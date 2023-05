Een hockeyfinale om de nationale titel zonder de hockeysters van Den Bosch, dat is even wennen

Joosje Burg van Den Bosch belaagt het Amsterdamse doel van keepster Anne Veenendaal en Floor de Haan (rechts). Beeld Koen Suyk / ANP

Geen hockeyster van Den Bosch kan zich de dag heugen dat haar club niet in de finale om de landstitel stond. De speelsters zijn opgegroeid met het Bossche dna: pieken in de play-offs en winnen, vrijwel altijd maar winnen. Maar die tijd is voorbij. De hockeysters van Den Bosch zijn niet langer onaantastbaar. Zaterdag werden ze door Amsterdam uitgeschakeld in de halve finales van de play-offs.

De dominantie van Den Bosch is uniek in de Nederlandse teamsport. Sinds 1998 haalde Den Bosch ieder jaar de eindstrijd. In die 24 finales werden 21 titels gewonnen, een record. Driemaal verloor Den Bosch slechts de finale van Amsterdam (2009, 2013, 2019). In 2020 werd de competitie door corona voortijdig gestopt. Nu gaat de titelstrijd tussen Amsterdam en SCHC uit Bilthoven.

Jas uitgedaan

Het einde van de Bossche hegemonie heeft een reden. De ploeg nam vorige zomer afscheid van Lidewij Welten (naar Kampong), Margot van Geffen (HGC) en captain Marloes Keetels (gestopt): drie echte winnaars en gelouterde internationals (destijds samen goed voor ruim 600 interlands) die precies wisten wat een wedstrijd nodig had en binnen en buiten het veld een leidersrol vervulden.

De leemte die het drietal achterliet, bleek lastig op te vangen. Den Bosch kende een moeizame competitiestart met nederlagen tegen SCHC en Amsterdam. Ook wat betreft de vernieuwde hiërarchie, met de 24-jarige Pien Sanders als aanvoerder, was het team lang zoekende. Van speelsters die eerder meer in de luwte opereerden zoals Laura Nunnink, Sanne Koolen, Rosa Fernig en Josine Koning werd nu een voortrekkersrol verwacht.

Bij haar aanstelling twee jaar geleden kreeg coach Marieke Dijkstra van het bestuur de nadrukkelijke opdracht om midtwintigers meer verantwoordelijkheid te geven, zodat zij klaar zouden zijn om het leiderschap over te nemen. Dijkstra noemde het zondag, daags na de uitschakeling, logisch dat dit proces met ups en downs verloopt.

‘We moeten op dit vlak nog veel stappen zetten, maar sinds de winterstop is veel transparanter wie welke rol en taak heeft. Ik denk dat we het met elkaar heel goed gedaan hebben en dan is het jammer dat kort voor de play-offs twee belangrijke speelsters wegvallen met blessures’, doelde Dijkstra op Fernig en Pleun van der Plas.

Aanval hapert

Het verlies in de halve finales van de play-offs tegen Amsterdam (0-1) kwam zaterdag hard aan bij Den Bosch. Na het 1-1-gelijkspel op Hemelvaartsdag kwam Den Bosch in eigen huis vooral in aanvallend opzicht tekort. Sterspeelster Matla, in het recente verleden vaak beslissend in topduels, kon haar stempel niet drukken. Diverse kansen waren ook niet besteed aan Maartje Krekelaar, Joosje Burg en Noor Omrani.

In de hectische slotfase leek Sanders – met welgeteld nog één seconde op de klok – de gelijkmaker binnen te tikken. Maar na interventie van de videoscheidsrechter bleek de aanvoerster van Den Bosch de bal met de bolle kant van haar stick geraakt te hebben. Geen gelijkmaker en dus geen shoot-outs voor een beslissing, maar direct einde wedstrijd. Zo slaagde Den Bosch er niet in om de winst van de Euro Hockey League vorige maand, waarin het de grote concurrent SCHC versloeg in de halve finale, een passend vervolg te geven in de nationale competitie.

Ondanks het mislopen van de finale om de landstitel spreekt coach Dijkstra ‘al met al van een goed seizoen’. ‘De meer ervaren speelsters hebben hun verantwoordelijkheid genomen en de jonkies hebben het heel goed gedaan.’

Wereldnieuws

Voorzitter Rob Almering moet lachen om critici die menen dat het nu helemaal gedaan is met de dominantie van Den Bosch. ‘Het is natuurlijk wereldnieuws dat we niet in de finale staan. We hebben de afgelopen 25 jaar een ongelooflijke prestatie neergezet en daar zou ik soms wel wat meer waardering voor willen. Maar goed, verliezen hoort bij topsport en ik ben ervan overtuigd dat we er volgend jaar weer staan. We zullen zeker weer aan de deur kloppen voor het kampioenschap.’

Almering zegt heel trots te zijn op het vernieuwde team. De voorzitter wijst op de kwaliteiten van de zeven internationals, de sterke jeugdopleiding, de goede doorstroming van de jeugd, de rust binnen de club en de aanpak van Dijkstra. ‘Marieke had twee jaar geleden de moeilijke taak om de erfenis van succescoach Raoul Ehren over te nemen. Ze heeft het ontzettend knap gedaan met in haar eerste jaar de landstitel en in haar tweede seizoen de winst van de Euro Hockey League.’

Onlangs heeft Den Bosch het contract van Dijkstra met een jaar verlengd. Van een verloren seizoen willen voorzitter Almering, coach Dijkstra en captain Sanders dan ook niet spreken. Het is de nieuwe werkelijkheid in Den Bosch.