Een gouden race en dat was dan het roeiseizoen voor Karolien Florijn

De vrouwen vier zonder won goud tijdens de Europese Kampioenschappen roeien in Poznan, Polen. Vlnr: Veronique Meester, Ymkje Clevering, Karolien Florijn, Ellen Hogerwerf. Beeld Merijn Soeters

Karolien Florijn hoeft niet lang na te denken op de vraag hoeveel wedstrijden ze dit jaar heeft geroeid. Het was er namelijk maar één. De 22-jarige roeister won een week geleden in Polen Europees goud met de vier zonder. Het weekend van de Europese kampioenschappen was tegelijkertijd de start- en finish van haar seizoen.

Het coronavirus veegde alle andere wedstrijden van de baan, en zorgde ervoor dat ze een jaar later dan verwacht haar olympisch debuut in Tokio verwacht te maken. ‘Ik zou eigenlijk in september met een studie rechten beginnen’, vertelt Florijn. ‘Dat is nu uitgesteld. Het is een raar jaar zo, we wisten ook lang niet of het EK wel door kon gaan. We zijn blij dat we ons nu in ieder geval één keer met de internationale top konden meten.’

De Europese titelstrijd werd een groot succes voor de Nederlandse ploeg met maar liefst zeven gouden medailles. De laatste keer dat de Nederlandse boten het zo goed deden in Europees verband was in 1965, toen er in de toenmalige Sovjet-Unie ook zeven medailles werden gehaald.

Het is moeilijk te zeggen hoe de concurrentie er werkelijk voor staat. De sterke Britten sloegen de EK uit voorzorg over. De mogelijkheden om te trainen waren per land verschillend omdat er niet overal dezelfde maatregelen golden. De vier zonder is bovendien een nieuw olympisch nummer dat in Tokio voor het eerst op het programma staat. ‘De concurrentie wordt steeds sterker, omdat landen er meer in gaan investeren. Ik zag op de EK dat de Italianen en Ieren nieuwe vrouwen in de boot hadden.’

Toen er een gedeeltelijke lockdown kwam in Nederland, bij de eerste golf besmettingen in maart, werd alle topsport stil gelegd. Omdat er op het water afstand gehouden kon worden, mochten roeiers in eenmansboten wel de bosbaan op. Florijn trainde weken niet in de boot met haar teamgenoten Ellen Hogerwerf, Ymkje Clevering en Veronique Meester waarmee ze vorig jaar op de WK zilver won. ‘Het viel in Nederland nog mee. Mijn vriend roeit voor de Franse ploeg, hij heeft twee maanden niet in de boot kunnen zitten. Hij mocht alleen de deur uit voor boodschappen en trainde los van de nationale ploeg thuis op een ergometer. Echt leuk is dat niet natuurlijk.’

Florijn heeft nu twee weken vakantie die ze thuis doorbrengt in het roeihuis in Amsterdam waar ze met drie andere roeiers woont. Hoe de komende tijd eruit ziet, weet ze niet. Er stond oorspronkelijk een hoogtestage gepland voor november in de Sierra Nevada, maar het coronavirus maakt alle geplande stages en wedstrijden onzeker.

De situatie is nieuw voor iedereen. Wat dat betreft kan haar vader daar geen advies in geven. Florijn is de dochter van roeigrootheid Ronald Florijn. In 1988 won hij goud in de dubbeltwee en in 1996 werd hij weer olympisch kampioen met de Holland Acht. Iedereen roeit in het gezin. Vader, moeder en haar twee broertjes. De middelste, Finn, staat momenteel reserve bij de skullmannen. De jongste Florijn, broertje Beer, is net begonnen met roeien bij de Leidsche roeivereniging.

In hun jeugd stond alles al in het teken van topsport. ‘Ik heb de topsportmentaliteit met de paplepel ingegoten gekregen. Het zat in de kleine dingetjes. We gingen altijd vroeg naar bed en aten ’s ochtends havermoutpap en bananen.’ Florijn ervaart haar bekende naam niet als een last. Integendeel. ‘Ik ben heel trots op mijn vader. Wij waren altijd met trainen bezig, maar plezier stond voorop. We hadden vroeger eenwielers waarmee we best fanatiek waren. We probeerden daar altijd heuvels mee op te fietsen.’

Maar het gaat thuis niet altijd over sport, zegt Florijn. ‘We hebben het juist over andere dingen, omdat we allemaal al zoveel met roeien bezig zijn. Ik kan mijn vader natuurlijk wel altijd vragen stellen. We zijn beide erg geïnteresseerd in voeding. Daar helpt hij mij mee.’