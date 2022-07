Een mondiaal atletiektoernooi in de kleinschalige entourage van Eugene

Het Hayward Field stadion waar de WK atletiek in Eugene zullen plaatsvinden. Beeld AFP

Eugene? Wat moet het WK daar?

Doorgaans worden de WK’s atletiek gehouden in wereldsteden: Londen, Beijing, Moskou, Berlijn. Nu is niet gekozen voor New York of Los Angeles, waar in 2028 de Zomerspelen zijn. De WK, die door corona een jaar werden uitgesteld, worden gehouden in Eugene, aan de Amerikaanse westkust. Dat is een klein universiteitsstadje in de staat Oregon met maar 170 duizend inwoners, op twee uur rijden zuidwaarts van Portland.

Ondanks de beperkte omvang (er zijn 150 Amerikaanse steden groter) geldt Eugene als het atletiekmekka van de VS. Het is de bakermat van Nike, opgericht door hardloper Phil Knight en zijn coach Bill Bowerman, die in de jaren ‘60 en ‘70 aan de Universiteit van Oregon verbonden was. Bowerman gaf het Amerikaanse hardlopen een enorme impuls gaf en maakte van Eugene dé atletiekhotspot van het land.

Nike zit diep in de haarvaten van de Amerikaanse atletiek en is dankzij sponsoruitgaven de kurk waar de sport in eigen land op drijft. Dat verklaart de keuze voor Eugene, waar het voor circa 270 miljoen dollar gerenoveerde stadion plaats biedt aan 17 duizend toeschouwers. Het is de achttiende keer dat de WK worden gehouden.

Welke blikvangers doen mee?

Dat de WK voor het eerst in de Verenigde Staten zijn verleent het toernooi extra cachet, het land geldt immers als atletiekgrootmacht. Het deelnemersveld is daarom van bijna-olympisch niveau, al kan qua sterrenstatus nog steeds niemand in de schaduw staan van de vijf jaar geleden afgezwaaide Usain Bolt.

Vanzelfsprekend wordt er veel verwacht van de 100 meter, het koningsnummer op de atletiekbaan dat zondag op het programma staat. Komen de wereldrecords van Bolt (9,58) en Florence Griffith-Joyner (10,49) eindelijk eens in beeld? Het zou kunnen, want er is aan het schoeisel van de sprinters de afgelopen jaren veel verbeterd.

Bij de mannen willen de Amerikanen toeslaan met Fred Kerley, Trayvon Bromell en Christian Coleman, de wereldkampioen van 2019. Zij zullen af moeten rekenen met de Italiaanse olympisch kampioen Marcell Lamont Jacobs, die erop gebrand is om in zijn geboorteland te winnen. Bij de vrouwen kijkt iedereen naar de Jamaicaanse sprinters die vorig jaar het olympisch podium vulden: Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson.

Zijn er op andere onderdelen nog records te verwachten?

Zeker. Bij het polsstokhoogspringen bijvoorbeeld, waar de Amerikaans-Zweedse Mondo Duplantis plannen heeft om boven de 6.16 meter uit te komen die hij begin deze maand in Stockholm bereikte. Ook op andere onderdelen liggen records in het verschiet, bijvoorbeeld voor Sydney McLaughlin, concurrente van Femke Bol op de 400 meter horden. De Amerikaanse scherpte eind juni op de nationale kampioenschappen in Eugene het wereldrecord al aan tot 51,41.

Wat kunnen de Nederlanders brengen?

Vorige zomer tijdens de Olympische Spelen in Tokio presteerden de Nederlandse atleten beter dan ooit. Acht medailles was de oogst. De hoop onder de Nederlandse selectie is dat tijdens de WK dat succes een vervolg kan krijgen.

Eenvoudig wordt dat niet. Zo is Sifan Hassan niet helemaal zeker van haar vorm terwijl zij in Tokio degene was die de twee gouden Nederlandse medailles binnen sleepte, op de 5.000 en 10.000 meter. Daarnaast veroverde ze brons op de 1.500 meter. Zij mikt dit WK wel op een medaille, maar acht de kans klein dat het goud is. Bovendien heeft ze één kans minder op succes dan vorig jaar. Ze laat de 1.500 meter schieten en doet enkel mee aan de 5.000 en 10.000 meter.

De ploeg is in ieder geval groot. Nederland is met 36 atleten vertegenwoordigd. Het gros van de sporters komt uit op de verschillende estafetteonderdelen, de 4x100 meter en de 4x400 meter. Die teamonderdelen vormen voor een aanzienlijk deel de basis onder het Nederlandse succes op de Zomerspelen, waar de 4x400-metermannen zilver grepen.

De belangrijkste kansen op individueel succes komt van de medaillewinnaars van Tokio: Abdi Nageeye op de marathon (zilver), meerkampsters Anouk Vetter en Emma Oosterwegel (zilver en brons) en natuurlijk Femke Bol, die op de 400 meter horden in Japan derde werd.

Is Dafne Schippers er niet bij?

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter ontbreekt op de WK. De 30-jarige sprintster kampte in het olympisch seizoen met rugproblemen en keerde pas dit voorjaar terug op de atletiekbaan. Ze slaagde er niet in om de WK-limiet te lopen. Hoewel het een teleurstelling was, toonde Schippers zich ook realistisch. Met haar huidige vorm heeft ze op de WK niets te zoeken. Liever werkt ze verder aan haar herstel.

Sowieso ontbreekt het aan Nederlandse inbreng op de kortste sprintnummers. Zo is ook Churandy Martina niet in Eugene. De 37-jarige sprinter die vijfmaal deelnam aan de Spelen en over twee jaar mikt op zijn zesde deelname in Parijs, werd buiten de 4x100-meterselectie gelaten. Hij plaatste zich ook niet voor de individuele 100 of 200 meter.

Wanneer zijn de wedstrijden te zien?

Wie de verrichtingen van de Nederlanders live wil zien, moet vroeg opstaan of laat naar bed. De finales zijn telkens diep in de Nederlandse nacht, met het slotakkoord steeds net voor vijf uur ’s ochtends. Uitzonderingen de finale 10.000 meter met Sifan Hassan, zaterdag om 21.20 uur, en de marathon met Nageeye, die zondag om 15.15 uur Nederlandse tijd begint.