de troon stoten als hij de sterkste speler is op het hardcourt van Melbourne Park. Vorig jaar won Djokovic van Medvedev in de finale op de Australian Open.

De nummer 1 van de wereld won daarna ook Roland Garros en Wimbledon, maar Medvedev had geleerd van zijn verlies in Australië. Op de US Open won de Rus zijn eerste grandslamtitel en voorkwam hij dat Djokovic zijn felbegeerde Golden Slam, met de winst van vier grandslamtoernooien achter elkaar, pakte. Ook de Duitser Alexander Zverev kruipt dichterbij Djokovic op de wereldranglijst.

Het wordt voor ongevaccineerde sporters steeds moeilijker om te reizen. Op de Winterspelen in Beijing is het vrijwel onmogelijk om ongevaccineerd in actie te komen. Sporters die het vaccin niet willen of mogen moeten drie weken van tevoren in quarantaine. De meeste tennissers ondervinden geen problemen door de nieuwe regels. Meer dan negentig procent van de spelers die uitkomen op de belangrijkste toernooien zijn gevaccineerd.