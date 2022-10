Een huiveringwekkend werelduurrecord gevestigd op een fiets die ‘verrees uit een bak poeder’

Op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen legde Ineos-coureur Filippo Ganna zaterdagavond in een uur tijd 56,792 km af, zegge zesenvijftig kilometer en zevenhonderdtweeënnegentig meter. Dat is tamelijk veel op een ongemotoriseerde fiets, het is het nieuwe werelduurrecord. Vroeger, in mijn beste dagen, zou ik nog niet aan die getallen zijn geraakt als ik in het zog van een gemotoriseerde fiets werd meegesleurd. Mijn ontzag voor het record is hiermee wel benadrukt.

Victor Campenaerts was minder onder de indruk. De Belg scoorde zijn uurrecord van 55,089 km, zegge vijfenvijftig kilometer en negenentachtig meter, in 2019 op de hooggelegen piste van het Mexicaanse Aguascalientes - hoe hoger de piste hoe geringer de luchtweerstand. Vroeger, in mijn beste dagen, zou ik zelfs in Aguascalientes in het zog van een breedgeschouderde motard ver van die afstand gebleven zijn. Campenaerts zei over het nieuwe record Ganna: ‘We moeten niet van onze stoel vallen’.

Hoezo dan niet?

Campenaerts legt uit: Ganna was niet optimaal in conditie; met zijn vormpeil van 2020 zouden we wel van de stoel gevallen zijn. Inderdaad had Victor vooraf gezegd dat het nieuwe uurrecord van Ganna minder huiveringwekkend zou zijn dan gevreesd. Wel zag hij in een toekomstvisioen Filippo Ganna in zestig minuten nog eens zestig kilometer afleggen. 56,792 km, ik vind het voorlopig huiveringwekkend genoeg.

Campenaerts raakte zijn werelduurrecord in augustus van dit jaar trouwens kwijt aan de Brit Daniel Bigham die op de baan van Grenchen tot de lieve afstand van 55,548 km reikte. Bigham is een uitstekend wielrenner maar geen professioneel wielrenner. Hij is professioneel wetenschapper die zich richt op ‘vermogensbesparende oplossingen’. En als het over vermogensbesparende oplossingen gaat in het wielrennen over het foppen van de luchtweerstand. Geen wonder dat hij als performance engineer werd ingelijfd door Team Ineos dat de filosofie van de marginal gains introduceerde en in de praktijk poogt te vervolmaken.

Campenaerts voorspelde het in augustus al, beter gezegd, hij had het uitgerekend: Bigham gaat mijn uurrecord kapen.

Ganna prees de ondersteuning van Bigham uitvoerig. Verrukt was de laatste omdat zijn eigen record door zo’n grote naam uit de boeken werd gereden. Filippo verontschuldigde zich: met betere benen was hij veel verder gekomen. Later dan maar een nieuwe poging ondernemen zijn eigen record te verpulveren? Op zijn gezicht viel af te lezen dat hij er niet aan kon denken nog een keer door het eenzame uur der katachtigen te gaan.

Nog iets over de recordfiets van Filippo Ganna: een 3D-geprint exemplaar dat beter valt dan een maatkostuum. ‘De fiets verrees uit een bak poeder’, zo heette het. Het klonk haast als een frase uit het Oude Testament. Zolang er geen 3D-geprinte renners verrijzen uit een bak poeder blijf ik enthousiast over elke poging het werelduurrecord te verbeteren.