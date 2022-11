Een heerlijk avondje voor de linkspoten van Ajax

Mohammed Kudus scoort de 0-2, via het hoofd van Rangers-verdediger Leon King. Beeld Action Images via Reuters

Naar Steven Berghuis kijken, of naar Mohammed Kudus; dat maakte voetbal ondanks het totale gebrek aan spanning de moeite waard dinsdag in Glasgow. Kunstig. Passes met links. Diepte. Fantasie. Creativiteit. Doelpunten ook, van de linksbenige voetballers Berghuis en Kudus voor rust, al schoot de Ghanees dan met rechts bij de 0-2.

Twee goals, ontstaan ook op de linkerflank, met ook een rol voor andere linkspoten, Dusan Tadic en Owen Wijndal, en bij de 0-1 trouwens ook nog van de deze keer uitstekende Calvin Bassey, de voor 23 miljoen van Rangers overgenomen verdediger.

Het begin en het eind van Ajax in de kampioenencompetitie, met tal van niet-kampioenen overigens, was goed te noemen. Dat wil niet zeggen dat eind goed ook al goed is. Ajax won alleen de eerste en de zesde wedstrijd in de Champions League, allebei tegen het ontstellend zwakke Rangers, getraind door Giovanni van Bronckhorst, een gerenommeerde linkspoot van weleer.

Het lijkt alsof de uitschakeling van PSV door Rangers in de play-offs voor de Champions League in een ander tijdperk is geschied in plaats van drie maanden geleden. In zekere zin is dat ook zo, want in die tijd zat Xavi Simons nog op de bank bij PSV en was Cody Gakpo verwikkeld in een denkproces over vertrekken naar de Premier League of niet, dat hem hoe dan ook mentaal afleidde.

Ajax eindigde dus als derde in de groep. Alleen: de vier duels tussendoor was de landskampioen op zijn beurt kanonnenvoer voor Liverpool en Napoli, de clubs die verder mogen in de achtste finales van de Champions League. De derde plaats is goed voor een startbewijs voor een play-off tegen een nummer 2 van de Europa League, volgend jaar februari, als het WK al een tijdje vergeten is, hoewel niet vergeven. De winnaar van dat duel geraakt bij de laatste zestien van de Europa League.

Ajax had met 4-0 mogen verliezen van Rangers en stond in de vierde minuut met 1-0 voor, dus van spanning was geen sprake. Sneu was het duel voor Wijndal, die eindelijk helemaal fit was en mocht spelen in plaats van Daley Blind. Kort voor rust viel hij ongelukkig tegen een reclamebord, dat dicht op het veld staat in stadion Ibrox, vlak achter hellend gras. Devyne Rensch verving hem.

Wijndal had een aandeel in de 0-1 en 0-2. Die 0-1 was van grote schoonheid, door de combinatie tussen Tadic en Wijndal op links, het subtiele terugleggen na de voorzet van Wijndal door Kudus, ook met links, en het inschieten van Berghuis, natuurlijk met links. Nou ja, inschieten. Berghuis wilde de bal in de hoek leggen waar niemand die verwachtte, maar hij raakte de bal verkeerd, nadat hij even met de punt van de schoen het gras raakte. De defensie van Rangers stond schots en scheef geposteerd en de bal viel met een raar boogje in de hoek. Bij de 0-2 speelde Tadic, met links natuurlijk, diep op Wijndal, die met links voorzette van de achterlijn. Kudus nam de bal aan met links en legde die voor zijn rechtervoet, waarna hij via het hoofd van King inschoot.

Alles was daarmee natuurlijk allang beslist, de 0-3 van Kudus (weer met rechts overigens) ging niet door vanwege buitenspel, en de wedstrijd drentelde naar het eind, met een door James Tavernier benutte strafschop voor Rangers, en de 1-3 van de net ingevallen Francisco Conceicao. Met links natuurlijk, na een pass van Tadic.

Ajax ontvangt zondag PSV, in de topper zo kort voor het WK. Of Ajax gerust kan zijn over de goede afloop, naar aanleiding van het spel van dinsdag? Nee. Zo is ook PSV juist goed op links, aanvallend met Cody Gakpo, al is die dan vooral rechtsbenig. Hij is op papier in elk geval veel beter dan welke rechtsback van Ajax ook. Jorge Sanchez, de rechtsachter in Schotland, heeft nog vele stappen te zetten naar het beoogde niveau.

En wie weet stelt trainer Ruud van Nistelrooij van PSV op rechts de linksbenige Noni Madueke op. Daarmee zal Ajax veel te stellen krijgen, zoals de aanval van PSV met de weer fitte Luuk de Jong ogenschijnlijk sterker is dan de verdediging van Ajax. Maar andersom geldt dat vermoedelijk ook, ondanks de matige vorm van Steven Bergwijn. Trouwens: op het middenveld zal de strijd eveneens hevig zijn. Nee, Ajax - PSV is op elk gebied een stuk interessanter dan het duel der linkspoten in Schotland.