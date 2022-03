Een nieuwe spits, maar geen garantie op doelpunten. En zo wordt het 0-0 bij Willem II - Heerenveen

Sydney van Hooijdonk is op weg naar de bal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Woedend schopt Willem II-spits Jizz Hornkamp tegen de paal, nadat een voorzet net te scherp voor hem langs is gedraaid. Even later gooit Heerenveen-spits Sidney van Hooijdonk kort na zijn wissel zo mogelijk nog bozer een shirt op de grond.

Ze scoren allebei niet, dat doet niemand zaterdagavond in het onooglijke treffen tussen de zwakste eredivisiebroeders van 2022. Willem II en Heerenveen worden aangemerkt als (potentiële) subtoppers, als vertolkers van offensief voetbal, als broeikas van vaak inheems gescout voetbaltalent. Maar ze vrezen inmiddels voor degradatie, vooral door een chronisch gebrek aan doelpunten.

Heerenveen behoudt door de remise vier punten voorsprong op Willem II, dat nog net boven de degradatiezone bungelt. Willem II was veelal dominant, maar slordig in de eindfase. Een geluk voor het lamentabele Heerenveen waarbij iedereen maar wat deed, waar samenhang en zelfvertrouwen volledig zijn verdampt na zeven nederlagen op rij waarin slechts tweemaal werd gescoord.

Jizz Hornkamp van Willem II, die in de winterstop werd gehaald. Beeld ANP

Willem II, dat vasthoudt aan coach Grim waar bij Heerenveen trainer Jansen moest wijken, deed het nauwelijks beter met in de laatste zeven wedstrijden slechts drie doelpunten, alle gemaakt tegen RKC, toen het de enige overwinning in de laatste achttien duels boekte.

Nieuwe spits

Beide clubs haalden een nieuwe spits in de winterstop. Jizz Hornkamp (23) en Sydney van Hooijdonk (22) tekenden beiden pas voor één treffer. Van Hooijdonk meldt zich na de wedstrijd als eerste in een tochtige, donkere hoek van het Koning Willem II-stadion die dient als mixed zone. De glimlach waarmee tijdelijk Heerenveen-coach Tobiasen rondstapt, ontbreekt bij hem. In Heerenveen dacht de rijzige, makkelijk trappende, maar weinig mobiele spits eindelijk een club te hebben gevonden die bij hem past. Eerder bij eerstedivisionist NAC was hij clubtopscorer, maar toch niet onomstreden. Afgelopen zomer tekende hij voor vier jaar bij het Italiaanse Bologna waarvoor hij nog nauwelijks in actie kwam en dat hem voor een halfjaar verhuurt aan Heerenveen.

Anthony Musamba wil langs Derrick Kohn glippen, maar die tikt de bal voor de aanvaller van Heerenveen weg. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Maar in Tilburg kwam Van Hooijdonk in 72 minuten niet verder dan zeventien balcontacten, waarvan er acht balverlies opleverden. Geen schot loste hij. De woede in de dug-out was niet vanwege zijn wissel. ‘Ik was boos om hoe we spelen. Ik denk dat ik alleen ballen met mijn hoofd heb geraakt. Het is frustrerend. Je moet je werk doen voor je team, het is belangrijk we in deze fase een punt pakken. Maar ik wil gewoon voetballen en kansen krijgen in het zestienmetergebied.’

Als zoon van de gelauwerde oud-spits Pierre van Hooijdonk weet hij hoe het werkt. ‘Van een spits verwacht je doelpunten. Krijg ik een grote kans, dan weet ik voor mezelf dat-ie er voor 80, 90 procent ingaat.’

Niet discussiëren

Als hij ‘heel eerlijk’ is, kon hij pas eenmaal serieus aanleggen met zijn gevreesde rechtervoet, vorige week tegen FC Utrecht toen hij een strafschop benutte. Tegen Willem II liet hij een kansrijke vrije trap kort voor zijn wissel over aan Thom Haye, hoewel Van Hooijdonk net als zijn vader als specialist geldt. ‘Hij lag op een plek waar we hem allebei konden nemen, maar ik ga niet vijf minuten staan discussiëren.’

Hij hoopt dat het ‘vrije voetbal’, waar Heerenveen toch lang om bekendstond, snel terugkeert. ‘Het spel is nu gebaseerd op overleven. Dat begrijp ik. Maar het is voor een spits niet ideaal. We kiezen heel snel voor de lange bal. Ik vind het prima om dan de duels aan te gaan, maar dan stopt het vaak bij ons.’

Even later komt Hornkamp aangedrenteld. Hij ziet meer perspectief. In tegenstelling tot Heerenveen speelt Willem II nog wel met pure buitenspelers. Ook de Willem II-backs vlogen er tegen Heerenveen geregeld overheen, al kreeg ook Hornkamp nauwelijks een bruikbare voorzet.

Hoewel Hornkamp nog een keer in schietpositie kwam en daarnaast nog 25 balcontacten had, voelt hij zich ‘slecht’. ‘Niet gewonnen, niet gescoord, dan heb ik een slechte avond.’ Hij begon goed bij Willem II met direct een doelpunt tegen RKC. Heerenveen was een speciale tegenstander. Voor die club debuteerde hij in de eredivisie, meestal spelend als rechtsback. Hornkamp hunkerde zozeer naar doelpunten dat hij voor eerstedivisionist FC Den Bosch koos, alwaar hij het net makkelijk vond.

Maar ook de door Ajax opgeleide Hornkamp kan nog geen verandering brengen in een pijnlijke statistiek: Willem II is de ploeg met de minste schoten op doel sinds statistiekenbureau Opta dat bijhoudt (2010/2011), met gemiddeld 2,8 schoten per wedstrijd. Tegen Heerenveen werden er liefst vijf genoteerd. Het geeft Willem II-coach Grim moed. Net als Hornkamp. ‘Die goals gaan echt wel komen, hoor.’

Haast is geboden. Volgende week spelen beide clubs weer tegen directe concurrenten. Willem II moet naar Fortuna, Heerenveen naar RKC. Spanning verzekerd, doelpunten niet.