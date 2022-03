Een luchtkussentje zou voor de hersenpan van de sportende mens een uitkomst zijn

De hersenen van de topsporter staan volop in de belangstelling. Beter gezegd, de beschadigde hersenen van de topsporter staan volop in de belangstelling. Want dat de klomp cellen in wat we de bovenkamer noemen het soms zwaar te verduren krijgt in diverse takken van volksvermaak is inmiddels wetenschappelijk vastgesteld. Zo werd onlangs duidelijk dat de hersenziekte CTE van de vorig jaar overleden Wout Holverda in verband kan worden gebracht met zijn carrière als profvoetballer. Mooie, en ook minder mooie kopballen, het blijken trage moordenaars.

Ongeveer een jaar geleden voerde ik op deze plaats de stier op van de muskusos. Dit na een reeks artikelen in NRC Handelsblad over hersenbeschadigingen in de sport. In de paringstijd hebben de stieren van de muskusos de gewoonte de concurrentie uit te dagen voor een duel. Om een resem vruchtbare vrouwtjes op te eisen beuken ze hun koppen na een verwoestende aanloop als in een crashtest tegen elkaar. De winnaar mag zijn sperma doneren.

De stieren kunnen tegen een stootje. De evolutie heeft hun hersenen van een beschermend luchtkussentje voorzien. Verliezers kunnen het volgende paarseizoen opnieuw aan de bak. Zo’n luchtkussentje zou voor de sportende mens een uitkomst zijn. Tijd om op verrassende evolutionaire aanpassingen te wachten hebben we niet.

In NRC Handelsblad vorige week las ik de weergave van een gesprek tussen oud-wielrenner Bram Tankink en neuroloog-intensivist Marcel Ariës die beroepshalve weet heeft van de impact van hersentrauma op een mensenleven. Ariës is wielerliefhebber, maar hij kijkt met dichtgeknepen billen naar de valpartijen. Te laconiek wordt volgens hem omgesprongen met de veiligheid van de renners, vooral nadat zij “met het hoofd het asfalt hebben geraakt”.

Tankink, oud patiënt van Ariës, dist een paar koersvoorvallen op waarbij zijn valhelm spleet en inderdaad veel te laconiek werd omgesprongen met zijn hersenwelzijn. Wielrenners worden nu eenmaal verondersteld niet te zeuren. Meestal zijn ze te dizzy om überhaupt nog te zeuren. Schade? Die nemen we later wel op.

Helden zeveren, ze zeuren niet.

Sinds twee jaar bestaat er een hersenprotocol. De internationale wielerunie presenteerde een checklist dan wel symptomenkaart voor de ingezetenen van de volgkaravaan (ploegleiders, mecaniciens) die per slot van rekening meteen ter plaatse zijn bij calamiteiten. Per symptoom kan worden afgevinkt of iemand een hersenschudding (of erger) opliep in de crash. Gedacht kan worden aan een verdoofd of versuft gevoel, hoofdpijn, spraakproblemen, veranderingen in het gezichtsvermogen, evenwichtsproblemen. Een mooi protocol, maar voordat het trauma gedefinieerd is zit de renner al in volle achtervolging.

De suggestie van Marcel Ariëns om elke gevallen renner uit voorzorg uit koers te halen vindt Bram Tankink te rigoureus: je houdt niemand over. Een middenweg dan? ‘Sensoren op de helm’, stelt Ariës voor. Bij een vooraf vastgestelde impact is het einde verhaal.

Technologie als beschermend luchtkussentje, beter wordt het niet.