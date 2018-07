Een halve minuut voordat het doek valt is Dylan Groenewegen binnen

Het wordt al wat frisser in het wintersportdorp Le Grand-Bornand, waar de teambus van Lotto-Jumbo staat geparkeerd. De meeste renners zijn binnen na rit tien in de Tour. Het wachten is nog op nummer 163: Dylan Groenewegen.

De sprinter is twee dagen eerder zwaar ten val gekomen in de etappe naar Roubaix. Behalve een reeks schaafwonden liep hij daarbij ook een gekneusde linkerknie op. Ergens aan de staart van de wedstrijd is hij nu aan het spartelen om op tijd te komen.

Twee ritzeges heeft Groenewegen al achter zijn naam staan deze Tour. ’s Ochtends bij de start, aan het meer van Annecy, heeft hij gezegd dat er wat hem betreft nog wel een derde bij kan. ‘De ploeg heeft er alles aan gedaan om me op te lappen. Volgens mij is dat aardig gelukt.’

Maar al snel blijkt dat iets te optimistisch te zijn ingeschat: in de 158 kilometer lange etappe heeft Groenewegen pijn. Hij voelt steken in zijn knie en komt in ‘de bus’ terecht: wielerjargon voor het groepje renners dat zich gezamenlijk achterin ophoudt, omdat ze a) niet van klimmen houden of b) niet in orde zijn. Voor Groenewegen geldt beide.

Bij de teambus neemt de ongerustheid toe. Perschef Ard Bierens probeert een livestream te vinden voor het laatste nieuws. Ploegleider Jan Boven roept: ‘5 kilometer nog, 6 1/2 minuut om binnen de tijd te komen.’ Collega Antwan Tolhoek: ‘Dylan is een vechter. Ik ga voor hem duimen.’

In ‘de bus’ krijgt Groenewegen hulp van Timo Roosen en Amund Grøndahl Jansen, zijn ploeggenoten. Er is Lotto-Jumbo veel aan gelegen dat Groenewegen in koers blijft; er staan nog drie sprintetappes op de rol deze Tour. Het record van Jean-Paul van Poppel (vier zeges in één Tour) komt in zicht. Maar gaat hij het halen?

Dan klinkt plotseling applaus. Daar komt Dylan Groenewegen aanrijden. 28 seconden voordat het doek zou vallen, heeft hij zijn wiel over de streep gedrukt. Hij strompelt de bus in. Even later zit hij op het trapje van de bus en komen de praatjes. ‘Goeie timing hè?’

Morgen wacht voor hem opnieuw een zware bergetappe met twee cols van de buitencategorie. Geen prettig vooruitzicht voor iemand met knieklachten. Maar Groenewegen blijft strijdbaar: ‘Vanavond massage en lekker slapen. Vanaf nu kan het alleen maar elke dag ietsje beter gaan.’