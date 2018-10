Eén individuele tijdrit. Hoe moet Tom Dumoulin gaan meedoen om de eindzege in de Tour van 2019?

In de individuele tijdrit kan Tom Dumoulin in de Tour van 2019 het verschil niet maken. Maar waar dan wel? Hoe kijkt zijn ploeg Sunweb na de presentatie van donderdag tegen het parcours aan? ‘We hebben alle vertrouwen dat hij kan meestrijden om de eindzege.’

Team Sunweb in actie tijdens de derde etappe van de Tour van 2018, een ploegentijdrit tussen Cholet en Cholet. Beeld ANP

Met de parcoursonthulling van de Tour de France is het hetzelfde als met de miljoenennota: veel lekt van tevoren al uit. Dus dat Tour-organisator ASO 20 procent minder tijdritkilometers had opgenomen dan vorig jaar kwam niet helemaal als een verrassing voor Tom Dumoulin.

Zelf liet de Limburger verstek gaan in het Palais des Congrès in Parijs. De nummer twee van de afgelopen editie trad zaterdag in het huwelijk met zijn jeugdliefde Thanee. Hij viert nu vakantie in Nepal.

Het parcours van de Tour de France 2019

Via de website van zijn ploeg laat hij weten: ‘Het is een zwaar parcours. Meer tijdritkilometers waren beter geweest. Het is niet ideaal, maar dat was dit jaar ook niet het geval. De Tour zal beslist worden in de Alpen en Pyreneeën.’

Verwacht van Dumoulin of zijn ploeg Sunweb geen gemopper over het parcours. De tijd dat de kopman zijn keuze voor de Tour de France liet afhangen van de route, ligt achter hem. ‘We denken niet meer in verlies, maar in winst’, zegt zijn ploegleider Arthur van Dongen.

Dus hoe aantrekkelijk de Giro d’Italia er komend voorjaar ook uitziet – de ronde telt waarschijnlijk drie tijdritten van in totaal 58 kilometer, volgende week is de officiële presentatie - Dumoulin staat hoe dan ook aan de start van de Tour, op 6 juli in Brussel.

Afgelopen seizoen was de Giro zijn hoofddoel en zijn deelname aan de Tour een experiment om te kijken of hij twee rondes achter elkaar kon verteren. De Limburger stuitte twee keer op een renner van Sky die beter was: Chris Froome in de Giro, Geraint Thomas in de Tour.

Misschien wel belangrijker was het besef dat de Tour het meest prestigieuze wielerpodium is. Dumoulin wil alleen nog maar voor het allerhoogste gaan, met de allersterkste ploeg.

Tijdrit in Pau

In Frankrijk staan komende zomer 54 tijdritkilometers op het programma, verdeeld over een ploegentijdrit in Brussel (etappe 2) en een individuele tijdrit in Pau (etappe 13). Het is waarschijnlijk te weinig voor specialist Dumoulin om daarmee heel veel tijd te winnen.

Anders dan in een individuele tijdrit is hij in de ploegentijdrit afhankelijk van de vorm en sterkte van zijn teamgenoten. ‘De verschillen zullen minder groot zijn’, erkent ploegleider Van Dongen. Aan de andere kant: twee jaar geleden werd Sunweb wereldkampioen ploegentijdrit. In dat licht bezien zou Dumoulin, na een sprintetappe als openingsrit, zelfs al snel een gooi kunnen doen naar de gele trui.

Verder opvallend: de eerste etappe bergop is al op dag 6 in de Vogezen met aankomst op La Planche des Belles Filles. De renners moeten stroken van een hellingspercentage van 24 procent trotseren.

Van Dongen: ‘In de afgelopen Tour, met uitzondering van de kasseienrit naar Roubaix, waren de eerste negen etappes erg voorspelbaar. Nu moet iedereen direct met de billen bloot. Dat is in het voordeel van Tom. Hij is een regelmatige renner. Hoe meer de bergetappes verspreid zijn over drie weken, hoe beter hij tot zijn recht komt.’

De individuele tijdrit vindt in de tweede week plaats in vaste standplaats Pau en telt 27 kilometer over glooiend terrein. Van Dongen: ‘27 kilometer op dit niveau is te kort om grote verschillen te maken. Misschien wel met iemand als Nairo Quintana, die geen sterke tijdrijder is. Maar met Geraint Thomas of Chris Froome zal het om seconden gaan, verwacht ik.’

En dus moet het dan maar gebeuren in de Alpen en Pyreneeën. Met de Col du Tourmalet, Col d’Izoard, Galibier, Iséran en Val Thorens kent de Tour vijf aankomsten van boven de 2.000 meter. Van Dongen: ‘Pittig, maar dat geldt voor iedereen. Tom is een heel constante klimmer geworden. Waar hij voorheen een strak tempo bleef rijden, durft hij nu ook aan te vallen. We hebben er alle vertrouwen in dat hij kan meestrijden om de eindzege.’

Vorig jaar riep Tourbaas Christian Prudhomme Dumoulin nog nadrukkelijk op om voor de Tour te kiezen, toen nog niet duidelijk was of hij acte de présence zou geven. Prudhomme is gebaat bij een zo sterk mogelijk deelnemersveld en wil wel eens af van een renner van het almachtige Sky op de hoogste trede in Parijs.

Maar net als vorig jaar heeft hij het niet aantrekkelijk gemaakt voor Dumoulin. Jammer? Van Dongen vindt van niet. Of beter gezegd: hij kan er niets mee: ‘Als Tom wil winnen, moet hij het zelf doen.’