Een ‘leugentje om bestwil’ noemde Koeman zijn ontkenning over Barcelona. Hij ging op de bluftoer

Succescoach Ronald Koeman stond dit jaar al drie keer met een grote foto op de voorpagina van Mundo Deportivo, een gezaghebbende, goed geïnformeerde sportkrant uit Spanje. Voor een coach van het Nederlands elftal is dat een uitzonderlijk hoge score.

Koeman haalde de voorpagina op 28 mei, 29 mei en 21 oktober. In alle drie de gevallen ging hij gekleed in een lichtgrijs trainingsjack van de KNVB. Twee keer bungelde er een fluit om zijn nek en was oranje de overheersende kleur.

Op 28 mei ging het in Mundo Deportivo over de kandidaat-trainers van Barcelona. Erik ten Hag werd ook genoemd, maar moest genoegen met een klein fotootje. Een dag later meldde de krant dat Koeman niet uitsloot dat hij trainer van Barcelona zou worden.

Op 21 oktober was de kop ‘Deadline in maart’. Er stond een typische Koeman-foto bij. Hij lachte zoals hij dat vaker doet, fijntjes en een tikje uitdagend; ondeugend ook, en zelfverzekerd. Er komt weer een trein naar Spanje aan, naar Barcelona deze keer en Koeman heeft de koffers al bijna van zolder gehaald. De verwachting is dat hij volgend jaar na het EK op reis gaat.

De voorpagina van Mundo Deportivo van 21 oktober. Beeld Geen

De droombestemming werd op 20 oktober bekend gemaakt door Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB. In het programma Goedemorgen eredivisie vertelde hij dat Koeman een speciale clausule in zijn contract heeft laten opnemen. Als Barcelona het oog op hem laat vallen mag hij de KNVB onder bepaalde voorwaarden verlaten, ondanks een contract tot 2022.

In hetzelfde programma zei Koeman veertien dagen later dat Hoogma dat niet had mogen onthullen. Dat hoort niet. Hoogma had volgens hem voeding gegeven aan iets wat niet interessant is.

Daar denken veel mensen anders over. Het is ontzettend interessant dat een bondscoach een clausule in zijn contract laat opnemen dat hij mag vertrekken als Barcelona hem een aanbieding doet. Wat het nog interessanter maakt, is dat Koeman het aanvankelijk ontkende.

Dat was een ‘leugentje om bestwil’, zei Koeman bij FOX. Hij ging op de bluftoer. Ik zou het zo weer doen, zei hij, om vervolgens met een uitspraak op de proppen te komen die je niet verwacht van een man met zo’n functie: ‘Er wordt zoveel onzin verteld op tv, waarom mag ik dat niet ook eens een keer doen?’

Het leugentje om bestwil kwam dinsdag ter sprake tijdens een persconferentie in Zeist. Iedereen kon het zien. FOX Sports streamt de persconferenties en zet ze op YouTube. Het kwam me allemaal bekend voor. Ik zag een heleboel oude bekenden. Het ging over blessures, de samenstelling van de selectie, spelers die in de voorbije periode iets bijzonders hadden meegemaakt (Steven Berghuis, Jeroen Zoet) en over de vorige wedstrijden waarin, zei Koeman, het ‘balbezitgedeelte’ te wensen had overgelaten.

Jeroen Stekelenburg van de NOS begon over het leugentje om bestwil. Koeman was erop voorbereid en zei dat hij altijd heel open en eerlijk is. ‘Ik wil niet zeggen 100 procent, maar 98 procent.’

Dat is ruim boven het gemiddelde, concludeerde persvoorlichter Bas Ticheler vlug; geintje, maar de kou bleef in de lucht hangen. Een jonge verslaggever van Veronica, Tom Mechelse, wees Koeman op de 98 procent, en stelde een cruciale vraag: wist Barcelona al eerder dan vorige maand dat hij de clausule in zijn contract had?

Mechelse had beet. Ik kan beter niks meer zeggen, zei Koeman. Mechelse ging door. Is er in uw periode als bondscoach contact geweest met Barcelona, vroeg hij. Koeman gaf geen antwoord en stelde voor ermee te stoppen.

De volgende dag meldde De Telegraaf dat Koeman en Barcelona afgelopen zomer contact hebben gehad. Het is veel, 98 procent, en misschien wel boven het gemiddelde van trainers, maar de vraag is of het genoeg is.