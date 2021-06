Een laatste heldendaad van LeBron James zat er niet meer in: LA Lakers liggen uit de play-offs

Los Angeles Lakers-sterspeler LeBron James op de bank tijdens het laatste duel tegen Phoenix Suns. Komt het einde van zijn tijdperk in zicht? Beeld AP

Gelaten en moegestreden nam James donderdagnacht plaats op de reservebank toen duidelijk werd dat de achterstand tegen het jonge Phoenix Suns niet meer viel te repareren. De Lakers verloren de serie in zes wedstrijden (4-2) en het laatste duel met 113-100. James eindigde met 29 punten, niet genoeg om zijn door blessures geteisterde ploeg een kans te geven.

Het was niet zijn seizoen, beaamde James. ‘Uitputtend,’ sprak hij na de uitschakeling. ‘Mentaal, fysiek, geestelijk en emotioneel uitputtend.’ Zijn belangrijkste medespeler Anthony Davis staakte de strijd donderdag met een liesblessure, zijn zoveelste kwetsuur van het seizoen. James zelf miste 26 wedstrijden met een enkelblessure. ‘We zijn nooit compleet geweest,’ zei de viervoudig kampioen. ‘We konden dit seizoen nooit in een ritme komen.’

Sinds zijn komst naar de Lakers in 2018 kraakt het voorheen onverwoestbare lichaam, waar hij jaarlijks een fortuin aan onderhoudskosten aan besteedt. In zijn eerste seizoen in Los Angeles raakte hij geblesseerd aan zijn lies en miste zijn team de play-offs, een jaar later, in de coronavrije bubbel in Disney World, werd hij voor de vierde keer kampioen. Om een inhaalslag te maken begon de NBA het nieuwe seizoen 71 dagen na de finale, die pas in oktober gespeeld werd. Rust kreeg James nauwelijks.

Nooit meer fit

Niettemin begonnen de Lakers als topfavoriet aan de nieuwe jaargang, maar in het voorjaar werden James en Davis geveld door blessures. Helemaal fit zouden ze nooit meer worden. De Lakers kelderden op de ranglijst. ‘Ik denk niet dat ik ooit nog honderd procent zal zijn,’ sprak James in mei tot verbazing van velen. Gooide hij de handdoek? Later nuanceerde de beste basketballer van het afgelopen decennium zijn uitspraak, maar wellicht had hij de waarheid gesproken.

Slechts vijf spelers waren dit seizoen ouder dan James, die in achttien seizoenen ruim 50.000 minuten bij elkaar speelde. Dat hij in dit stadium van zijn carrière nog op topniveau presteert, mag een klein wonder heten. Nog altijd noteerde hij gemiddeld 25 punten per wedstrijd en in de beginmaanden van het seizoen gold hij als favoriet voor de prijs voor meest waardevolle speler van de NBA.

Dat James zich in de serie tegen Phoenix niet alsnog wist op te richten, kwam als een verrassing. Gerekend werd op een laatste heldendaad, zoals hij gedurende zijn carrière op het moment suprême steevast een hogere versnelling wist te vinden. De afgelopen seizoenen streed James tegen de vergankelijkheid op een manier die deed twijfelen aan zijn sterfelijkheid, maar tegen Phoenix spatte de illusie uiteen.

Verlies in eerste ronde

Dat hij voor het eerst in de eerste ronde verloor, deerde hem naar eigen zeggen niet. Het was maar een statistiek, een verkapt compliment bovendien. Bij veertien andere pogingen was hij verder gereikt, waarvan tien keer tot de finale. De Lakers moesten fit zien te worden voor het komende seizoen, benadrukte James, want op papier schort er weinig aan de selectie.

Op de Amerikaanse sportzenders ging het over zijn nalatenschap. Het onderwerp wordt al jaren tot in den treure besproken, nog lang voor het einde van zijn carrière in zicht kwam. De Chosen One, zoals hij in 2003 werd aangekondigd, wordt langs een meetlat gelegd die speciaal voor hem lijkt te zijn gemaakt.

Deels creëerde James de hoge, bijna onredelijke verwachtingen zelf. Hij was de beste aller tijden, liet hij zich al eens ontvallen. Toen hij het machtige Golden State Warriors in 2016 met Cleveland Cavaliers versloeg, werd hem gevraagd wat hem nog motiveerde. ‘Ik jaag op een geest,’ zei hij toen. ‘De geest speelde in Chicago.’ James doelde op Michael Jordan, volgens velen de beste basketballer ooit.

Onmogelijke opgave

Om hem te achterhalen, moet James nog twee kampioenschappen winnen. Het lijkt een onmogelijke opgave. Jordan won zijn zesde en laatste in 1998 op 35-jarige leeftijd.

De Olympische Spelen van Tokio zal James, tweevoudig olympisch kampioen, laten schieten. Het basketbaltoernooi begint vrijwel meteen na de NBA-finale, de verwachting is dat ook veel andere sterren verstek zullen laten gaan.

‘Ik zal deze zomer spelen voor de Tune Squad,’ reageerde James toen hij vorige week gevraagd werd naar de Spelen. Hij doelde op zijn speelfilm, Space Jam: A New Legacy, die in juli verschijnt en waarin hij het doek deelt met Bugs Bunny en andere cartoonfiguren van de Looney Tunes. James stapt er alsnog mee in de voetsporen van Michael Jordan, die in 1996 de hoofdrol speelde in het origineel.