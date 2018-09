Een heer langs het veld, maar ‘Sir’ kan bondscoach Gareth Southgate wel vergeten

Hij groeide tijdens het WK voetbal uit tot held van Engeland en zijn klassieke vestje werd een bestseller bij Marks & Spencer, maar het is zeer de vraag of Gareth Southgate zich ooit Sir Gareth mag gaan noemen.

De Britse regering heeft bepaald dat alleen bekendheden die netjes hun belasting betalen mogen worden geridderd door de koningin. De Engelse bondscoach heeft zijn spaargeld in een verdachte belastingconstructie zitten.

Veertien jaar geleden, in de nadagen van zijn voetbalcarrière, besloot Southgate een deel van zijn vermogen te investeren in een verliesgevende filmmaatschappij, Ingenious Media. Dergelijke constructies vormen een beproefde en ingenieuze manier om belasting te ontwijken, reden dat de Britse belastingdienst ze drie jaar geleden illegaal heeft verklaard. Ingenious Media en soortgelijke bedrijven hebben daar beroep tegen aangetekend.

Southgate is niet de enige topsporter die zijn rijkdom op deze manier probeert te beschermen. Zijn goede vriend David Beckham heeft hetzelfde gedaan, alsmede Gary Lineker en Wayne Rooney. Ook de voormalige topcricketers Michael Vaughan en Freddie Flint­off hebben deze belastingroute bewandeld. Andere bekende belastingontwijkers zijn zanger Peter Gabriel, filmregisseur Guy Ritchie en de progressieve komiek Jimmy Carr.

‘Slecht belastinggedrag’ is de reden dat Beckham nooit zijn felbegeerde ridderorde heeft gehad, ondanks verdiensten voor het voetbal en Unicef. In 2014 stond hij op het punt om een uitnodiging te ontvangen voor de ceremonie in Buckingham Palace, maar op het laatste moment zette de belastingdienst het sein op rood. Hij toonde zich indertijd verontwaardigd dat operazangeres Katherine Jenkins deze eer wel ten deel was gevallen.

Gareth Southgate zou, meldt The Sunday Times, om dezelfde reden worden genegeerd, ook was hij door de goede prestaties van het jonge Engelse team en waardige gedrag langs de zijlijn een volksheld geworden. In het licht van de kredietcrisis en de daaropvolgende bezuinigingen is in het Verenigd Koninkrijk een grote afkeer ontstaan van bedrijven en beroemdheden die zichzelf op een dubieuze manier verrijken.

Tot de sporters die het wel tot ‘Sir’ of ‘Lady’ hebben geschopt behoren Kelly Holmes, Alex Ferguson, Mo Farah, Bradley Wiggins, Nick Faldo, Steve Redgrave, Bobby Charlton en Andy Murray. Afgelopen zomer kreeg ook ‘King’ Kenny Dalglish deze titel, na lang op deze eer te hebben gewacht. Oud-topatleet Sebastian Coe is in 2000 zelfs verheven tot de adelstand en zit als Lord Coe namens de Conservatieve Partij in het Hogerhuis.