Een nieuwe NBA-titel voor Celtics is van Jayson Tatum, en een beetje van zijn idool Kobe Bryant

Vanuit New York belicht Koen van der Velden wekelijks ontwikkelingen in de Amerikaanse sport. Vandaag: hoe Celtics-speler Jayson Tatum fan werd van de overleden basketballegende Kobe Bryant.

Onder aanvoering van sterspeler Jayson Tatum (24) is Boston Celtics twee wedstrijden verwijderd van het kampioenschap in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Met de achttiende titel zou Boston afstand nemen van rivaal Los Angeles Lakers, de club van Tatums jeugd, maar vooral zijn idool Kobe Bryant.

In de finale tegen Golden State Warriors (2-2 in een best-of-seven) is Tatum momenteel het aanvallende speerpunt in de verstikkende, defensieve machine van Boston. Tatum, nog maar 24 jaar oud, kwam in de play-offs van dit seizoen tot wasdom als superster.

De man uit St. Louis, 2.03 meter lang, is met ruim 26 punten gemiddeld topscorer van zijn ploeg en ontwikkelde zich daarbij als aangever. In de eerste, gewonnen wedstrijd van de finale noteerde Tatum 13 assists.

Opvallend, zeker op zijn leeftijd, is zijn kalmte in momenten van hoogspanning. In dat opzicht doet Tatum denken aan de man die hij zijn mentor noemt. Zijn grote voorbeeld, Kobe Bryant.

Zweetband

‘Kobe was mijn inspiratie,’ zei Tatum na de halve finale tegen Miami Heat. ‘Mijn favoriete speler aller tijden.’ In de beslissingswedstrijd tegen Miami droeg hij een paars-gele zweetband om zijn elleboog die vloekte met het Celtics-groen. Het nummer 24 in het geel was dat van Bryant, die in 2020 om het leven kwam bij een helikopterongeluk.

Enkele uren na de wedstrijd onthulde Tatum op sociale media een sms-bericht dat hij eerder op de dag naar het oude telefoonnummer van Bryant had gestuurd. ‘I got this,’ viel te lezen, ofwel ‘alles onder controle’. Overdreven, vonden sommigen. Ontroerend, oordeelden zij die een oprecht sentiment zagen. De bewondering van Tatum kent een persoonlijke geschiedenis.

De slangenmensachtige forward was 20 jaar oud toen hij zijn idool voor het eerst ontmoette. Bryant, gestopt in 2016, profileerde zich na zijn pensioen als een mentor voor een nieuwe generatie spelers. Voor sportzender ESPN analyseerde hij zijn opvolgers in de serie Detail, waarin hij de beste spelers in de NBA beeldje voor beeldje ontleedde. Een van de afleveringen ging over Tatum.

De jonge ster van Boston had net zijn eerste seizoen in de NBA achter de rug en was vereerd met de aandacht van Bryant. ‘Toen ik de aflevering zag, heb ik die op dezelfde avond nog wel twintig keer bekeken,’ zei Tatum destijds. Volgens Bryant moest hij zijn tenen bij het schieten meer naar de basket richten. De pupil deed er zijn voordeel mee.

Fijne kneepjes

In de zomer die volgde vloog Tatum naar Los Angeles om te trainen met Bryant. De meester leerde hem de fijne kneepjes van het voetenwerk. De nog ongepolijste Tatum kende vervolgens een wisselvallig seizoen. De Celtics-ster nam vaak slechte schoten. Sommigen wezen naar de invloed van Bryant, die van onmogelijke ballen zijn handelsmerk maakte. Het grote verschil: Bryant gooide ze meestal raak.

Het duurde enkele seizoenen voor het kwartje viel bij de soms grillige Tatum. Niet vreemd, gezien het feit dat hij op zijn 19de in de NBA debuteerde. Goedbeschouwd is Tatum nog altijd een ‘vroegbloeier’, want slechts weinig spelers leiden hun team op 24-jarige leeftijd naar een finale.

Vooral in de tweede helft van het huidige seizoen begon het te draaien bij Tatum en de Celtics. Begin dit jaar stond de selectie, met nieuwe coach Ime Udoka, nog op imploderen, en leken de play-offs zelfs buiten bereik. ‘Ze willen niet overspelen’, zo gooide ploeggenoot Marcus Smart de knuppel bij een persconferentie in het hoenderhok, doelend op sterren Tatum en Jaylen Brown.

Vanaf januari is Boston het beste team in de NBA, onder meer door een paar omzettingen in de selectie. Tatum speelt volwassen en weet zijn teamgenoten makkelijker te vinden. In de play-offs lijkt alles op het juiste moment te klikken. De ingetogen Tatum, immer met zijn zoontje Deuce (4) in zijn buurt, lijkt bovendien op zijn gemak in de schijnwerpers van het grootste podium.

Afgrijzen

In Los Angeles, waar zijn idool Bryant wordt herinnerd als een halfgod, zal men een eventuele titel van Boston met afgrijzen aanzien. De Lakers en Celtics strijden sinds het einde van de jaren vijftig met elkaar om dominantie in de NBA. Beide clubs hebben momenteel zeventien kampioenschappen, een volgende titel helpt de Celtics aan het record. ‘We zijn allemaal voor de Warriors’, zei voormalig Lakers-speler Mychal Thompson tegen ESPN. ‘We kunnen Boston niet eerder die achttiende laten bereiken.’ (Thompsons zoon Klay speelt voor de Warriors.)

Dat Tatum in het groen van de Celtics speelt, doet pijn bij supporters van de Lakers. De club uit Los Angeles had hem in 2017 kunnen inlijven, maar koos voor spelverdeler Lonzo Ball. Boston pikte hem vervolgens op. Tijdens de finale gooide Tatum onbedoeld een schep zout in de wond. ‘De Lakers was mijn favoriete club, vanwege Kobe,’ sprak hij. ‘Hadden ze me gekozen, dan was dat een droom die was uitgekomen.’