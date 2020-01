Een matchpoint tegen de Federer is geen gewoon matchpoint

Roger Federer in actie tijdens de kwartfinales van de Australian Open. Beeld Getty Images

Maar liefst zeven keer was de Amerikaanse nummer 100 van de wereld één punt verwijderd van een halve finale tegen Novak Djokovic.

Maar een matchpoint tegen de grote Federer, door velen beschouwd als de beste tennisser ooit, is geen gewoon matchpoint. Sandgren verlamde en liet Federer in de Rod Laver Arena ontsnappen. ‘Ik verdien deze overwinning niet’, zei Federer daarna schuldbewust. In de vierde ronde had hij ook al veel moeite om zijn partij te winnen. Toen was hij in de vijfde set twee punten van uitschakeling verwijderd. ‘Ik heb ontzettend veel mazzel gehad.’

Na een gewonnen eerste set bakte de twintigvoudige grandslamkampioen uit Zwitserland er drie sets lang weinig van. Hij maakte slordige fouten en kreeg een voor hem zeldzame waarschuwing vanwege ongepast gedrag. In de derde set verliet Federer de baan om zich te laten behandelen aan een liesblessure. Hij kwam terug, ging zich langzaam beter voelen en kreeg in de vierde set extra hulp van een engel op zijn schouder.

Op 6-3, 2-6, 2-6 en 4-5 kreeg Federer zijn eerste matchpoint tegen. Sandgren begon het punt met een backhand return op de service van Federer. Nog een backhand, forehand, en zijn volgende backhand belandde, terwijl het leek alsof hij uit balans was, in het net. Bij het tweede matchpoint belandde de forehand van de Amerikaan buiten de lijn. Bij nummer drie ging hij weer in de fout: forehand in het net.

Slagenwisselingen

In de tiebreak kwamen er nog vier kansen voor Sandgren om de wedstrijd te winnen. Op zijn vierde matchpoint volgde er een lange rally die eindigde met een backhandbal in het net. Nummer vijf: mislukte return. Op het zesde matchpoint kon Sandgren het zelf uitserveren. Ook dat ging mis toen de Amerikaan na een paar slagenwisselingen aan het net stond, ver moest rijken om Federers ballen terug te volleren en uiteindelijk een bal langs hem zag scheren. Zijn zevende matchpoint ging ook verloren, weer een backhand in het net.

Na het winnen van de miraculeuze tiebreak in de vierde set voelde Federer zich stukken beter. Hij stelde orde op zaken en liep na de gewonnen vijfde set (6-3) hoofdschuddend naar het net. Hij kon niet geloven wat er zojuist was gebeurd. ‘Het maakt niet meer uit wat er nu nog gebeurt in het toernooi’, aldus Federer, die zei dat hij in zijn hoofd al lang en breed op de piste in Zwitserland stond. Sandgren vroeg zich na de wedstrijd op Twitter af wat zijn straf moet worden na het missen van zeven matchpoints. Zijn eigen idee: ‘Een dubbel shotje voor elk matchpoint dat je niet maakt?’

De onbevreesde mindset zal Federer nodig hebben in de halve finale tegen Novak Djokovic, die in zijn kwartfinale weinig moeite had met het Canadese servicekanon Milos Raonic. De Servische nummer twee van de wereld won eenvoudig in drie sets met de setstanden 6-4, 6-3, 7-6. Er staat veel op het spel. Rafael Nadal kan in Melbourne op gelijke hoogte komen met Federer in het aantal gewonnen grandslamtitels. Nadal staat op 19, Federer op 20. Djokovic, titelverdediger in Melbourne, staat nu op 16 gewonnen Grand Slams.

Hoogste toneel

Wat Federer voor Sandgren was, is Djokovic meermaals voor Federer geweest. De laatste vijf keer dat ze elkaar op het hoogste toneel van de sport troffen won de Servische titelverdediger. De Zwitser versloeg de zevenvoudig kampioen van Melbourne acht jaar geleden voor het laatst in een grandslamfinale: op Wimbledon in 2012. In Australië won hij slechts een van hun vier onderlinge duels: in 2007.

Zelfs als Federer de zege kan ruiken, is hij niet veilig tegen Djokovic. In 2010 en 2011 liet hij in de halve finale op de US Open twee keer twee kansen onbenut om de winst te pakken. Vorig jaar gebeurde dat zelfs in een historische finale op Wimbledon. Federer had diep in de vijfde set twee matchpoints op zijn eigen service, maar hij wist zijn 21ste grandslamtitel niet veilig te stellen.