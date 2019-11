‘Een moment stilte voor schaakland Nederland’

‘Een moment stilte voor Nederland’ was de prikkelende tussenkop in een nabeschouwing van het EK voor landenteams op de site Chess24. Wat bedoelde de ­auteur? Wilde hij slechts de aandacht ­vestigen op de opmerkelijk matige ­klassering van Nederland of riep hij de schaakgemeenschap op stil te staan bij de diepe val van een land dat niet zo lang geleden met de sterksten mee kon?

De 17de plaats in een lang niet optimaal bezet teamtoernooi is geen incident, maar past in de trend van de laatste jaren. Op de Olympiades in 2016 en 2018 eindigde ­Nederland als 36ste en 40ste. Het enige ­behoorlijke recente resultaat is de negende plaats op het EK in 2017.

Een goede prestatie in een dergelijk toernooi is alleen mogelijk als alle leden van het team op dreef zijn. Als een van hen versaagt, kan de schade worden beperkt, maar als twee of drie het laten afweten is er geen redden aan.

Ditmaal viel het debuut van nationaal kampioen Lucas van Foreest tegen (2,5 uit 6) en waren de ervaren krachten Erwin L’Ami (2 uit 7) en Erik van den Doel (2 uit 6) hopeloos uit vorm.

De twee anderen valt weinig te verwijten. Jorden van Foreest voldeed met een score van 5,5 uit 8 als enige ruimschoots aan de verwachtingen. Anish Giri won aan het eerste bord twee partijen en maakte de rest remise.

Dit resultaat kostte hem een paar Elo-punten, maar zijn kwalificatie voor het kandidatentoernooi als hoogste niet rechtstreeks geplaatste ratinghouder blijft nagenoeg zeker.

Papaioannou – Giri

Griekenland – Nederland, EK 2019

1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. Lf4 Lg7 4. Pbd2 0-0 5. c3 d6 6. e4 Pbd7 7. Le2 b6 8. 0-0 Lb7 9. Dc2 e5 10. Lg5 h6 11. Lh4 De8 12. Tfe1 Ph5 13. Tad1 Kh8 14. dxe5 dxe5 15. Pc4 Pc5 16. Pfd2 Lf6 17. Lxf6+ Pxf6 18. f3 Kg7 19. b4 Pcd7 20. Pb3 h5 21. Dd2 h4 22. Dg5

Wit laat zich provoceren door de mars van zwarts h-pion. Op de koningsvleugel heeft de dame niets te zoeken.

22 ... Th8 23. Td2 De6 24. Ted1?

De volgende lelijke, maar sterke zet zag hij niet aankomen.

Diagram links

24 ... b5! 25. Pd6

Een gedwongen stukoffer. Na 25. Pa5 Db6+ 26. Kh1 Th5 is wits dame gevangen.

25 ... Th5 26. De3 cxd6 27. Txd6 De7 28. Lxb5 Pf8 29. Pc5

Sterker is 29. Pa5.

29 ... Tb8 30. a4 Th8 31. Lc4 Lc8 32. a5 Ph5 33. Lf1 Pf4 34. Kh1 Ph7 35. b5 Pf6 36. Kg1 P6h5

Nu staat alles klaar voor de slotaanval.

37. Kf2 Dg5 38. Dd2

Diagram rechts

38 ... Pg3! 39. hxg3 hxg3+ 40. Ke3

Of 40. Ke1 Th1 41. Pd3 Pxg2+ 42. Dxg2 De3+ 43. De2 g2! en mat.

40 ... Th2 41. Dc1 Lh3

Wit geeft op.