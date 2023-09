Een jaar geleden kon ze niet lopen, nu pakt Marloes Oldenburg goud op het WK roeien: ‘Zo lekker’

Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra vieren het goud op het WK roeien. Beeld ANP

Lopen kon Marloes Oldenburg niet, aan roeien dacht ze niet eens. Elf maanden geleden staarde ze naar het plafond van een Oostenrijks ziekenhuis en dacht uitsluitend: waarom doet het zoveel pijn? Zaterdag werd ze in de vier-zonder-stuurvrouw wereldkampioen in Belgrado.

Na 1.980 van de 2.000 wedstrijdmeters keek Oldenburg op het schermpje dat voor haar in de ranke boot is gemonteerd. Daarop kan ze het ritme van hun slagen aflezen en welke afstand ze al hebben afgelegd. Met nog twintig meter te gaan en een uitstekende cadans kon zij als boegroeister zien dat de sprintende Roemenen tekort zouden komen.

Terwijl Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra nog alles eruit persten, vierde zij al een beetje feest. ‘Ik wist: we gaan wereldkampioen worden. Ik heb van de laatste drie slagen echt kunnen genieten.’

Een klein jaar geleden bleef Oldenburg met haar ploeggenoten steken op zilver in het Tjsechische Racice. Als lid van de vrouwen-acht veroverde ze dezelfde kleur medaille. Een week na dat uitstekende kampioenschap viel ze tijdens een mountainbikerit op vakantie in Oostenrijk. Ze klapte met haar hoofd op de grond en belandde met een gebroken nekwervel in het ziekenhuis van Zell am See.

Zenuwschade had ze niet, maar wel een beschadigd bloedvat dat er voor zorgde dat ze zich tijdelijk niet bewegen kon. Al meende de chirurg die met zes pinnen haar nek stabiliseerde dat ze die eerste dag in het hospitaal zou kunnen proberen naar de wc te lopen, die mogelijkheid kwam geen moment bij haar op. ‘Ik was alleen maar bezig met rusten. Even iets eten en dan weer slapen. En ondertussen deed het zoveel pijn dat ik nergens anders aan kon denken.’

Wiebelend hoofdje

Een week of wat beheerste die verzengende pijn elk moment van de dag, maar pas na tien dagen probeerde ze weer te lopen. ‘Ik voelde me zo’n hondje dat je wel eens op een dashboard van een auto ziet staan, met zo’n wiebelend hoofdje’, vertelt ze. ‘Lopen lukte niet goed omdat het voelde alsof mijn hoofd los zat.’

Na twee weken ging ze per ambulance naar Nederland. ‘Elf uur op je rug in een auto liggen. Dat is wel lang’, zegt ze droogjes. ‘Maar ik wilde wel weer naar huis.’

Beetje bij beetje veranderde ze van een patiënt weer in een sporter. In de winter bekeek ze elke maandag met begeleiders van de roeibond wat ze de komende week zou kunnen doen. Geen uitgebreide trainingsschema’s, maar heel voorzichtig proberen. Dan stapte ze bijvoorbeeld voor 30 seconden op de ergometer, de roeimachine, en probeerde het een dag later tien seconden langer. Soms ging het beter, soms lukte het niet. ‘Er waren momenten dat het slecht ging en ik dacht: nou ja, ik heb het tenminste geprobeerd.’

Schot in de zaak

In januari kwam er meer schot in de zaak en ging ze zelfs het water weer op. En een ergometertest die ze toen deed, bood perspectief vond ze. Nu ze als kersvers wereldkampioen terugkijkt is dat anders. ‘Het was heel langzaam.’ Maar daar ging het niet om, het was voor haar het bewijs dat ze nog roeien kon en vanaf begin februari draaide ze weer mee in het nationale roeiprogramma op de Bosbaan.

Ze is tussen haar rijzige mederoeisters met haar 1,72 meter klein, maar ze is een krachtpatser. Zij coacht onderweg de andere drie vrouwen. Als het schermpje tegenvallende cijfers toont, dan grijpt ze in. Dat was zaterdag niet nodig. Het plan werd perfect uitgevoerd. Na een flitsende start zetten ze even extra aan na 300 meter en na 700 meter opnieuw. Extra was de ‘investering’, zoals de roeisters het zelf noemen, na 1.200 meter.

Die laatste aanzet deed de Britten de das om, die met een tijd van 6.44,31 als derde eindigden. Het Roemeense kwartet lag al wat verder achter, maar reikte ondanks een felle eindsprint niet verder dan de tweede tijd: 6.43,29. Het gevoel dat Oldenburg de laatste twintig meter overviel, ging die dag niet meer weg. De high van de zege bleef en na de finish kon ze die met haar ploegmakkers vieren.

Wonderbaarlijke terugkeer

Wereldkampioen zijn. ‘Zo lekker’, zegt de 35-jarige. En dat staat los van de tegenslag van afgelopen jaar. ‘Zelf denk ik er nooit aan.’ Het ongeluk, de pijn, de revalidatie en de welhaast wonderbaarlijke terugkeer, het is haar omgeving die haar daaraan herinnert. Net zoals journalisten die haar erover bevragen.

Wel zijn er momenten dat ze met de gevolgen wordt geconfronteerd. Dit WK nog. Om te zorgen dat de boten tegelijkertijd vertrekken moeten de roeiers de punt van hun boot in een constructie steken die weg klapt bij de start. Als boegroeister is dat eigenlijk Oldenburgs taak. Zij moet kijken of het balletje dat op de boeg zit erin prikt, maar ze kan dat niet meer zien. ‘Ik kan mijn hoofd niet meer roteren. Normaal kun je 90 graden naar opzij draaien, ik kom niet verder dan 15 graden.’ Dus moest Drenth het manoeuvreren voor haar rekening nemen.

Maar verder is er niets dat resteert van het gruwelijke ongeluk. Ze is er niet sterker van geworden, niet anders tegen haar sport aan gaan kijken. ‘Vorig jaar had ik zilver op de WK. En daarna heb ik gewoon pech gehad. Maar het is niet zo dat het daardoor goud is geworden.’