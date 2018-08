Een maand na zijn wereldtitel is Paul Pogba het gezicht van de ellende bij Manchester United

Het rommelt op Old Trafford, de thuisbasis van Manchester United. Maandag zullen fans demonstreren tegen het bestuur. In het midden van de misère staan sterspeler Paul Pogba, zijn Nederlandse zaakwaarnemer en coach José Mourinho.

Coach José Mourinho spreekt tegen de Franse voetballer Paul Pogba. Foto Getty Images

Ruim een maand geleden rende een gelukkige Paul Pogba met de wereldbeker over het veld van het Loezjniki Stadion in Moskou. Voor de Franse middenvelder, de man van bijna honderd miljoen, is dat inmiddels een ver vervlogen herinnering.

Mokkend speelt hij weer onder José Mourinho, terwijl zijn zaakwaarnemer via Twitter ruziet met oud-topspelers van Manchester United die kritiek hadden op het zwakke spel van zijn cliënt en melkkoe, tijdens de 3-2-nederlaag bij Brighton. Hij moet de dynamo van The Red Devils zijn, maar is nu het middelpunt van de ellende op Old Trafford.

Er is een oud gezegde over het weer in Manchester: als je de Pennine-heuvels kunt zien gaat het regenen, als je ze niet kunt zien dan regent het al. Dat laatste geldt voor het rode deel van Manchester dat al weken, maanden gebukt gaat onder een depressie. Het eindigde afgelopen seizoen op 19 punten achter de stadsrivaal en na twee wedstrijden staat het alweer drie punten achter op de voetbalkunstenaars van Pep Guardiola.

Tijdens de zomer heeft City zich verder weten te versterken, terwijl het aankoopbeleid van United een mislukking was, mede omdat de voorzitter niet te veel geld wilde uitgeven.

Gebrek aan leiders

Graag had Mourinho een sterke centrale verdediger gehaald. Het werd niets en in de Zuid-Engelse kustplaats werd duidelijk waarom de Portugese manager daar zo gebrand op was: het spel van het centrale duo Eric Bailly en Victor Lindelof leek nergens op.

Op het middenveld leed Pogba liefst 27 keer balverlies en na afloop meldde hij dat de ploeg, hijzelf voorop, niet de juiste instelling had. Dat Alexis Sánchez enkele dagen later vrolijk en met een ontblote torso poseerde voor zijn nieuwe modelijn, maakte het gemoed er niet beter op. Het gaf immers de indruk dat de spelers vooral met zichzelf bezig zijn.

Pogba’s verre voorganger Paul Scholes, nu analist, zei dat United een gebrek aan leiders had. Dat wekte de woede van Pogba’s agent Mino Raiola. ‘Sommige mensen moeten iets zeggen omdat ze bang zijn te worden vergeten’, twitterde hij. ‘Scholes zou een leider nog niet herkennen als Winston Churchill voor hem zou staan.’

Het was een typerende interventie van Raiola, die Guardiola al eens een hond had genoemd en Jürgen Klopp een stuk stront. Wat hem betreft tekent de Fransman liever vandaag dan morgen voor Barcelona. Het lijkt op een pokerspel: of Pogba vertrekt, of Mourinho.

Dwangbuis

Pogba heeft al meerdere malen laten doorschemeren een moeizame verhouding te hebben met zijn manager, die hem te veel in een dwangbuis zou stoppen. Ook andere spelers zouden niet gelukkig zijn met de controversiële manager.

Er zijn al vergelijkingen getroffen met zijn eerste termijn bij Chelsea, toen de koopmanager na een teleurstellende transferperiode in september plaats moest maken. Zijn onbekende vervanger, Avram Grant, bereikte vervolgens de Champions League-finale. De thuiswedstrijd tegen rivaal Tottenham Hotspur, aanstaande maandag, is van groot belang voor Mourinho’s toekomst.

Moutinho’s gemoed is verder verslechterd door de Amazon-documentairereeks All or Nothing over het succesvolle seizoen dat Manchester City achter de rug heeft. De euforie van de Noisy Neighbours gaat gepaard met meerdere plaagstootjes in de richting van Mourinho.

Zo is er een fragment te zien waarin Mourinho voor de televisiecamera’s uitlegt waarom er bij Chelsea geen plek is voor Kevin De Bruyne, die nu de grote man is bij City. De Portugees reageerde geprikkeld. ‘Als je een rijke club bent’, sprak hij tijdens een persconferentie, ‘kun je spelers kopen, maar wat je niet kunt kopen, is klasse.’ Maar toch, wat zou hij graag een Varane of Maguire hebben.