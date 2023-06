Een hectische eerste trainingsdag bij PEC Zwolle: de ene trainer (Schreuder) gaat, de andere (Jansen) komt

Keeperstrainer Diederik Boer (l) geeft aanwijzingen aan de selectie van PEC Zwolle, die werd verrast door het vertrek van trainer Dick Schreuder. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Moet ik nu het hele verhaal nóg een keer vertellen?’ Marcel Boudesteyn, algemeen directeur van PEC Zwolle, drentelt langs de zijlijn van het hoofdveld van amateurclub VV Wijthmen van de ene naar de andere journalist. Achter hem werkt de A-selectie van PEC Zwolle zich in het zweet onder een zon met wat wolken en bomen en weilanden op de achtergrond.

Promovendus PEC is de eerste eredivisieclub die weer is begonnen met de training. Geen toeval, want PEC wil graag uitstralen: hier wordt keihard getraind en zijn de spelers topfit. Uithangbord en volgens Boudesteyn ‘grote aanjager’ achter die ‘cultuuromslag’ is trainer Dick Schreuder. Enige probleem is dat Schreuder de club heeft ingeruild voor de Spaanse derdeklasser CD Castellón, zo werd twee uur voor die eerste training in het nabij Zwolle gelegen Wijthmen bekend. En dus snelt Boudesteyn van microfoon naar microfoon om tekst en uitleg te geven.

Van een vechtscheiding is bepaald geen sprake, ook al liep het contract van Schreuder nog twee jaar door. Per gesprek strooit Boudesteyn meer superlatieven over de coach uit. Schreuder is ‘een van de betere trainers van Nederland’, en bij een volgend interviewtje zelfs gepromoveerd tot ‘absolute topcoach’. Schreuder degradeerde nadat hij in november 2021 tussentijds was ingestapt met PEC en werd afgelopen seizoen tweede achter Heracles in de eerste divisie.

‘Kamikazevoetbal’

Toch was hij al eerder benaderd door Fortuna, FC Groningen en FC Utrecht, verklapt Boudesteyn. ‘Het siert Dick dat hij toch is gebleven en het project heeft afgemaakt.’ Schreuder, een dag eerder verkozen tot beste coach van de eerste divisie, kreeg ‘het stadion weer vol met zijn aanvallende kamikazevoetbal’, stelde Boudesteyn. Hij is een moderne trainer die spelers en het team beter en fitter maakte.

Aanvoerder Bram van Polen vult aan: ‘Hij gaf iedereen, ook mensen in de organisatie, een schop onder de hol. Hij liet ons heel vernieuwend voetballen, PEC leeft echt weer in Zwolle.’

Het klinkt tamelijk wrang dat PEC nu door Schreuder wordt ingeruild voor een Spaanse derdeklasser, die hoopt op te klimmen onder leiding van een Grieks-Canadese ex-pokerprofessional met de intrigerende naam Haralabos Voulgaris. Boudesteyn snapt het wel. ‘Dick is een avonturier, hij ziet dit als een heel mooi project.’

Schreuder had een afkoopsom in zijn contract. Boudesteyn, die af en toe een slokje neemt uit een dopperflesje waarop ‘Marcel’ staat, had geen trek het op de spits te drijven. ‘Dat moet je niet willen. Dick is een gevoelsmens, er heeft in ons stadion ook eens een spandoek met ‘Dick out’ gehangen. Hij staat er nu goed op. Voor ons is het jammer, gelukkig hebben we al een tijdje een plan B klaar.’

Op zoek naar Dick 2

Achter de directeur wordt pittig getraind door de leden van de technische staf die zijn overgebleven. Schreuder nam een assistent, een video-analist en speler Haris Medunjanin (die stopt als speler en toetreedt tot de staf van Schreuder) mee naar Spanje. Ook daar heeft Boudesteyn begrip voor. Hij kijkt vooruit, naar een nieuwe trainer die ‘wel veel facetten van Schreuder’ moet hebben. Want teruggaan naar het voetbal dat daarvoor in Zwolle werd gespeeld, ‘behoudend en veel ballen terug’, dat wil de directeur niet meer. ‘Een Dick 2 moet het eigenlijk zijn’, zegt hij.

Nee, het wordt niet Schreuders iets jongere broer Alfred die al werkte bij Barcelona, Club Brugge en Ajax, want die is ‘veel te duur voor ons’. Boudesteyn: ‘En dat is toch een iets ander type dan Dick.’

PEC zag naast de stafleden al twee belangrijke spelers vertrekken en kan slechts transfervrije spelers halen. Er zijn er wel zes of zeven nodig, schetst Boudesteyn, maar tot op heden loopt alleen de ervaren doelman Kenneth Vermeer (ex-Ajax en -Feyenoord) in Wijthmen rond. Hij werd benaderd door Medunjanin en getriggerd door ‘het sfeertje en aanvallende voetbal van PEC’. Vermeer: ‘Medunjanin is een vriend van me en ik weet dat Schreuder belangrijk is geweest hier. Maar dat zij vertrekken, ja zo gaan die dingen.’

Van Polen besloot er eerder nog een zeventiende jaar bij PEC aan vast te knopen. Ook hij is niet van zijn stuk gebracht. ‘Het is vreemd want je bouwt een heel intense band op, maar als hij even wat slechter of beter presteert dan verwacht is-ie ineens vertrokken. Zo is de voetballerij.’

Later op de dag komt naar buiten dat ‘Dick 2’ vastgelegd is. Het is Johnny Jansen geworden. Geen trainer die al veel indruk heeft gemaakt, maar uiterlijk heeft hij opvallend veel van de veelgeprezen Schreuder weg.