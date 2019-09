Eén Nimir is onvoldoende voor bestorming Europese top

Spelverdeler Wessel Keemink verbergt het gezicht in de handen, tussen Fabian Plak (l) en Robbert Andringa. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Negen dagen duurde het verblijf in de schijnwerpers van een volleyballand dat de laatste jaren vooral de nationale vrouwenploeg aan de borst drukte. Het mannenteam, met de geuzennaam De Lange Mannen, maakt minder los. Daar kwam de voorbije week ook niet echt verandering in voor ’s lands beste volleyballers. Daarvoor had hun toernooi langer moeten duren en hadden er meer mannen van het onweerstaanbare type van Nimir Abdelaziz op het veld moeten staan.

Nu was de Europese titelstrijd, met zes wedstrijden in Rotterdam, Amsterdam en ten slotte Apeldoorn, na de achtste finale voorbij. Een hernieuwde confrontatie met de door duizenden fans op handen gedragen wereldkampioen Polen zat er in niet in. Duitsland was zaterdag in een lang niet uitverkocht Omnisport met 3-1 te sterk: 25-17, 25-22, 30-32 en 25-23.

Bondscoach Roberto Piazza hield zijn team, dat de eerste twee sets te slordig speelde, de hand boven het hoofd. Hij was niet teleurgesteld, hooguit ‘not happy’ zoals hij in dat prachtige Italo-Engels betoogde. Zijn hardwerkende mannen hadden, met name in de zenuwslopende derde set met vijf weggeslagen matchpoints voor Duitsland, alles gegeven en zeldzaam karakter getoond.

De ambitieuze Italiaan, die zichzelf om zijn beslissingen een ‘crazy coach’ noemt, was deze zomer naar Nederland gekomen om met zijn ploeg bij de beste acht van het Europees kampioenschap te geraken. Dat lukte deze zaterdagmiddag niet. Maar het grotere doel ligt verder in het seizoen. In januari moet Nederland, in Berlijn, zich langs zeven andere landen wurmen om het laatste Europese ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen − ogenschijnlijk een onmogelijke missie.

Kans nummer één, het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam, ging in augustus verloren, toen Nederland in een alles of niets-finale tegen de Verenigde Staten geen vijfde set afdwong. Het werd in Ahoy 1-3 voor de Amerikanen. ‘Nu trekken we die vijfde set er opnieuw niet uit’, was het commentaar van aanvoerder Nimir Abdelaziz.

Het had wel gekund, was zijn opvatting. Duitsland is geen VS. Dat laatste is een topland, Duitsland is van de Europese sub­topkwaliteit van Nederland. ‘Gelijkwaardig met ons’, aldus Nimir. Op de wereldranglijst staan de Nederlanders twaalf plekken hoger: 15 om 27.

Routine

Coach Piazza wees er evenwel graag op dat de Duitsers twee jaar geleden nog verliezend EK-finalist waren. Die routine van een doorleefd toernooi had in Apeldoorn, met misschien twintig Duitsers op de tribune, de doorslag gegeven. Piazza: ‘Zij spelen met nagenoeg hetzelfde team. Nederland heeft heel wat nieuwe namen in de ploeg.’

Twee zaken vormden het verschil tussen kwartfinalist worden en koffers pakken. De Duitsers hadden vooral een beter ‘eerste tempo’, de snelle middenaanval. Nederland scoorde van die plek 14 punten, Duitsland 25. De service-receptie, ofwel de opslag en het opvangen, was bij Duitsland ook beter verzorgd.

Vooral aan het eerste wil Piazza gaan werken. Michael Parkinson en Fabian Plak moeten meer en beter worden aangespeeld. Hij heeft daar een zomer de tijd voor gehad, maar dient nu drie maanden, tot de dagen na Kerstmis, op de handen te gaan zitten wat de vorming van zijn nationale ploeg betreft. Om de tijd nuttig in te vullen wordt Piazza coach van de Italiaanse grootmacht Powervolley Milano.

De coach van die club, de spelersgrootheid Andrea Giani, was zaterdag de winnende trainer met Duitsland. Hij verhuist naar Modena, nog zo’n volleybalbastion in Italië. Piazza had de oorspronkelijke opdracht bij de Nevobo om zich in de herfst puur met de internationals te bemoeien. Dat werk laat hij nu grotendeels aan zijn assistent Henk-Jan Held.

De Italiaanse volleybalprofessor, een zeer bevlogen mens, heeft voor zijn clubklus permissie gekregen van technisch directeur Joop Alberda en zegt dat het lang niet onvoordelig is om tijdelijk in Milaan te gaan werken. Daar treft hij namelijk zijn sterspeler van de nationale ploeg die ook de grote man van Powervolley is: Nimir Abdelaziz.

Piazza zei zaterdag dat zijn aanvoerder van wereldklasse is (‘iedereen heeft dat gezien bij dit Europees kampioenschap’), maar dat hij hem, in de dagelijkse samenwerking, nog beter kan maken. Zaterdag was toevallig de dag dat de gevreesde sprongservice van Abdelaziz niet functioneerde. Hij zei dat op een of andere manier de Apeldoornse hal hem in de weg zat. Voor hard slaan moeten de ijkpunten hoog in de zaal, lichtlijn en dwarsbalk, op orde zijn.

Nimir maakte in zes EK-wedstrijden 152 punten, 6,91 per set gemiddeld. Niemand deed hem dat na. De conclusie in Apeldoorn was opnieuw eenvoudig. Nederland heeft aan één Nimir onvoldoende. Nederland is nu vooral Nimir, met als nuttige secondant Thijs ter Horst (70 punten). Het ontbreken van een of twee wereldklassespelers, zeker in de spelverdeling, valt met nauwgezette voorbereiding en de aanstelling van een topcoach – dat is Piazza zonder twijfel – niet goed te maken.

Niet stabiel

De steraanvaller, die in set 4 de punten 19, 20, 21, 22 en 23 sloeg, kon na afloop van de verloren wedstrijd tegen Duitsland vaststellen dat zijn ploeg nog steeds aan niveau wint, maar dat echte stabiliteit ontbreekt. De nederlaag deed pijn (‘we kwamen hier om te winnen’), maar had een klein voordeeltje: dat Abdelaziz nu wat extra rust heeft voor de Italiaanse competitie aanbreekt.

Hij heeft wat tijd om de rug (herniaverschijnselen) wat te laten recupereren. Op 19 oktober breekt het slopende clubseizoen weer aan, met zelfs competitie op Tweede Kerstdag. Maar daags daarna, op 27 december, zit hij in het vliegtuig naar Nederland om zich voor te bereiden op de onmogelijk lijkende opdracht voor de dagen van 5 tot 10 januari: in Berlijn een olympisch ticket afdwingen.