Een mooie les voor de D-ploeg van Haarhuis

De Fed Cup kan deze meiden helpen. Maar nu staan ze er weer alleen voor, zoals Kerkhove straks op een toernooi in China

Dat jaar bereikte de Nederlandse vrouwenploeg zelfs de halve finale van de wereldgroep, waarin met 3-2 verloren werd van Frankrijk.



Haarhuis, telefonisch vanuit Sydney: 'De Fed Cup kan deze meiden helpen. Maar nu staan ze er weer alleen voor, zoals Kerkhove straks op een toernooi in China. En dan moet ze net zo vechten als afgelopen weekend tegen Australië.'



In wereldgroep 1 leefde het Nederlandse vrouwenteam met slechts één speelster in de top-100 boven haar stand. 'En zelfs in wereldgroep 2 behoren we niet tot de favorieten', erkent Haarhuis. Hij betreurde de massale afkeer van een lange reis naar Australië. 'Ik hoop dat ook de speelsters die de voorkeur gaven aan hun eigen carrière zich realiseren hoe uniek het was om in wereldgroep 1 te spelen.'



Nu moest Haarhuis zelfs de zieke Indy de Vroome oproepen, die sinds juli 2016 geen partij had gespeeld. Ze bleek ondanks de ziekte van Lyme een ideale sparringpartner voor de andere vrouwen. Haarhuis: 'Indy heeft voor driehonderd procent gedaan wat van haar werd verwacht. We hopen allemaal dat ze snel herstelt. Ook voor Indy is de Fed Cup een belangrijke stimulans geweest.'