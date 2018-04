Één helft speelt City mooi, modern en opwindend voetbal - tot het helemaal misgaat

City mocht zich over twee duels ook de ongelukkigste noemen. Liverpool heerste vorige week, althans tot de rust. City was dinsdag oppermachtig, zeker tot de pauze. Maar het zat niet helemaal mee, ook niet qua arbitrage.



Salah vertrok vorige week bij de 1-0 uit buitenspelpositie, al was het nipt, terwijl later in die wedstrijd een soortgelijk doelpunt van City werd afgekeurd. En dinsdag dus weer een onterecht afgekeurde treffer kort voor rust, met de overigens niet goed te praten verbale oprisping van Guardiola als gevolg. Voor de invoering van de videoarbitrage is veel te zeggen, bij deze miljoenenbelangen. Milner raakte de bal als laatste, alvorens Sané intikte.



Het was tot de rust een voortdurende omsingeling, als voorspeld na de 3-0 van vorige week in Liverpool, met een steuntje in de rug voor de thuisclub door de snelle 1-0, in de tweede minuut. Van Dijk leverde de bal in, hoewel Sterling hem een zet gaf en scheidsrechter Lahoz had kunnen fluiten.