Een meeslepende komkommersoap over ‘duistere dealtjes’ in Breda

Een paar dagen voor zijn uitspraak in Studio Voetbal over ‘duistere dealtjes’ in Breda waarbij de huidige Ajax-trainer Maurice Steijn betrokken zou zijn geweest, plaatste Pierre van Hooijdonk een opvallend bericht op X, het oude Twitter. Hij reageerde op het bericht dat Mattijs Manders tot algemeen directeur was benoemd bij de Franse club ESTAC Troyes.

Troyes maakt deel uit van de City Football Group, het consortium uit Abu Dhabi dat in 2022 NAC wilde overnemen. Supporters wisten dat te voorkomen. Manders was destijds directeur bij NAC en had de deal met de City Group voorbereid.

‘Als beloning voor de moeite kreeg hij een ander baantje binnen die corrupte groep’, twitterde een bekende NAC-supporter in een reactie op de benoeming van Manders bij Troyes. Daarna ging Van Hooijdonk los.

De benoeming was een van de vele voorbeelden van ‘die beerput’, waarmee hij kennelijk NAC bedoelde. ‘Zo verrot is deze wereld. Bevriende makelaars, trainers, aandeelhouders hebben allemaal bloed aan hun handen.’

Tot hij in juni 2021 opstapte wegens (overigens onbewezen) bedreigingen van supporters, was Maurice Steijn trainer bij NAC. Net zoals Manders had hij een verleden bij ADO Den Haag. De twee vrienden haalden bij NAC de ene na de andere kennis uit Den Haag binnen; een assistent-trainer (Edwin de Graaf), een scout (Lex Schoenmaker jr.) en een commercieel manager (Joris Gieske) en drie spelers (Lex Immers, Dion Malone en Thom Haye),

Van Hooijdonk in Studio Voetbal over Steijn en de ‘duistere dealtjes’: ‘En dat kon toen allemaal, want de directeur van NAC was zijn vriend.’

Het waren opvallende dealtjes; duistere dealtjes ook, maar dat zijn de meeste transfers. Wat aan transfers vooraf gaat en welke bedragen aan wie worden betaald, weten alleen de betrokkenen zelf. In veel gevallen worden oude contacten aangeboord en de eigen netwerken geraadpleegd. Misschien dat een onderzoeksjournalist zich bijvoorbeeld eens kan storten op het aan- en verkoopbeleid bij Ajax ten tijde van Martin Jol. Destijds werden daar ook tal van ‘dealtjes’ afgesloten.

Voor wat, hoort wat op de transfermarkt, maar ‘duistere dealtjes afsluiten met bevriende makelaars’, zoals Van Hooijdonk zei, is andere koek, vanwege de impliciete beschuldiging. Hij had het in Studio Voetbal beter bij ‘dealtjes afsluiten met bevriende makelaars’ kunnen laten. Nu werkte hij zich flink in de nesten.

De suggestie dat Steijn van de transfers had geprofiteerd, ontging niemand. Het was de aanjager van een meeslepende komkommersoap waarin advocaten werden ingeschakeld, door Steijn excuses werden geëist en met een kort geding werd gedreigd. De NOS ontnam Van Hooijdonk zijn schnabbel, vooralsnog tijdelijk.

In de Ajax-hoek was iedereen over de rooie, dit kon niet waar zijn. De opzet van Studio Voetbal, een programma waarin tafelheren met een sterke clubbinding aan het woord komen en voor hun mening worden betaald, werd onderwerp van discussies.

Massaal werd de suggestie gewekt dat Van Hooijdonk werd gedreven door rancune, iets waar Steijn in meerdere, oude interviews al de basis voor legde. Hij zag het destijds als trainer van NAC niet zitten in Van Hooijdonk jr, spits Sydney. Daar zal pa Van Hooijdonk, NAC-fan en tegenwoordig lid van de rvc, zich zonder twijfel aan hebben geërgerd, maar zijn aversie tegen Steijn heeft dieperliggende oorzaken.

In Breda en omgeving is niemand te vinden die het niet op zijn minst verdacht vindt dat Steijn en zijn vriend Manders bij NAC half Den Haag aan werk hielpen. Bewijs voor verrijking of zelfverrijking is er niet, er zijn alleen vermoedens.

In Studio Voetbal werden ze uitgesproken door een insider. In het nauw gedreven bood Van Hooijdonk later zijn excuses aan. Hij verklaarde niet dat zijn beschuldiging nergens op was gebaseerd, maar dat hij er geen bewijs voor had; een essentieel verschil dat maar weinig mensen opviel. Voor sportjournalisten is er werk aan de winkel.