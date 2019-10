Een nepsjeik uit Mexico die zegt dat hij het slachtoffer is van nepnieuws: veel beter kan het niet worden

De economische (en sportieve) crisis was nog in volle gang toen FC Den Bosch op een dag bezoek kreeg van een potentiële investeerder. Het was een sjeik en zo zag hij er ook uit. Hoewel de man enkele ongewone eisen stelde, zoals aparte ingangen in het stadion voor mannen en vrouwen en een elftal zonder homo’s, toonde een delegatie van de club zich zeer geïnteresseerd.

Zwart geld was geen probleem, de trainer kon desgewenst worden weggestuurd en over het aanpassen van de clubnaam en de clubkleuren viel te praten. Ook een alcoholverbod in stadion De Vliert behoorde tot de mogelijkheden. In ruil daarvoor zouden miljoenen oliedollars in de club worden gepompt.

Dat was zes jaar geleden. De sjeik bleek een nepsjeik te zijn, ingehuurd door het tv-programma PowNews. Het gesprek met twee medewerkers van FC Den Bosch werd heimelijk opgenomen, en uitgezonden. Waren ze er toch ingetuind.

Nepsjeiks zijn er in verschillende gedaanten. Veel voetbalclubs krijgen te maken met investeerders die gouden bergen beloven. Elke keer trappen ze er weer in, omdat bestuurders ze graag willen geloven. Toen Johan Cruijff zei dat hij een zak geld nog nooit een doelpunt had zien maken, vergiste hij zich. Zakken geld scoren aan de lopende band. De meest succesvolle clubs zijn de rijkste clubs. Bijna overal is geldnood. Het merendeel van de clubs kan de ambities nauwelijks financieren.

De afgelopen week trok een Mexicaanse nepsjeik veel belangstelling. Mauricio Garcia de la Vega bood zich een paar maanden geleden aan als grootaandeelhouder van Roda JC, een van de meest opwindende clubs van Nederland, Europa zelfs.

Bij Roda JC is altijd wat te doen. Een halfjaar geleden brak er een debat uit over de vraag welke politicus de grootste supporter was, Eurocommissaris Frans Timmermans of SP-voorzitter Ron Meyer. Dit naar aanleiding van een filmpje waarin de SP ene Hans Brusselmans ten tonele voerde, om Timmermans belachelijk te maken.

Met een ongewone reeks gebeurtenissen trekt Roda JC al een paar jaar aandacht. De vorige bijna-eigenaar, de Zwitserse Rus Aleksei Korotaev, zit door een slepende juridische procedure al twee jaar vast in Dubai. Voor Roda JC is het vooral vervelend dat hij niet over zijn vermogen kan beschikken.

De lucht in Kerkrade klaarde op toen een paar maanden geleden Garcia de la Vega zich meldde, een charismatische man met een gedistingeerd uiterlijk. Dat zijn altijd de beste oplichters. De Mexicaan bleek eerder bij een Spaanse club, Real Murcia, een spoor van vernieling achter te hebben gelaten. Hij is een investeerder die niet investeert en toezeggingen niet nakomt; zo’n gladde praatjesmaker die, zo bleek uit een verhaal in NRC Handelsblad, altijd net zijn portemonnee thuis heeft laten liggen als in het restaurant moet worden afgerekend.

Vrijdag werd Garcia de la Vega door supporters van Roda JC het stadion uitgezet, in de rust van de wedstrijd tegen De Graafschap. Met zachte hand duwden ze hem naar de uitgang, in een magnifiek vertoon van verzet. Ze waren het zat, de vage toezeggingen van een bluffende Mexicaanse paljas die met een grote waffel hun club te gronde dreigt te richten. Symbool van de opstand werd een beveiliger. No hablo Español, zei hij toen Garcia de la Vega hem in het Engels om hulp vroeg.

Maandag keerde ook het kantoorpersoneel zich tegen hem. Iedereen meldde zich ziek. Intussen sijpelde de ene na de andere malle anekdote door uit Zuid-Limburg. Garcia de la Vega bleek er op kosten van de berooide club een luxueuze levensstijl op na te houden. Hij zou bereid zijn Kerkrade te verlaten, maar eist wel een riante vergoeding. Verder denkt hij dat hij het slachtoffer is van een samenzwering.

Beschuldigingen doet hij af als fake news. Een nepsjeik uit Mexico die zegt dat hij het slachtoffer is van nepnieuws: veel beter kan het niet worden.