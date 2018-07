Een Kroaat en Engelsman in Nederland over de halve WK-finale vanavond: 'Mijn Nederlandse vrienden juichen voor mij'

Frankrijk plaatste zich gisteren als eerste ploeg voor de finale, vandaag volgt Kroatië of Engeland. We vroegen een in Nederland woonachtige Kroaat en Engelsman naar het WK van hun nationale ploeg.

Engeland: Carl Shaw (34) woont in Epe

Carl Shaw, supporter van Engeland. Foto Eigen collectie

'Dit is het wereldkampioenschap van de underdog. Brazilië was slecht, Duitsland verschrikkelijk. De ploegen die als een team spelen, komen ver. Dat geldt ook voor Engeland. We hebben Harry Kane, een echte ster, maar vergelijk hem eens met zijn voorganger Wayne Rooney. Dat is een wereld van verschil. Kane is een teamspeler.

'Het Engelse team speelt normaal onder enorme druk. Dit jaar valt het mee. Vier jaar geleden strandden we in de groepsfase, het kon alleen maar beter. Doordat het succes dit jaar onverwacht komt, is iedereen in Engeland extra enthousiast.

'Tegen de Kroaten maken we een goede kans. Ze hebben twee keer extra tijd gespeeld, hun spelers zijn moe. In de finale hoop ik op België. Ten eerste omdat ik dat in mijn poule heb voorspeld. Daarnaast hebben we tegen hen meer kans op de wereldtitel. Als Frankrijk een goede dag heeft, kan niemand ze verslaan.

'De wedstrijden heb ik vooral thuis gekeken. Veel van mijn vrienden zijn voor België, het is leuker om met andere Engelse fans te kijken. De finale zou ik graag in Engeland zien. Samen met mijn mates, in de pub. Ik moet alleen mijn vrouw zien te overtuigen. Of dat me lukt, valt nog te bezien. De kans dat Engeland wereldkampioen wordt is waarschijnlijk groter.'

Kroatië: Petar Markotic (22) woont in Wijk bij Duurstede

Petar Markotic, tweede van rechts. Foto Eigen collectie

'Ik begon dit wereldkampioenschap zonder al te veel verwachtingen. Bij Kroatië denk je niet: die gaan winnen. Wel hebben we nu een gouden generatie. Als het er een keer van moest komen, dan was dit het moment. Toen we in de groepsfase met 3-0 van Argentinië wonnen, kreeg ik voor het eerst echt hoop.

'Vanaf de achtste finale heb ik elke wedstrijd vrienden uitgenodigd. De televisie buiten, een Kroatische vlag aan de schutting, biertje erbij. Ik heb vooral Nederlandse vrienden, maar ze zijn voor Kroatië. Ze vinden het vooral mooi voor mij. Als Kroatië scoort, springt iedereen op. Voor de halve finale nodig ik weer vrienden uit, denk ik. Of ik zoek een plek waar meer Kroaten kijken, ik weet het nog niet zeker.

'Bij de wedstrijd tegen Engeland is er op voorhand geen favoriet. Dat maakt het anders dan onze wedstrijden tegen Denemarken en Rusland, waar de druk bij ons lag. Het is gek: in de wedstrijden tegen makkelijkere tegenstanders hadden we het lastig, terwijl we het tegen Argentinië erg goed deden. Tegen Denemarken en Rusland kwamen we eerst achter, pas daarna ging het beter. Door die achterstand ontstond bij ons een soort alles-of-niets-mentaliteit. Als we in de halve finale meteen ons koppie erbij houden, maken we zeker kans.'