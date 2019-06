Een Gouden Bal voor Virgil van Dijk zou andere kwaliteiten dan supertalent benadrukken

Virgil van Dijk is de man van wonderlijk ontkiemde pracht. Leve de 27-jarige laatbloeier, de voetballer die extra heeft geknokt en bijna was afgeschreven alvorens de hoogste toppen te beklimmen. Jongen uit Breda, man in Liverpool, winnaar in Madrid.

Virgil van Dijk, symbool van de wederopstanding van het Nederlandse voetbal in 2018, zit in het gras na de afzichtelijke harddraverij die doorging voor finale van de Champions League. Hij huilt eventjes. Dat mogen ook stoere mannen tegenwoordig. Hij ligt met dat lange lijf in het bed van snippers uit het Champions League-kanon. Knuffelt kinderen en beker. Is trots op Liverpool, club van tranen, team van Klopp, Wijnaldum, Salah, Mané en al die andere Roden.

Overal, in stad, land en pub, zingen supporters het lied dat nooit uit je kop verdwijnt, of het ritme nu snel is of juist traag. Gekmakend mooie filmpjes. Zet een man met een gitaar op het podium, tap glazen vol pils en zing samen op de oude melodie van The Dubliners. Of The Pogues. Virgil van Dijk als Dirty Old Town.

Tijdens de laatste aflevering van De Tafel van Kees herhaalt Louis van Gaal waarom hij Van Dijk niet opriep voor het WK van 2014. Oriëntatievermogen. Dat is trouwens nog niet helemaal goed, is Van Gaal streng. Man uit zijn rug laten lopen. Vooruit verdedigen. Van Dijk toonde altijd begrip. Hij hoeft zijn gelijk niet te halen. Het gelijk bestaat soms ook helemaal niet. Het is vijf jaar later. En wie is perfect? Wie maakt geen fouten? Van Dijk heeft leiderschap, snelheid, passing, kopkracht, tactisch inzicht. Rust. Empathie. Mede daarom maakte bondscoach Koeman hem aanvoerder. Hij is een fijn mens met verbindende kracht.

Hij kan goed verliezen, hoe weinig dat ook gebeurt. Bij een gesprek vorig jaar spuwden zijn ogen vuur over de vorige finale en de rol van Reals Ramos, die met een armklem Salah blesseerde en zo indirect de beslissing forceerde. Zo wil hij liever niet winnen, al maakte ook hij één smerige overtreding op Mertens, in de groepswedstrijd tegen Napoli, toen hij te laat was.

Het ging zaterdag na afloop meteen over de Gouden Bal, nadat Van Dijk was uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Hij was al de beste speler van de Premier League, in het seizoen waarin de Premier League heerste over Europa. En nu dan bes­te van de belangrijkste finale. Dan ben je al gauw speler van het jaar. Van Dijk zei kalmpjes dat Messi de beste is. Hij verdient de Gouden Bal. Natuurlijk, Van Dijk zal de bokaal aannemen als hij wint, maar Messi hoeft niet in de finale te staan om de beste te zijn. Vindt hij.

Alleen al dat contrast. Messi, zo jong al zo goed. En dan de laatbloeier Van Dijk. Hij heeft het leven genomen zoals het op hem afkwam en bijgestuurd waar hij kon. Messi heeft al vijf Gouden Ballen voor zijn supertalent. Eentje voor Van Dijk zou andere kwaliteiten in teamsport benadrukken: volharding. Werklust. Saamhorigheid. Sympathie. Sportiviteit.