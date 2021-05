Een keer goed nieuws bij Feyenoord: Robin van Persies tweede rentree, nu als jeugdtrainer

Het hoogtepunt van de eerste rentree van Robin van Persie. Hij scoort in 2019 met rechts bij Feyenoord -Ajax. Feyenoord won toen met 6-2. Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het bericht dat Robin van Persie (37) komend seizoen voor de tweede maal terugkeert bij Feyenoord werd de voorbije dagen breed en dik uitgesmeerd over de website van de club, alsof sprake was van een soort persoonlijke bevrijdingsdag. Er werd volop gestrooid met beelden van de brede lach van de oud-spits, gevulde champagneglazen, een bedrukt trainersshirt in cadeaupapier dat vrolijk overhandigd wordt door technisch directeur Arnesen aan Van Persie, die later met zijn twee zaakwaarnemers en Arnesen in een soort zaalvoetbalopstelling werd gefotografeerd. Plus een interview op film met een opbeurend muziekje eronder.

Feyenoord dat de schijnwerpers op de toekomst richt, omdat het heden naargeestig aanvoelt; het is een bekende reflex, bijna een vanzelfsprekendheid. De smadelijke verliespartij tegen nummer laatst ADO Den Haag van afgelopen zondag werd vakkundig uit de berichtenkolom geduwd.

Nee, Van Persie gaat niet à la generatiegenoot Robben de voetbalschoenen uit het vet trekken, hij wordt jeugdtrainer en assistent bij het eerste. ‘Voetbal is mijn passie en die moet je volgen,’ vertelt hij in het interview. Over een toekomstig hoofdtrainerschap wordt niet gerept, al heeft Van Persie wel ‘een ideaalbeeld’ qua voetbal, dat raakt aan dat van Arne Slot, de hoofdcoach komend seizoen. Misschien is Van Persies rol nog wel belangrijker straks, als kenner en kneder van de jeugd en ‘onafhankelijk’ klankbord van Slot.

Nieuwe koningen

Ze zijn de nieuwe koningen. Hun, in figuurlijke zin, dode voorgangers heten Dirk Kuijt en Dick Advocaat. Kuijt begon drie jaar geleden met nóg meer bombarie en ambities in de Feyenoord-jeugd, hij had de toezegging dat hij ooit de belangrijkste stoel in de dug-out zou krijgen al op zak. Directeur Arnesen, sinds januari 2020 in dienst, opteerde voor meer ervaring op die plek en weg was Kuijt, met stille trom.

Advocaat, een paar maanden geleden nog koning, keizer en admiraal ineen in de Kuip, dreigde zondag in Den Haag met opstappen, maar overwoog het uiteindelijk nooit serieus. Of toch weer wel, dat bleef een beetje vaag. Advocaat kwam ronduit radeloos over na het echec tegen ADO. Rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal raakt uit zicht, waardoor Feyenoord play-offs moet spelen. Wint Feyenoord die dan is het op 22 mei klaar en moet ‘het nieuwe Feyenoord’ alweer op 22 juli aantreden in de eerste van in totaal drie barrages om toegelaten te worden tot de Conference League.

Hoe ziet het team er dan uit? Gezien de penibele financiële situatie goeddeels hetzelfde. Beste speler Steven Berghuis lijkt toe aan een verse start, zijn voor Feyenoord-begrippen vorstelijke contract loopt medio 2022 af.

Kan zoveel beter

Zondag tegen kampioen Ajax ontbreekt de aanvoerder, net als Jens Toornstra. Beiden zijn geschorst na lompe overtredingen voortkomend uit frustratie. Dit Feyenoord kan zoveel beter, vinden ze, in weerwil van Advocaats opvatting die stelt dat ‘het gevecht om de vierde, vijfde plaats is waar deze groep hoort’.

Toch was vorig seizoen praktisch dezelfde selectie hard op weg om Ajax en AZ te achterhalen. Een aantal werd kampioen met Feyenoord in 2017, anderen spelen voor nieuwe contracten bij Feyenoord of elders en zullen daarom normaal gesproken extra hun best doen in plaats van afgeleid te zijn zoals Advocaat vermoedt.

Hoe dan ook is het de kunst om alle negativisme om te buigen naar positieve agressie, om desnoods een collectieve vijand te creëren, maar dat lukt Advocaat in 2021 maar niet. Met ‘als ik dit elftal zie, spelers die topsalarissen verdienen, dan schaam ik me’ wordt hij eerder zelf die vijand.

Het ADO-echec staat niet op zichzelf. Eigenlijk verloopt de hele tweede seizoenshelft, een paar uitzonderingen daargelaten, uiterst moeizaam, terwijl er veel minder blessures zijn, Feyenoord geen Europees voetbal meer speelt en de nieuwkomers nu toch wel gewend zouden moeten zijn.

Treurig einde

Maar opstappen zo vlak voor de finish zou wel een erg treurig einde zijn van Advocaats imposante loopbaan. En de ervaren coach nu nog wegsturen zal technisch directeur Arnesen en de spelers scheepsladingen kritiek opleveren. Plus de ondoenlijke taak een adequate, tijdelijke opvolger te vinden.

Slot zal niet nu al willen instappen, hij richt zich op volgend seizoen en sprak daartoe al langdurig met Advocaat en Van Persie. Van Persies enthousiasme over die gesprekken werkt aanstekelijk. Het lijkt ook een goede combinatie: de oud-topvoetballer Van Persie met zijn oog voor detail, ervaring in de absolute top en positivisme plus de vakidioot Slot die Cambuur en AZ een fit, vrolijk en aanvallend aangezicht gaf, het spiegelbeeld van het gegroefde, defensieve gelaat dat Feyenoord nu heeft.

Er loopt best wat talent rond in het eerste en bij de jeugd. Toch is het dapper te noemen dat beiden erin willen stappen. Van Persie, straks onder meer trainer van zoon Shaqueel, vermaakte zich prima op de padelbaan, in de manege en als goedbetaalde analyticus. Slot lag in een gespreid bedje bij AZ.

Dat de verwachtingen ultralaag zijn na dit dramaseizoen werkt ook in hun voordeel. Zo beschouwd is de opgewonden berichtgeving voor ‘Robins rentree deel II’ best te begrijpen.