Een kansloze middag tegen Dortmund voor Weghorst

Wout Weghorst in duel met Emre Can (links) van Borussia Dortmund. Beeld BSR Agency

In slierten vol zweet danst zijn haar over het voorhoofd, maar het is geen vrolijke dans. Spits Wout Weghorst vraagt om ballen die nooit komen. Hij heft armen van moedeloosheid en vormt een spitsenkoppel met de bepaald onhandige Daniel Ginczek. Een kopballetje voor rust uit een onmogelijke hoek, dat is zijn kansje.

‘Een ondankbare wedstrijd’, zegt hij de volgende dag aan de telefoon, na de 0-2. ‘Te veel kwaliteitsverschil. We speelden nogal verdedigend, heel ver van hun goal. Als je dan eens een bal krijgt, is het lastig om die vast te houden.’

Degelijk

Subtopper VfL Wolfsburg is als een auto zonder snufjes uit de VW-fabriek uit de stad. Degelijkheid troef. Waar bolide Dortmund in luttele seconden kan omschakelen naar topsnelheid, tuft middenklasser Wolfsburg in één tempo naar het onverbiddelijke einde.

De 1,97 meter lange Weghorst rent 90 minuten. Hij sleurt. Hij zet druk. Hij gebaart. Hij wisselt goede acties af met slechte. Zijn cijfers als spits in de Bundesliga zijn goed. Elf competitiedoelpunten deze jaargang, tegen zeventien in een heel vorig seizoen. Hijzelf telt overigens anders: 18 in alle competities vorig seizoen, nu 15. Ook beker en Europa League tellen mee.

Eenzaam

Maar zaterdag is zo’n dag waarop de eenzaamheid van de spits valt uit te tekenen. Misschien, als hij meer ballen zou krijgen, zou hij groeien. Maar er komen niet meer ballen, en dus sprokkelt hij dode takjes, te klein om een vuurtje te kunnen laten oplaaien.

Bij de hervatting van de Bundesliga vorige week was hij geschorst. Het is zijn eerste wedstrijd sinds maart. ‘Klunzig’, noemt de analist bij FoxSports, Kenneth Perez, zijn optreden tijdens de rust. Te weinig balcontrole, te traag. Maar dan, drie minuten na de pauze, na een vreemd duel met een stuiterende bal waarin Weghorst ziel en zaligheid gooit, geeft hij een subtiel, afgemeten passje op middenvelder Renato Steffen. Steffen schiet onbesuisd over, via de lat. Want hoewel Dortmund veel beter voetbalt, mag Wolfsburg tot de 0-2 de illusie blijven koesteren op een gelijkspelletje.

Anderzijds: wat zegt één dag in een voetballeven? Aan de ene kant staat Erling Braut Haaland, de bejubelde tiener van Dortmund. Ook hij raakt vrijwel geen bal. Alleen: Haaland is 19, hij is de nieuwe droomspits van Europa. Weghorst is 27. Hij is de selfmade man, die elke droom zag uitkomen door basistalent te koppelen aan ongekend doorzettingsvermogen. Bij AZ was hij zo fanatiek dat ze weleens gek van hem werden.

Steeds hoger

NEO in Borne, Deto in Vriezenveen, Heracles uit Almelo, AZ uit Alkmaar, Wolfsburg. Hij scoorde op steeds hogere podia. Zelfs de moeder aller dromen is uitgekomen. Terwijl Nederland een land van spitsen is, is het hem gelukt in Oranje te voetballen. Vier invalbeurten, 51 minuten. Hij zat weer in de laatste voorselectie, voor wedstrijden die nooit gespeeld zijn door corona. ‘Ik leefde twee jaar naar het EK toe, deed alles met het EK als richtpunt. Dat het dan vervolgens pas een jaar later plaatsvindt, is teleurstellend.’

Hij was nog actief in de Europa League. Subtop Bundesliga. Toen kwam corona: ‘Het is jammer, de staking was abrupt. Het was een rare situatie, maar heel begrijpelijk allemaal.’

Tweede kind

De voetballoze tijd leverde zeker één voordeel op. Hij was in Nederland bij zijn vriendin Nikki, die hun tweede kind kreeg. ‘Lucy is op 7 april geboren. Normaal ben je als voetballer twee dagen thuis en dan is er weer een wedstrijd. Nu zijn we vijf, zes weken bij elkaar geweest. Eigenlijk mocht ik Duitsland niet eens meer verlaten, maar ik heb de beslissing genomen naar Nederland te gaan. Lucy is geboren in Nederland. Die weken waren heel speciaal en ik heb er geweldig van genoten.’ Ze waren echt met zijn vieren, want Lucy heeft een zus. ‘Onze ouders hebben de baby gezien, staand voor het raam. Contact, dat ging even niet.’

Niet dat hij niets deed aan voetbal. Hij heeft thuis een gym. ‘Veel krachttraining gedaan. Op dat gebied heb ik enorme stappen gezet, door te winnen aan spiermassa. Dat is nodig om te overleven als spits in de Bundesliga. En ik had een volleybalcoach uit de buurt gevraagd om met mij te trainen op sprongkracht en timing. Op de club heb ik kunnen constateren dat de explosiviteit is toegenomen, dat ik betere scores haal bij krachttraining. Ik heb de tijd benut om aan zwakheden te werken.’

Zaterdag helpt het hem weinig. ‘Te veel spelers haalden hun niveau niet. Tegen zulke tegenstanders moeten we onze dag hebben om een resultaat te halen.’ De doelpunten zullen weer komen, al is het programma van Wolfsburg zwaar. Bang is hij niet. ‘We worden allemaal getest, twee keer per week. Iedereen op het veld is coronavrij. Ik denk dat het op het voetbalveld veiliger is dan op straat.’