Eén ogenschijnlijk onschuldige vraag en Louis van Gaal is over de rooie

Portugal, juni 2021. Bondscoach Louis van Gaal is aan het woord, verslaggever Willem Vissers luistert. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Ongelooflijk, wat ben jij een vervelend mannetje.’

Louis van Gaal zit op zijn praatstoel en hij is boos op mij. We bevinden ons op de bovenste verdieping van een luxueus hotel in Beijing, tijdens een reis van het Nederlands elftal naar Azië. Het is precies een jaar voor het WK in Brazilië. Een stage van tien dagen, met twee oefenduels. Eerst in Indonesië (0-3), in een met tachtigduizend toeschouwers gevuld stadion in Jakarta, dan in China (0-2), voor veel minder publiek, in een wijk buiten het echte centrum van Beijing.

Een ontspannen reis, zou je denken, zo’n reis waarop de topvoetballer niet zit te wachten, want het is juni en hij wil bijkomen van alle vermoeienissen van het bijna afgelopen seizoen. Maar Van Gaal heeft ambitieuze plannen, tijdens tien dagen van teambuilding. Het is nooit een kwestie van even uitbuiken bij hem. Hij is gespannen en scherp. Chagrijnig soms. Tijdens een training voor kinderen in Jakarta vraagt hij aan een jongetje tegenover hem waarom het ventje hem niet recht in de ogen kijkt, als hij een oefening uitlegt. De jongen durft hem nu al helemaal niet meer aan te staren.

Het is tevens een roerige week. Van Gaal heeft bij de eerste trainingen voor het vertrek naar Azië, in Hoenderloo, de aanvoerdersband afgenomen van Wesley Sneijder en overgedragen aan Robin van Persie. Sneijder beleefde een matig seizoen bij Galatasaray en is niet topfit. Van Gaal wil hem prikkelen, want hij denkt hem nodig te hebben tijdens het WK.

Ik schrijf daar een stuk over de aanvoerdersband. Hoe dat precies is gegaan en waarom, en hoe het nu verder moet, want Sneijder is woedend, terwijl Van Persie al in geuren en kleuren heeft verteld hoe vereerd hij is met zijn promotie naar de absolute top van de hiërarchie.

Perschef Kees Jansma heeft twee dagen voor het duel met China een bijeenkomst in Beijing geregeld voor een stuk of acht meegereisde journalisten, plus een Nederlandse correspondent in de metropool. Een mogelijkheid om even bij te praten, in een ontspannen, informele sfeer. Het zit Jansma alleen niet helemaal mee door het onstuimige karakter van Van Gaal. Hij reageert geprikkeld op vrijwel alle vragen, tot verbazing vooral van Michel van Egmond. De bestsellerauteur is mee voor een lang artikel in Voetbal International. Hij heeft de opnamen van het gesprek destijds bijna letterlijk uitgeschreven.

Uitbrander

Na een minuut of twaalf van het onderhoud, blijkt uit de tape van Van Egmond, is het moment gekomen dat Van Gaal tegen mij zegt: ‘Ongelooflijk, wat ben jij een vervelend mannetje.’ Terwijl ik dacht een onschuldige vraag te stellen. Van Gaal had immers gesproken over het gesprek met Sneijder in Hoenderloo, en dat de voormalige aanvoerder toen afdroop naar zijn huisje. Ik besef heus dat mijn vraag een beetje onnozel is, maar ik wil het gewoon zeker weten. Of hij naar huis ging of naar zijn huisje in Hoenderloo bij het hotel?

Van Gaal: ‘On-ge-loof-lijk. Altijd maar uitgaan van het negatieve. Hij ging gewoon naar zijn kamer. Naar zijn huisje. In Hoenderloo heb je huisjes.’ Alleen die laatste zin was genoeg geweest voor een antwoord.

‘Ik wil alleen de feiten even checken’, zeg ik, niet eens beduusd, want we kennen onze pappenheimers.

Van Gaal: ‘Ja, dan kun je ook vragen: ging-ie dan naar zijn huisje terug? Maar nee, jij zegt gewoon: ging-ie dan uit het kamp. Túúrlijk. Nee, jongen...’

Zo was mijn vraag helemaal niet bedoeld. Van Gaal zag weer een vijand waar die niet was.

Goed, we kunnen door met het gesprek, maar Van Egmond is oprecht verbaasd met hoe dat gaat, hier in Beijing. Hij vraagt aan Van Gaal: ‘Waar zit je je nou druk over te maken?’

Van Gaal: ‘Nee, dat doe ik helemaal niet.’

‘Je zit je enorm druk te maken.’

‘Nee, ik heb kritiek op de vraag.’

‘Je zit je enorm op te winden over niks.’

‘Nee, nee. Ik zit me helemaal niet op te winden.’

Zo gaat het nog een tijdje door, totdat zich weer een ander onderwerp aandient. De grimmige sfeer blijft hangen. Later vraag ik me af of dat erg is, zo’n aanvaring. Welnee. Waarom?

Het is hoogstens ongemakkelijk, ook omdat er anderen bij zitten, omdat de een zich geen houding weet te geven en een ander plaatsvervangende schaamte voelt. En omdat het allemaal weer in de pers komt, omdat iedereen weer een mening heeft over de bullebak Van Gaal.

Wie trouwens ook boos is, is Kees Jansma. Hij dacht: ik organiseer een bijeenkomst met de pers op zo’n ontspannen reis, we gaan fijn praten over teambuilding en wat dies meer zij, en dan loopt het zo uit de hand. Het is ook zo onnodig. Jansma besluit een tijdje niet meer met Van Gaal te praten, uit protest. Zijn zwijgzaamheid duurt twee dagen – in zijn herinnering.

Twee wat oudere mannen die elkaar negeren in de hoofdstad van China. Het moet mooi toneel zijn geweest. Het is jammer dat daarvan geen opnamen zijn: Van Gaal en Jansma, samen in de ontbijtzaal, elkaar negerend. Van Gaal die hoopt dat Jansma weer wat zegt. Want die onderlinge stilte vindt Van Gaal dan weer vervelend. Hij is een gezelligheidsmens. Hij vindt het prettig om ’s avonds, als de spelers naar hun kamer zijn en de staf bij elkaar zit, de dag rustig te evalueren, onder het genot van een glaasje wijn.

Na een paar dagen zegt Van Gaal dat het nou wel weer goed is geweest met de zwijgzaamheid van Jansma en dan is de vrede weer gesloten. Zo gaat dat, met wat oudere mannen onder elkaar.

Het is onbekend gebleven waarom Van Gaal zo geïrriteerd was. Het kan zomaar gebeuren met hem. Hoewel? Vergeleken bij de Van Gaal van voorheen is de Van Gaal van nu een rustige, zelfs wat bedaarde man. Zijn uitbarstingen zijn minder fel geworden. Ja, hij kan nukkig zijn tegen bepaalde journalisten, meestal tegen dezelfde verslaggevers. Hij vermoedt dat ze een verborgen agenda voeren, dat ze bij voorbaat slecht over hem willen schrijven.

Vitesse - Ajax 1995

En ook als iets hem niet bevalt, een vraag, of nog een vraag over hetzelfde onderwerp terwijl hij dacht dat onderwerp te hebben afgesloten, kan het best zijn dat hij zegt dat ‘iemand niet zo moet lullen’. Hij gaat in tegen domheid – domheid in zijn ogen dan. Hij is soms ongeduldig en zegt dat hij iets al heeft gezegd of uitgelegd bij voorgaande gelegenheden. Hij blijft niet aan de gang.

De andere persoonlijke aanvaring die ik me herinner is al bijna verjaard en dateert uit januari 1995, uit het seizoen dat Ajax de beste was van Nederland, Europa en de wereld. Ik heette nog Wim Vissers, althans, volgens een biograaf. Journalist Meindert van der Kaaij beschrijft het voorval in het in 1997 verschenen boek Louis van Gaal, een voetbalbiografie. Eén hoofdstuk gaat over de houding van de trainer tijdens persconferenties, die in de loop der jaren steeds grimmiger waren van sfeer.

Van der Kaaij schrijft: ‘Een veel gememoreerde woede-uitbarsting kreeg Van Gaal door de vraag van ANP-verslaggever Wim Vissers na de wedstrijd Vitesse - Ajax op 29 januari 1995. Die vraag luidde: ‘Wilde je Kanu wisselen voor Van den Brom?’

Vissers vroeg dat omdat Kanu een tijdje bij de stand 2-2 langs de lijn warmliep en later weer ging zitten. Het was Van den Brom die de 2-3 erin schoot.

‘Eerst brieste Van Gaal dat dat een ‘hele domme vraag’ was. Dat corrigeerde hij later door, nog steeds op schreeuwende toon, te stellen dat het een heel suggestieve vraag was. ‘Dan kun jij weer schrijven: ha, ha, ha, Van den Brom moest eruit en hij scoorde gelijk. Suggestief. Bah. Wie wilde je wisselen? Dát was een goede vraag geweest.’ Het verbijsterende tafereel haalde de volgende morgen bijna alle landelijke dagbladen.’ Aldus het citaat uit het boek.

Later besefte ik dat Van Gaal in zekere zin gelijk had. De vraagstelling was zeikerig. Zo van: goh, dat ging maar net goed met die wissel. Bijna had je de latere maker van de beslissende goal gewisseld en was de wedstrijd mogelijk niet gewonnen. Terwijl de vraag ook open had kunnen, nee had moeten zijn.

Ik weet nog van de uitpuilende perskamer in het gezellige stadion Nieuw Monnikenhuize, op een zondagmiddag, want Ajax was in zijn toptijd en Vitesse had een heel behoorlijk elftal. Ook weet ik nog dat veel mensen niets te zoeken hadden in die perskamer. Menig buitenstaander, van sponsors tot supporters, kreeg in die tijd toegang, wat slecht was voor de verhouding tussen trainers en journalisten. De buitenstaanders hoopten op reuring, in dit geval op een uitbarsting van Van Gaal. Als de trainer een journalist op zijn nummer zette, konden zij lekker lachen en hadden ze een mooi verhaal voor thuis.

Sieb Oostindie en Jaap Visser van De Telegraaf en de Volkskrant, als ik het me goed herinner, zeiden nog tegen Van Gaal dat het een goede vraag was en dat hij gewoon antwoord behoorde te geven. Frits Barend vroeg me een tijdje later of Van Gaal al zijn excuses had aangeboden. Nee, dat had hij niet. Dat hoefde ook helemaal niet. Ik zit eigenlijk nooit zo verlegen om excuses.

Sterker nog, ik gebruik dat ene zinnetje weleens voor een ander: ‘Ongelooflijk, wat ben jij een vervelend mannetje.’

30 jaar in het spoor van Van Gaal Het boek Leven met Louis van Willem Vissers, voetbalverslaggever van de Volkskrant, bestaat voor ongeveer de helft uit eerder in de krant gepubliceerde columns, interviews en reportages over en met bondscoach Louis van Gaal, gedurende bijna dertig jaar. Die in perspectief geplaatste stukken zijn aangevuld met anekdotische verhalen over persoonlijke ontmoetingen, opgetekend van Santpoort tot Quinta do Lago, van Beijing tot Rio en Jakarta. Van de verdiensten voor de schrijver gaat 22 cent per verkocht boek naar de Stichting Spieren voor Spieren, waarvan Van Gaal ambassadeur is, en 22 cent naar de nabestaanden van de slachtoffers van de bouw van WK-infrastructuur in Qatar. Willem Vissers, Leven met Louis. Uitgeverij Inside, 21,99 euro