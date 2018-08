Een nieuwe nederlaag tegen PSV: met PEC Zwolle blijft het bergafwaarts gaan

Verslagen laten de spelers van PEC Zwolle zich na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Björn Kuipers op het kunstgras vallen. Een goed resultaat tegen PSV heeft lange tijd in de lucht gehangen. Maar diep in blessuretijd gaat het toch mis als Luuk de Jong de landskampioen de overwinning bezorgt (1-2).

Liggend op zijn rug staart middenvelder Clint Leemans naar de gitzwarte wolken boven het stadion, alsof die het verhaal van Zwolle vertellen. Na drie speelronden is PEC de enige ploeg in de eredivisie die nog geen enkel punt heeft gepakt. Heerenveen, Utrecht en PSV bleken te sterk.

Daarmee trekt Zwolle de neerwaarts lijn van vorig seizoen door. Na de eerste seizoenshelft, waarin het met verzorgd en aanvallend voetbal opklom naar de vierde plek, zette na de winterstop een schrijnend verval in, eindigend op de negende plek. Zwolle verloor in 2018 al veertien competitiewedstrijden, meer dan elke andere club.

Luuk de Jong tikt in blessuretijd de 1-2 binnen. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoewel de ploeg van trainer John van ’t Schip na de rust recht heeft op meer, staat ze ook zaterdagavond tegen PSV met lege handen. ‘Het is klote dat we verliezen. Maar ik heb ons in de tweede helft eindelijk weer eens met flair zien voetballen, zoals we dat vorig seizoen voor de winterstop ook deden’, zegt aanvoerder Bram van Polen.

Werkt het verval van vorig seizoen door of heeft de gerenoveerde ploeg meer tijd nodig? Sterkhouders Ryan Thomas (PSV), Youness Mokhtar (Ankaragücü), Phillipe Sandler (Manchester City) en Mustafa Saymak (Rizespor) vertrokken. Daarvoor in de plaats kwamen onder anderen Mike van Duinen (Excelsior), Darryl Lachman (Willem II), Vito van Crooij en Clint Leemans (beiden VVV).

De slechte reeks resultaten voor de zomer heeft volgens Van ’t Schip geen invloed meer op het huidige seizoen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met veelal andere spelers. ‘Ik snap dat de media de statistieken van vorig jaar steeds erbij halen, maar de jongens en ik zijn daar helemaal niet mee bezig.’

Toch ligt het slechte gevoel van vorig jaar nog altijd op de loer, meent Van Polen. Vooral bij de spelers die de rampzalige tweede seizoenshelft erbij waren. Het vertrouwen is broos. ‘Als het niet loopt, komt dat nare gevoel van vorig seizoen soms terug. Dan sluipt er angst in de ploeg en voetballen we niet meer, terwijl we daar juist goed in zijn.’

Mike van Duinen treurt. PEC verliest van PSV met 1-2 en de spits van Zwolle miste een penalty. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van Polen merkte het een week eerder tegen Utrecht. Na de kansloze nederlaag (2-0) schoten zijn gedachten terug naar vorig seizoen. ‘Toen heb ik ’s avonds wel even een paar biertjes achterover geslagen omdat ik er even klaar mee was.’ Na het zure verlies tegen PSV doet hij dat niet. ‘Vandaag heb ik na de rust een ouderwets PEC Zwolle gezien. Als we zo blijven spelen, gaan we genoeg punten pakken.’

Na de negende plek van vorig seizoen heeft de club handhaving als eerste voorzichtige doelstelling. Maar stiekem dromen ze al veel groter aan de oevers van de IJssel. De club die pas in 2012 promoveerde vanuit de eerste divisie presenteerde in juli een nieuw meerjarenplan. Door middel van de verkoop van een deel van de aandelen (maximaal 40 procent) wil de club de komende periode (2019 – 2022) twintig miljoen euro ophalen om PEC terug te geven aan de regio en structureel een plek in de subtop te veroveren.

John van ‘t Schip troost spits Mike van Duinen. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Misschien hadden ze beter even kunnen wachten met dat plan’, zegt Van Polen met een knipoog. Om daar op serieuze toon aan toe te voegen. ‘Nee, PEC groeit op meer vlakken. Ik denk dat het gezond is om als club je ambities uit spreken. Natuurlijk is het voor de voorzitter Adriaan Visser en technisch directeur Gerard Nijkamp lekker als de resultaten dan meezitten.’

Alle mooie toekomstplannen ten spijt, ook Van ’t Schip weet dat de resultaten op het veld leidend zijn. Ondanks het loodzware programma in de eerstkomende wedstrijden – Groningen (uit) en Vitesse (thuis) – hoopt hij het negatieve sentiment van vorig seizoen snel achter zich te laten. ‘Dat is qua punten niet gelukt. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat er enorm veel rek zit in deze ploeg.’

Daar sluit Van Polen zich bij aan. Na de nederlagen tegen Heerenveen en Utrecht had hij er een hard hoofd in. Maar het spel tegen PSV heeft hem hernieuwd vertrouwen gegeven. ‘Het klinkt gek. Maar ondanks de nederlaag ga ik met een soort van positief gevoel naar huis. Hier kunnen we verder mee. Al werkt een overwinning natuurlijk het beste.’