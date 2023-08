Een nieuw seizoen staat voor de deur: ‘Als ik het nu moet zeggen, voorspel ik Feyenoord als kampioen’

Feyenoord-aanvaller Santiago Giménez toont het publiek in de Rotterdamse Kuip de schaal. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Dag Willem, afgelopen jaren gaf alleen het kampioenschap in de eredivisie direct toegang tot de Champions League. Dit seizoen gaat dat anders. Hoe zit dat?

‘Vanaf dit seizoen krijgt ook de nummer twee van de eredivisie een direct ticket voor de Champions League. De afgelopen jaren gaf die plek slechts recht op de voorrondes. Het extra ticket is te danken aan de goede prestaties van de Nederlandse clubs in Europa. Feyenoord en Ajax hebben bijvoorbeeld allebei in een Europese finale gestaan, AZ bijna. De nummer drie gaat straks de voorrondes in.

‘De tweede plek in de eredivisie is nu dus ook een soort prijs. Met deelname aan de Champions League ben je verzekerd van minimaal 30 miljoen euro aan extra inkomsten. Met dat vooruitzicht was het de verwachting dat de Nederlandse topclubs deze zomer veel in hun selectie zouden gaan investeren. Met name PSV en Feyenoord hebben dat ook gedaan. Ajax iets minder, maar die willen nog een paar topspelers halen.’

Feyenoord gaat het seizoen in als regerend kampioen. Hoe staat het team ervoor?

‘Als je door het verlies van de Johan Cruijff Schaal heen kijkt, denk ik dat Feyenoord weer een heel goede ploeg heeft. De club heeft een paar belangrijke spelers verloren, maar ook fors in de selectie geïnvesteerd. Als ik het nu moet zeggen, voorspel ik Feyenoord als kampioen.

‘Dat Feyenoord komend seizoen in de Champions League uitkomt, heeft voor hun prestaties in de eredivisie weinig gevolgen, denk ik. Die wedstrijden vreten wel energie en concentratie, maar Feyenoords concurrenten spelen ook Europees voetbal. Aan de andere kant, als je klop krijgt, is dat niet goed voor je zelfvertrouwen. De vorige keer dat Feyenoord meedeed in de Champions League, in 2017, stond het in de eerste wedstrijd tegen Manchester City binnen 10 minuten 2-0 achter.’

Uitdager PSV maakte de afgelopen week al een goede indruk. Hoe schat jij de Eindhovenaren in?

‘PSV staat er beter voor dan vorig seizoen, denk ik. Jarenlang heb ik bij PSV niet zo’n leuk voetbal gezien als dinsdag tegen Sturm Graz. Het was ontzettend leuk om naar te kijken. Het voetbal was frivool, vol plezier en aanvalslust. Ik hoop dat PSV dat kan volhouden.

‘Aanvallend gezien heeft PSV sowieso een sterke ploeg, met Luuk de Jong, Johan Bakayoko, Noa Lang, Ricardo Pepi, Joey Veerman, Guus Til en het nieuwe talent Isaac Babadi. De vraag bij PSV is vooral hoe de op papier mindere verdediging zich gaat houden. De club is nog op zoek naar een goede centrale verdediger.’

En kan Ajax zich na de derde plaats van vorig seizoen revancheren?

‘Het kampioenschap gaat tussen Feyenoord en PSV, verwacht ik, maar als Ajax zich nog versterkt, kunnen zij misschien ook meedoen. Qua aankopen heeft Ajax zich tot nu toe redelijk bescheiden opgesteld. Ze moeten nog een kleine inhaalrace maken.

‘Ajax is verslaafd aan het Champions League-geld. Dat krijgen ze dit jaar niet. De laatste jaren hebben de Amsterdammers de spelerssalarissen flink verhoogd, maar nu moeten ze wat zuiniger gaan leven. Daarom moesten ze deze zomer eerst spelers verkopen. Met Calvin Bassey, Jurriën Timber en Edson Álvarez is dat ook gelukt. Daarmee hebben ze meer dan 100 miljoen euro opgehaald.’

Welke clubs buiten de traditionele top drie vind je interessant?

‘Sparta en Volendam hebben allebei een jonge, vrij onbekende trainer aangetrokken. Bij Sparta was Jeroen Rijsdijk vorig jaar assistent. Omdat de club geen andere trainer kon vinden, hebben ze hem de kans gegeven. Volendam-trainer Matthias Kohler heeft een interessant levensverhaal. Hij is een autodidact: op zijn 18de heeft hij zijn knieband gescheurd en is hij zich, onder meer bij Barcelona en Ajax, gaan ontwikkelen tot trainer.

‘Ik kijk zelf ook altijd naar Fortuna Sittard, omdat dat een beetje mijn clubje is. Ik kom zelf uit die regio. Ook Utrecht is altijd wel interessant. Die club wil graag de topclubs uitdagen, maar valt vaak tegen. Tot nu toe hebben zij deze zomer goed kunnen versterken en belangrijke spelers kunnen behouden.’

Zijn er nog spelers die je extra in de gaten houdt?

‘Die Babadi van PSV vind ik heel interessant. Hij is 18 jaar en laat al zoveel moois zien. Ik ben ook benieuwd naar Ajax-aankoop Branco van den Boomen. Hij is deels door Ajax opgeleid, maar was eigenlijk te traag. Via allerlei kleine clubs kwam hij bij het Franse Toulouse terecht, waar hij een grote spelmaker werd. Nu heeft Ajax hem teruggehaald. Bij Feyenoord ben ik weer benieuwd naar de Japanse spits Ayase Ueda, de duurste aankoop aller tijden.’

Vorig jaar wierp het supportersgeweld dikwijls een schaduw over het voetbal. Hoe moet dat dit seizoen?

‘Ik hoop dat er beter gestraft kan worden. Sommige relschoppers hebben volgens mij niet veel interesse in het voetbal. Anders zou je dit je eigen club niet allemaal aandoen. Ik hoop dat de instanties meer mogelijkheden krijgen. Een digitale meldplicht, bijvoorbeeld. Het verbieden van uitpubliek houd ik niet van. Dan straf je iedereen voor het gedrag van een minderheid.’

Tot slot, wanneer is het seizoen voor jou geslaagd?

‘Als ik van het voetbal genoten heb. Mensen denken vaak dat ik fan ben van Ajax, als ik positief over die club schrijf. Na de wedstrijd van PSV tegen Sturm Graz werd ik weer een PSV-aanhanger genoemd. Maar daar gaat het mij niet om: ik ben gewoon een liefhebber van voetbal. Wie er wint, interesseert mij niet. Behalve dan bij Fortuna.’