Een meeslepende partij voetbal met onvoorspelbare afloop: Ajax – Juventus 1 – 1

David Neres heeft de 1-1 binnengeschoten. Beeld Guus Dubbelman

Ajax voetbalde beter en overrompelde Juventus na rust in sommige fasen, met David Neres als dribbelkoning, als straatjongen die de roep van zijn moeder om naar binnen te komen negeerde. Dribbelen, drijven, pingelen, tot hij niet meer kon. Alleen, al dat pure voetbal van Ajax was aan de uitslag niet af te lezen. Ajax – Juventus was namelijk geen pleintjesvoetbal, want in dat geval had Ajax gewonnen. Nee, het betrof hier de kwartfinale van de Champions League, eerste wedstrijd. En op het Europese podium van eer en geld was de uitslag 1-1.

Is Ajax nu kansloos? Welnee. Ajax – Real Madrid was immers 1-2, waarna de historische 1-4 in Madrid volgde. En uit of thuis, dat maakt tegenwoordig niet meer zo veel uit in het topvoetbal. Ach, Ajax deed het meestal goed en imponeerde bij vlagen, zeker na rust, zoals het de verrassende ploeg in de kwartfinales betaamt. Het is fascinerend om te zien hoe het elftal creativiteit koppelt aan leeuwenmoed en vrijheid in de hoofden. Zo van: kom maar, tegenstander.

Frenkie de Jong lijkt soms een matador, alsof hij al in Barcelona is, alsof hij in de arena een lap voorhoudt aan de stier. Zoals de vechter het beest misleidt met de lap, zo draait De Jong weg van al die opponenten. Van links naar rechts. Onvermoeibaar, altijd het risico nemend dat de stier hem op de horens neemt. Nog maar een paar minuten waren gespeeld toen de Ajacieden zich al frivoliteiten permitteerden, als het elftal dat een uniek seizoen beleeft, met mannen die willen laten zien wat ze kunnen samen, alvorens de pret weer voorbij is en Europa komt winkelen.

Hoe Ajax de opponent vastpinde soms, door snel druk te zetten, dat was zonder meer fraai en knap. Hup, ineens, als een stel horzels omsingelen ze op zulke momenten hun tegenstander. Als de een de bal niet afpakt, lukt het de ander wel. Het is een fijnzinnig samenspel van een door trainer Erik ten Hag gesmeed, ingespeeld collectief, van mannen die elkaar vertrouwen, die voor elkaar willen lopen, die dit seizoen een beetje van elkaar zijn gaan houden.

Alleen: Ajax scoorde vooralsnog niet. Uit weinig kansen overigens. Schoten van Hakim Ziyech in de eerste helft en die ene knal, net naast, van Donny van de Beek. Dat was het schot dat het verwachtingsvolle volk tot een langgerekte ‘ooooo’ verleidde bij het zien van de herhaling op het grote scherm, in de van opwinding dampende Johan Cruijff Arena.

Roofdier

Ajax – Juventus was spannend, als botsing tussen de zo verschillende stijlen. Ajax speels als het kind dat na een lange winter weer op het pleintje mag, onder het zonlicht van de lente. Juventus als de volwassene die gewend is om binnen te blijven, die soms even naar buiten gaat om een luchtje te scheppen. Maar dan is het ook meteen raak. De 0-1, kort voor rust, was een forse tegenvaller voor Ajax, na de snelle uitbraak van Juventus.

Cristiano Ronaldo scoort vlak voor rust de 1-0. Beeld Guus Dubbelman

Frenkie de Jong, die vrijwel altijd het moment herkent om druk te zetten, stapte één keer te vroeg in, waardoor het middenveld open lag en Cristiano Ronaldo zich met de opzet kon bemoeien, om vervolgens ook de voorzet van Joao Cancelo weergaloos in te koppen, vallend, vanuit het centrum. Zo is de voetballer Ronaldo anno 2019. Een roofdier, een scherpschutter. Soms een schim, doch sneller dan zijn schaduw. Even voor die treffer verwerkte Ajax een andere tegenvaller, toen scheidsrechter Del Cerro Grande de gele kaart gaf aan ­Nicolás Tagliafico, waardoor de Argentijn het duel in Turijn mist door een schorsing. Dat was sneu, want de arbiter floot te laat. De overtreding vond plaats na het fluitsignaal.

Maar Ajax hervatte het duel na rust geweldig, met de gelijkmaker binnen een minuut. Cancelo liet zich aftroeven door David Neres, die begon aan een bedwelmende, langgerekte solo, besloten met een schot met rechts in de bovenhoek. Ajax was sterker na rust, althans, zeker het eerste deel. Het ging werkelijk op jacht naar de 2-1, zonder de defensie te veronachtzamen. Want Juventus is leep. Eén momentje van onoplettendheid kon fataal zijn, zo bleek onder meer na het schot van invaller Douglas Costa tegen de paal. Ook Ajax had kunnen scoren, via de 19-jarige invaller Jurgen Ekkelenkamp nota bene, wiens schot werd gestopt door doelman Szczesny. Ekkelenkamp greep naar zijn hoofd. Zijn voetbalhart sloeg even over.