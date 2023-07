Een moedige Mbappé, de vrolijke Tour en vlammen van onvrede

Kylian Mbappé, de beste voetballer van Parijs, Marseille, Lyon, ja de beste van alle steden en van heel het platteland in Frankrijk, riep als aanvoerder namens de nationale ploeg op tot het staken van het geweld in de voorsteden. Hij begrijpt de woede om de dood van de jongen Nahel door een politiekogel, maar geweld is nooit de oplossing.

Zijn oproep, ook aan ouders om hun woedende kroost tot rust te manen, hielp weinig, want ook daarna waren er plunderingen en brandstichting. In de lange verklaring zei Mbappé dat ook hij uit zo’n banlieue van Parijs komt, net als tal van andere topvoetballers. Hij is overgestoken van de wereld van soms troosteloze uitzichtloosheid naar de andere wereld van glitter en glamour, van PSG en de immense rijkdom. Rond dezelfde tijd postte hij op een ander medium een foto waarop hij op een strandbed in Miami zit.

Over de auteur

Willem Vissers is meer dan 25 jaar voetbalverslaggever. Hij versloeg acht WK’s. Vissers schrijft elke week een sportcolumn voor de Volkskrant, die niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie reflecteert. Lees hier onze richtlijnen voor columns.

Miljoenen door hem aangesproken jonge landgenoten wonen nog steeds in haveloze voorsteden, omdat ze niet zo goed kunnen voetballen als hij en structureel ontevreden zijn met hun bestaan. Ze hebben geen baan of een baan die ze niet willen, ze hebben te maken met discriminatie of racisme, of ze zijn gewoon te lui om wat zinnigs te doen. Dat kan ook. Ze hebben geen zin om naar school te gaan, met de handel in drugs als lonkende verleiding. Boven Frankrijk hangt al jaren bewolking waaruit het geregeld stortregent.

Uitgerekend deze week rijdt de Tour de France het land binnen, vanuit Baskenland. De Tour fietst niet door de banlieues. De Ronde is het opgetogen gezicht van Frankrijk uit de vakantiefolder, met barokke kastelen en heerlijk groen. Het is best apart te noemen dat de Tour straks meandert over wegen van vrolijkheid, terwijl elders in het land de vlammen van onvrede metershoog branden.

Even, heel even, na de wereldtitel van de nationale voetbalploeg in 1998, dacht Frankrijk de eenheid in het land te bevorderen, dankzij de ploeg van black, blanc en beur, van zwart, wit en Arabisch. Maar zelfs op de avond van het feest op de Champs-Élysées, bleek dat duizenden immigrantenzonen ‘hun eigen’ vlag hadden meegenomen. Ze waren voor Zidane en Algerije, niet voor Frankrijk. Of voor Desailly en Ghana. In 2000, bij een interland tegen Algerije, floten ze massaal door het Franse volkslied heen, tot zichtbare woede van president Chirac.

Voor een boek bezocht ik in 2006 de in Nederland wonende, Franse schrijver Sylvain Ephimenco. Hij sprak, kort na soortgelijke rellen als nu, over het totaal verdeelde land, over zeven of acht miljoen mensen uit immigratielanden, van wie velen ‘met een aversie tegen Frankrijk die zijn weerga niet kent.’ En, omdat het een sportverhaal was: ‘De vijandigheid ten opzichte van Frankrijk is ontzettend groot en dat los je niet op door sport.’

Hoewel zijn bericht van moed getuigt, hoeft ook Kylian Mbappé zich geen illusies te maken. Een mooie overwinning is mogelijk voor even een zalfje voor de zielepijn van een land. Meer kun je niet vragen van de sport.