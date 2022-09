Een leeuwenhart in de slangenkuil

Eendracht maakt macht, is de lijfspreuk van PSV. Dat is een wrange grap momenteel, terwijl gesis ontsnapt uit de bestuurlijke slangenkuil. PSV was eens een familiaire club van typisch Brabants geachte eigenschappen als gemoedelijkheid en rust. Dat is allang niet meer altijd zo en dat komt, als je het tot de kern herleidt, door de frustratie van het niet meer winnen van reeksen landstitels.

Simpel gezegd is het zo in Nederland: het kampioenschap is voor Ajax of PSV, met af en toe een andere smaak. Zouden Ajax en PSV om de beurt de titel winnen, dan bleef het rustig bij de topclubs. Maar dat is niet zo. Als de ene club drie of vier jaar op rij wint, en de andere dus niet, is het hommeles. Nadat PSV in 2018 zijn laatste kampioenschap had gegrepen, gingen ze in Amsterdam heel hoge salarissen betalen om achter elkaar kampioen te worden en al het geld uit de Champions League op te strijken. Ze waren het even zat in Amsterdam.

En nu kunnen ze het niet meer verdragen bij PSV, zeker nu een miljardair voorzitter is van de raad van commissarissen, Robert van der Wallen, door zakenblad Quote de onbetwiste spaarzegelkoning van Nederland genoemd. Als miljardairs zich met voetbal gaan bemoeien, berg je dan maar. Althans, blijf niet denken dat je de baas bent.

Een vreemde vertoning voltrok zich de laatste dagen, met het opstappen van John de Jong als technisch directeur, na een vertrouwensbreuk met de rvc. Algemeen directeur Marcel Brands sprak met meel in de mond over De Jong, die door de jaren heen wat te licht bleek voor de functie, al komt dat ook omdat ze bij Ajax gewoon meer geld hebben, en dus betere spelers kunnen kopen. Marcel praatte in op John. John ging even op vakantie om alles te laten bezinken. John zag het niet meer zitten. Marcel vond dat moeilijk, maar niet zo moeilijk dat ook hij opstapt.

Marcel Brands keerde deze zomer terug bij PSV, als algemeen directeur, terwijl hij technisch directeur was in het verleden. Maar ja, daar zat John al. Gelukkig was Toon Gerbrands bereid eerder dan de bedoeling was opzij te stappen, helemaal vrijwillig, en kwam een stoel vrij voor Marcel. En Marcel wist Ruud (Van Nistelrooij) over te halen om de nieuwe trainer te worden, terwijl Ruud eigenlijk vond dat hij nog niet klaar was voor de job.

Want Ruud is slim. Die weet hoe lastig het is om Ajax met al zijn miljoenen voor te blijven. Als het dan even tegenzit, weer geen plaatsing voor de Champions League en zo, is het crisis. Gelukkig voor de club toonde PSV zondag een leeuwenhart door Feyenoord te verslaan in een heerlijk spektakelstuk, met een koddig vreugdedansje van de spelers tot gevolg, alsof ze al wisten dat ze later op de dag koploper zouden zijn. Het was een onbedoeld eerbetoon aan John de Jong. En verder: sterkte Ruud en Marcel, vooral met Robert, de koning van de spaarzegels.