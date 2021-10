Een Limburgse sluiproute houdt de olympische snowboarddroom van Chinezen en een Braziliaan in leven

Een Chinese snowboarder neemt deel aan een wedstrijd in Landgraaf. De race is een initiatief van China in de hoop dat de snowboarders zich zo kwalificeren voor de Winterspelen van 2022 in Beijing. Beeld Klaas Jan van der Weij

Ryan Rausch wrijft zo nu en dan een van zijn Chinese atleten warm. ‘Gaat het goed?’ De Canadese snowboardcoach maakt een dansje met van zijn pupillen. ‘O-ho-ho-ho.’ Hij stopt, toeval of niet, net voordat Justin Bieber zingt ‘I’ll be fucked up if you can’t be right here’. En hij kijkt ze in de ogen: ‘Ben je happy?’

De ervaren coach voelt zich, zegt hij, een beetje als Tom Cruise. ‘We zijn op een mission impossible’, lacht hij bovenaan de indoorbaan van Snowworld in Landgraaf. Hij is nog maar kort trainer van het Chinese Slopestyle-talententeam en de hoop is dat een paar van zijn pupillen de Olympische Spelen in Beijing halen.

Landgraaf is daarvoor een noodzakelijke tussenstop, de Chinezen namen zelf het initiatief voor deze wedstrijd op donderdag en vrijdag. Om zich te plaatsen voor de Word Cups, en uiteindelijk de Spelen, hebben snowboarders punten nodig van de Internationale Skifederatie (Fis) en die kunnen alleen verdiend worden op lagere internationale wedstrijden. Omdat ze door corona niet konden reizen en zelf geen wedstrijden konden organiseren, proberen de Chinezen het via een Limburgse sluiproute.

‘Een tijdje geleden benaderden ze me’, zegt Martijn Oostdijk, een Nederlander die bij de Fis werkt. ‘Er zijn niet heel veel plekken waar je op dit moment wedstrijden kunt organiseren. Op gletsjers kan het in dit deel van het jaar nogal spoken. Hier wordt het nooit afgelast en worden er gegarandeerd punten uitgedeeld.’

Delegatie van 30 Chinezen

Zo streek een delegatie van zo’n dertig Chinezen, waarvan ongeveer de helft begeleiders, neer in Landgraaf. De wedstrijd is onder de vlag van de Nederlandse skivereniging, maar de Chinezen vergoeden de kosten.

‘Dit is een kleine wereld’, zegt Oostdijk. ‘Het gebeurt vaker dat landen bij elkaar aankloppen, als wij mensen kunnen helpen doen we dat graag.’

De Fis weet bovendien dat wintersport in China enorm in ontwikkeling is. De Communistische Partij maakte daar een prioriteit van: het doel is om 300 miljoen Chinezen aan het wintersporten te krijgen, honderden resorts zijn uit de grond gestampt.

‘Die Chinese markt is natuurlijk enorm, als we die ontsluiten dan helpen we de sport’, zegt Oostdijk. ‘De Spelen zijn daarin belangrijk. En dan helpt het als er veel Chinezen meedoen.’

Internationaal al­le­gaar­tje

Op de wedstrijd in Landgraaf zijn naast de Chinezen een stuk of tien, vooral jonge, Nederlanders afgekomen. En ook drie IJslanders, een Brit, een Belg, drie Grieken en de 16-jarige Braziliaan Augustinho Texeira.

‘We hebben een jaar in Canada vastgezeten’, zegt zijn Canadese coach James Gallagher, die zijn pupil ontmoette op de olympische baan in Calgary. Het Braziliaanse olympische comité vroeg of ze naar Landgraaf wilden reizen. ‘In dit deel van het seizoen draait het alleen maar om de punten. Dit is een van de eerste mogelijkheden.’

Texeira staat al vanaf zijn 3de in de sneeuw, vooral in buurland Argentinië. De hoop is gevestigd op de laatste World Cups van het seizoen, de toppers zijn dan al gekwalificeerd en doen dan waarschijnlijk niet meer mee. ‘We hoeven maar een keer de top-16 te halen’, houdt Gallagher de Braziliaanse olympische snowboarddroom levend.

Rausch – door landgenoot ‘Chinese Ryan’ genoemd – werd na de Spelen in Pyeongchang benaderd om het Chinese halfpipe team te coachen. Half pipe, big air en slopestyle (met obstakels) zijn de drie snowboarddisciplines waarbij trucs worden beoordeeld door een jury. Omdat de Chinese slopestylecoach astma heeft en niet kan reizen, staat hij nu in Landgraaf op de baan. Het team bestaat uit talenten, de Chinese toppers hebben privétrainers.

‘Het verschil met westerse atleten is dat die van jongs af aan in de sneeuw staan’, zegt de Canadees,. ‘De Chinezen komen in deze sport als atleten.’

Al zijn pupillen hebben een achtergrond in turnen of kungfu. In die sporten waren ze niet goed genoeg om de top te halen, nu mogen ze het proberen in de sneeuw. Dat Rausch, die zich ook Mandarijn eigen gemaakt, geregeld vraagt of ze ‘happy’ zijn, is geen toeval.

‘Ze zijn opgegroeid in een systeem waarin hun coaches vertellen hoe ze het doen’, legt hij uit. ‘En dan vaak vooral wat ze niet goed doen. Heel weinig wat ze goed doen. Ik probeer hun gevoel te laten aansluiten bij wat ze doen. Zodat ze zelf weten of iets goed of slecht is. Voelde het goed? Dat is wat ik van ze wil weten.’

Over zijn gevoel over deze groep houdt hij zich op de vlakte. ‘Ik ben al een tijdje online met ze bezig’, zegt Rausch, die getrouwd is met een Nederlandse en in Amsterdam woont. ‘Dat werkt eigenlijk best goed, ze hebben al veel vooruitgang geboekt. Maar ik zie ze nu voor het eerst aan het werk in de sneeuw.’ Wie gaan we straks zien in Beijing? De Canadees lacht, maar geeft geen antwoord. ‘Sorry, ik moet weer aan het werk.’