Een kerk, een ijssalon en nu een basisschool: NEC presenteert zijn spelers graag op ludieke wijze

In de achtertuin van een supporter, met een gelikt filmpje; voetballers worden tegenwoordig op ludieke wijze gepresenteerd. Een aanwinst van NEC maakte dinsdag zijn opwachting in een basisschool.

Mathias Bossaerts, de Belgische verdediger die NEC heeft gestrikt, krijgt een glorieus onthaal in de aula van de Nijmeegse basisschool NSV2. Foto Marcel van den Bergh/de Volkskrant

In de aula van de Nijmeegse basisschool NSV2 turen dinsdagochtend tweehonderd kinderen gespannen naar een podium met een tafel en een sponsordoek. ‘Gaat er straks iemand dansen?’, vraagt een meisje. ‘Nee joh, een nieuwe speler van NEC tekent zo zijn contract.’

De voetbalclub uit Nijmegen wilde het dit jaar eens anders doen met de presentatie van nieuwe spelers. ‘Weg uit die stoffige perskamer’, legt Sander Mijnhijmer, verantwoordelijk voor de marketing, media en communicatie, uit. ‘NEC is een volks­club. We willen de club dichter bij de supporters brengen.’

Ingeving

Wat begon als een spontane ingeving – NEC presenteerde huurling Anass Achahbar tezamen met de nieuwe hoofdsponsor op de Grote Markt – werd beleid: elk van de twaalf nieuwelingen werd deze zomer op een bijzondere plek aan het publiek voorgesteld.

Zo vond Rens van Eijden zich terug in de Stevenskerk, de Belg Leroy Labylle in een Belgische ijssalon en Josef Kvida in de achtertuin van een jarenlange seizoenkaarthouder van NEC. Mijnhijmer: ‘Hebben ze samen nog het clublied gezongen. Die supporter vond het geweldig. Spelers over het algemeen ook. Het is weer eens wat anders.’

In de aula warmt algemeen directeur Wilco van Schaik de kinderen alvast een beetje op. ‘Zullen we de wave oefenen, jongens? Drie, twee, één… Goed zo. En nu met een beetje geluid erbij hè.’ Mathias Bossaerts, de Belgische verdediger die overkomt van KV Oostende, wacht in een belendend lokaal. Om vijf voor negen komt Mijnhijmer binnen. ‘We moeten beginnen. Die kinderen houden het niet meer.’

De tijd dat spelers in een achterafkantoortje hun krabbel onder een contract zetten is passé. Feyenoord was voorloper, in 1995 bedacht toenmalig commercieel directeur Sjaak Troost al dat het leuk zo zijn als nieuwe spelers tijdens de Open Dag uit een helikopter zouden stappen.

Bij PSV krijgen aankopen sinds een paar jaar hun shirt steevast uit handen van club­icoon Willy van der Kuijlen en Ajax zette speciaal voor de terugkeer van Daley Blind een gelikt filmpje op de website; een eigen variant op het nummer It’s coming home, dat Engelse supporters op het WK massaal zongen.

Creatief

Mede door de opkomst van social media is de spelerspresentatie een event op zich geworden. PSV-persvoorlichter Thijs Slegers: ‘De dag dat een nieuwe speler komt moet een feestje zijn. Ten eerste voor die jongen zelf. Die wil je laten voelen dat je trots op hem bent. En aan supporters wil je laten zien dat we bezig zijn, ambitie hebben om beter te worden. We steken daar met een team van creatieve mensen bewust veel tijd in.’

Zo werd Ryan Thomas op social media aangekondigd met een rebus en verdediger Daniel Schwaab twee jaar terug als een mysteryguest. Op Twitter was te zien hoe hij, onherkenbaar in beeld gebracht, trainingscomplex De Herdgang bezocht, geschiedenisles kreeg over PSV en poseerde in de stad. Slegers: ‘Elke tien minuten zetten we een nieuw beeld online. Supporters begonnen massaal te speculeren.’

Bij Feyenoord werden Jeremiah St. Juste en Ridgeciano Haps aangekondigd door hun vliegtickets te tonen. Ze gingen direct mee op trainingskamp. Jordy Clasie werd op de dag van zijn komst naar Feyenoord opgehaald door een videoteam van de club. Het item werd massaal gedeeld op social media.

Intussen is op basisschool NSV2 Mathias Bossaerts op het podium geroepen. Voordat hij het contract gaat ondertekenen, mogen de kinderen eerst nog vragen stellen. ‘Hoe oud was u toen u echt ging voetballen?’, wil een meisje weten. Directeur Van Schaik, groeiend in zijn rol als spreekstalmeester: ‘Goeie vraag zeg! Veel beter dan op een echte persconferentie.’

Nog single

En als een ander meisje informeert naar zijn hobby’s: ‘Wéér een goeie vraag. Je wilt natuurlijk weten of-ie al een vriendinnetje heeft? Nou Mathias, hoe zit dat?’

Uit de aula stijgt gejoel op. ‘Ik ben nog single’, antwoordt de verdediger die een beetje is gaan zweten.

De achterliggende gedachte van het op een bijzondere manier presenteren van een speler is niet zozeer om geld te verdienen, maar om meer binding te creëren met de achterban.

Van Schaik: ‘Op de presentaties zijn misschien maar honderd mensen afgekomen, maar die delen hun ervaring wel op social media. Zo bereik je alsnog duizenden anderen.’

Mathias Bossaerts heeft zijn contract getekend. Foto Marcel van den Bergh

Relatie opbouwen

PSV-woordvoerder Slegers: ‘Het gaat om een relatie opbouwen met je fans. Die relatie hoop je uit te bouwen. De één koopt misschien een shirt, de ander een seizoenskaart. Maar je probeert vooral te vertellen waar je als club mee bezig bent.’

PSV introduceerde bij het vertrek van Memphis Depay naar Manchester United een nieuw fenomeen: de uitluidvideo. ‘We hebben toen zijn mooiste acties op een rij gezet en dat aangeboden aan de fans van Manchester United. Dat leverde heel veel goodwill op, en als club straal je daarmee nadrukkelijk uit: kijk, bij PSV kun je een betere speler worden.’

Eén van zijn wensen is om ooit nog een speler op een pop-uplocatie te presenteren. ‘Maar dat vergt veel voorbereiding. Als je dat doet, moet het ook in één keer helemaal raak zijn.’

Kinderen bestormen podium

In Nijmegen loopt de presentatie van Bossaerts op zijn einde. Tweehonderd kinderen bestormen om half tien het podium voor een handtekening van de Belgische aankoop. ‘Dat gaat echt niet, jongens’, roept directeur Van Schaik uit. ‘Hij moet zo trainen. Maar jullie krijgen allemaal een spelerskaart, dat beloof ik.’

Het clublied wordt ingezet en een meester start spontaan de polonaise. Bossaerts duikt verbouwereerd het dichtstbijzijnde lokaal in. ‘Een meisje vroeg mijn telefoonnummer. Ik zei: ben je daar niet een beetje te jong voor?’