Een les in vrijheid en liefde in Tirana dankzij cultheld Artur Lekbello

Zwelgen in weemoed mag, in deze tijd van ontregeling. Bewondering tonen. Verwondering. Jezelf laten meedrijven op een luchtbedje van nostalgie, dat afgelopen weekeinde dobberend door Tirana dreef.

Kijk hem toch zitten, Artur Lekbello, onder de palmbomen van een hotel. Alleen al die naam: Lekbello. 64 jaar. Voormalig doelman met een vrolijk hoofd, lachende ogen en een wat bescheidener snor dan in 1991, toen hij in een shirt van Bakker Klootwijk, sponsor voor één dag, alles tegenhield in de Kuip. Op een laat schot van Peter Bosz na dan. Een cultheld was geboren, tijdens Feyenoord - Partizan Tirana. Hand in hand met collega Ed de Goey, ook een trotse snordrager, verliet hij het veld.

Onze vriendengroep van zes mannen ontmoet Lekbello, dankzij regelaar Edwin, in Tirana, de stad van de finale van de Conference League (met Feyenoord en/of PSV?). Zijn verhalen knisperen. De bal ketste via de schouder van een verdediger in het doel, verzekert hij. Anders had hij dat schot van Bosz gestopt. Hoe is het met Blinker, Fraser en De Wolf? Feyenoord was twee weken eerder geschrokken van de bittere armoede in Albanië, dat in 1991 ontwaakte uit jarenlange dictatuur en isolement.

Soms, als hij iets grappigs vertelt, legt zijn echtgenote Aida haar hoofd even tegen de schouder van haar eeuwige liefde. Graag zou Artur nog eens een wedstrijd zien in de Kuip, waar het publiek hem een ovationeel applaus gaf. Hij is de aanhangers eeuwig dankbaar voor deze herinnering.

Kunstenaars en sporters kwamen in die tijd nog eens in het buitenland, terwijl ‘gewone’ inwoners straf kregen als ze zonder toestemming hun stad verlieten. Na de wedstrijd in Rotterdam reisden in eerste instantie slechts vijf man van de Albanese delegatie terug naar huis. Lekbello overwoog nooit asiel aan te vragen. Dan had hij Aida en zijn eerste dochter Megi misschien nooit meer gezien.

Vooral de verhalen over onvrijheid snijden door de ziel, zeker voor wie leeft in een land waar het in sommige kringen hip is om Nederland een dictatuur te noemen. De gids had al verteld over mensen die met Kerst dankzij de antenne op hun zwart-wit tv illegaal een film uit Italië keken. De volgende dag neurieden kinderen in hun onschuld ‘Jingle bells’ tijdens het buitenspelen en werden familieleden opgepakt, want alles van buiten was verderfelijk.

Mede daarom is de op een vrijdag door Tirana meanderende demonstratie voor de vrijheid van Oekraïne indrukwekkend, net als het verhaal over de ligging van de ambassades van Oekraïne en Rusland, tegenover elkaar, in dezelfde straat. De straat is door de Albaniërs omgedoopt tot ‘Vrij Oekraïne’. Post, gericht aan Rusland, gaat naar Vrij Oekraïne.

Het verhaal van Lekbello heeft ook een tragisch tintje. In zijn hoogtijdagen was hij onvrij. Nu hij vrij is, is de allure van de grote keeper vervlogen in talloze herinneringen. Ouderen zeggen: hé, daar is Lekbello. Na een schitterende lunch zegt hij: ‘Jullie glimlach is mijn grootste cadeau. Weet dat jullie voor altijd een vriend hebben in Albanië.’ Wie hem hier zo ziet zitten, heeft iets geleerd over vrijheid en liefde.