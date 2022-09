Een harmonieus einde aan een van de mooiste rivaliteiten in de sport

Roger Federer (l) en Rafael Nadal houden het niet droog na de allerlaatste partij van de Zwitser. Beeld Getty

Daar zitten ze dan schouder aan schouder op een zwarte bank. Terwijl de tranen over hun wangen lopen, rust de hand van Roger Federer op die van Rafael Nadal. Uit de geste spreekt kameraadschap, respect en troost.

In de volgepakte en van opwinding sidderende O2 Arena in Londen kwam vrijdagnacht een harmonieus einde aan de mooiste rivaliteit die het tennis heeft gekend. Met Nadal als dubbelpartner aan zijn zijde nam Federer afscheid van de wedstrijdsport.

Ruim vijftien maanden nadat de 41-jarige Zwitser zijn laatste officiële wedstrijd op zijn geliefde Wimbledon had gespeeld, componeerde hij zijn eigen afscheid tijdens de Laver Cup, de mede door hem bedachte confrontatie tussen Team Europa en Team Wereld, als een ode aan de Australische tennisheld Rod Laver.

Paradoxale relatie

Met wie kon hij dat beter doen dan Nadal, de speler met wie Federer een paradoxale relatie onderhield: de 36-jarige Spanjaard was zijn grootste rivaal en beste tennisvriend ineen. Eerder al concludeerden de twee dat ze elkaar nodig hadden om tot grote hoogtes te stijgen. Bij elkaar veroverden ze 42 grandslamtitels. 20 voor Federer, 22 voor Nadal.

Samen met Novak Djokovic regeerden ze de afgelopen twee decennia het tennis, al werd de 35-jarige Serviër vaak gezien als de ongewenste gast op het feest van Federer en Nadal. Djokovic ontpopte zich tot minst geliefde kampioen, maar heeft wel één grandslamtitel meer dan Federer, die met zijn afscheid een einde van een tijdperk inluidde.

‘Met zijn pensioen vertrekt ook een belangrijk deel van mijn leven. Ik heb alle grote momenten met hem beleefd. Als tegenstander en als vriend’, zei een ontroerde Nadal na de verloren dubbelpartij tegen de Amerikanen Jack Sock en Frances Tiafoe: 6-4, 6-7 in sets en 9-11 in de supertiebreak. ‘Dit is emotioneel, maar ook een geweldig moment voor Roger en mij.’

De twee stonden vanaf maart 2004 in het enkelspel veertig keer tegenover elkaar op de ATP-tour (24-16 in het voordeel van Nadal), waarvan negen keer in een grandslamfinale. Maar een week voor hun allereerste confrontatie in de derde ronde van de Miami Open, waar de 17-jarige Nadal de vijf jaar oudere Zwitser versloeg, troffen ze elkaar al een keer in het dubbelspel. Samen met landgenoot Tommy Robredo won Nadal in Indian Wells van Federer en Yves Allegro.

Knieoperaties

In die zin voelde het volmaakt dat Federer en Nadal hun laatste gezamenlijke partij ook in het dubbelspel speelden, niet tegen maar mét elkaar. Na meerdere knieoperaties durfde Federer het niet meer aan om nog een officiële enkelpartij te spelen – vaak intensiever dan een dubbel. ‘Ik was bang dat mijn knie of rug het niet zou houden, maar gelukkig ben ik de wedstrijd goed doorgekomen’, zei hij.

Onder het toeziend oog van 17.500 uitzinnige tennisfans liet de Zwitser nog een keer zien hoe hij een technisch moeilijke sport twintig jaar lang eenvoudig deed laten lijken. Hij oogde trager dan voorheen en het loopwerk liet hij vooral over aan Nadal, maar zijn sierlijke enkelhandige backhand, dodelijke forehand en perfect geplaatste service waren allerminst roestig geworden.

‘De wedstrijd was geweldig, ik had me geen mooier afscheid kunnen wensen’, zei Federer, die in de supertiebreak een matchpoint miste op zijn eigen service. In de O2 Arena deed het verlies van Fedal in het dubbelspel er minder toe. ‘Ik ben gelukkig, niet verdrietig. Het is een prachtige dag geweest. Ik heb er zo van genoten om alles voor de laatste keer te doen. Om al mijn vrienden en familie en die tennislegendes hier te hebben was geweldig’, zei een snikkende Federer terwijl de emoties door de imposante hal in Londen gierden.

Behoorlijk nerveus

‘Ik had nooit verwacht dat ik zo’n carrière zou beleven. Ik was vroeger gewoon blij dat ik kon tennissen. En nu eindigt het hier’, aldus de Zwitser die in totaal 310 weken de wereldranglijst aanvoerde en 103 ATP-titels won. Hij bekende behoorlijk nerveus te zijn geweest in de aanloop naar zijn last dance. ‘Ik heb dit duizenden keren gedaan, maar deze partij voelde anders.’

Terwijl de Britse zangeres Ellie Goulding na de laatste geslagen bal van Federer haar hit Still Falling For You zong, daalden bij Federer en Nadal, zittend op de zwarte bank, het besef in dat er een einde was gekomen aan een bijzonder tijdperk, waarin ze elkaar vaak dwars zaten, maar nooit zonder elkaar konden. Federer: ‘Ik zou willen dat ik het allemaal nog eens opnieuw kon doen.’