Een kudde bizons dat een uiteengereten dranghekkenstelsel achterlaat

Onvermijdelijk, als een natuurbrand in een periode van grote hitte, laaide vorige week de veiligheidsdiscussie weer eens op. Een paar onsmakelijke valpartijen in de hitsige slotkilometers van etappes in de Ronde van Polen en die van Burgos (Spanje) ontdeden nogal wat coureurs van hun bast. Veel gipswerk nadien ook. Vooral de brand van Burgos smeulde nog lang na.

Ik heb voor me een soort van luchtfoto- een momentopname - waarop het Spaanse ongeluk zich voltrekt. In het midden een stabiel kluwen van vlees en carbon. Verder is een pak coureurs nog aan de zweefvlucht bezig. Helemaal links ligt een fiets. De bijbehorende renner moet ergens zijn, maar ik zie hem niet. Rechts ontsnapt iemand door het gat van een uiteengereten dranghekkenstelsel.

Het is een aparte foto; ik kijk ernaar als naar een verstild landschap

Op een halve kilometer voor de meet lag er een voor het dagelijkse verkeer snelheidsbeperkende bolling in de weg waaroverheen een zebrapad was geschilderd. Reglementair gezien mag een bolling in de weg niet in de laatste kilometer van de koers. Maar wat is een bolling?

Renners hebben de gewoonte om na een groot ongeval meteen te wijzen naar de UCI. De UCI hoort vooraf te controleren of de organisator van een koers zich aan de reglementen houdt.

Een bolling in de weg is multi-interpretabel. De bolling in Burgos was volgens de organisator van de koers hooguit 2,5 cm hoog, en dan is het geen bolling. De niet bestaande bolling was vooraf ruimschoots gecommuniceerd met de wielerploegen. Behalve dat had de organisator seingevers geposteerd bij het onbestaande kritieke punt.

Zo zie je maar, zelfs als er formeel gewaarschuwd wordt voor niet bestaande risico’s blijft het wielrennersbestaan levensgevaarlijk.

Spil in het ongeval is David Dekker. Als gecategoriseerd sprintkanon van Jumbo-Visma werd hij door zijn ‘trein’ de laatste kilometer binnengebracht. Toen kwam die drempel van 2,5 centimeter op pakweg 500 meter van de meet. Later zei hij erover dat hij zijn ‘stuur niet goed vast had’ waarop niet alleen hijzelf maar achter hem het hele peloton ging liggen.

Zo kwam het dat de lead out van Dekker op het podium terechtkwam. Zo kwam het dat op de zogenaamde sociale media beklag werd gedaan over de juichstemming binnen de ploeg: juichen mag alleen als er wat te juichen valt.

Renners zijn erg gevoelig voor de instant-variant van de werkelijkheid. Uitgebreide digitale excuses volgden: sorry dat we gejuicht hebben. Als het adrenalinepeil naar normale waarden gezakt is, spreekt de rennerstong in de lachwekkend droge taal van de geldschieter.

De organisator van de Ronde van Burgos houdt staande dat een bolling in het wegdek van 2,5 centimeter geen bolling is. Ik denk dat voor een aanstormende kudde bizons een verhoging van 0,5 cm al een opgave is..